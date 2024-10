Bebek Sıla, Bizi Affetme

bir bebek çocuk,

bir bebek yetişkin,

bir bebek yaşlı olamadı...

Bebeklerin yaşının daha büyük yaşlara yetemediği bir toplumun üyesi olarak yazıyorum...

Ben bu toplumun annesiyim, korkumdan nefesimi duyamıyorum...

Ben bu toplumun eğitimcisiyim, kaygımdan büyüyünce ne olacaksın diye soramıyorum, büyüyebilecek mi endişesinden...

Ben bu toplumun kadınıyım, cinsiyet vandallığının dehşetinden...

Ben bu toplumun insanıyım, insan olmanın utancını var oluşumla bağdaştıramıyorum...

Büyümesi gereken bebekler iken;

Korku büyüdü.

Umutsuzluk bir yaş daha aldı.

Çaresizlik büyüyor da büyüyor...

Bebekler büyüyemiyor...

Korunmasızlık her metrekarede boy gösteriyor...

Canilik aldı başını gidiyor...

Tüm yaşlar can çekişiyor...

'Can çekişmek'

Can çekişen küçücük bir beden...

Can çekişen parçalara ayrılmış bir beden...

Can çekişen dişleri sökülmüş bir beden...

Can çekişen sesimi duyan var mı diye son nefesini veren bir beden...

Ve kelimelerim bile şu an can çekişiyorken,

can çekişen dün vardı, bugün var, şu an var ve ne yazık ki can çekişmenin geleceği de var...

Büyüyemeyen bebeklerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz varken:

Ama neden?

Çözüm nedir? sorularında olmayın, bu sorular can çekişen bedenlerin ruhlarına da aynı ızdırabı verir...

Sebebini de çözümünü de insan olarak biliyoruz çünkü...

Eğitimi artılara bölemeyiz...

İnsanları cinsiyetlere bölemeyiz...

Canlıları insan, hayvan, bitki olarak bölemeyiz...

Kazancı güçlüye bölemeyiz...

Cinsel saldırıyı gerekçelere bölemeyiz...

Yaşanamayan yaşları savunmasızlıklara bölemeyiz...

Değerleri menfaate bölemeyiz...

Koruyamadığımız ölümü kadere bölemeyiz...

Yaşama hakkını oylara bölemeyiz...

Böldüklerimiz listesiyle sadece bölünüyoruz...

Ve uykumuzu, insanlığımızı, güvenimizi bölen utanç haberleri küçücük bedenlere bölündü, küçücük bedenler bölündü...

Bebek Sıla, uyuyup da büyüyemedin...

Bizi affetme...

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio