Batuhan Karadeniz'le İlgili Gözaltı İddiası: İbrahim Haskoloğlu, "Yurda Girdiği An Gözaltına Alınacak" Dedi
Batuhan Karadeniz'le İlgili Gözaltı İddiası: İbrahim Haskoloğlu, "Yurda Girdiği An Gözaltına Alınacak" Dedi
Futbolu bıraktıktan sonra yorumcu koltuğuna oturan yaptığı yorumlarla zaman zaman tepki çeken Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesabından 'yasa dışı bahis' reklamı yaptığı ortaya çıkmıştı. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun gündeme getirdiği olaydan sonra Karadeniz, Haskoloğlu'na hakaretler etmişti. Konuyla ilgili gelişmeyi İbrahim Haskoloğlu paylaştı.
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Futbolculuğu döneminde disiplinsiz davranışları, farklı takımlardaki kadro dışı hikayeleriyle bilinen Batuhan Karadeniz futbolculuğundan sonra yorumcu olarak adeta yıldızı parladı.
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Yaptığı yorumlarla hem beğeni hem tepki toplayan Karadeniz'in yasa dışı bahis reklamı yaptığı ortaya çıkmıştı. İbrahim Haskoloğlu'nun gündeme getirdiği iddialardan sonra Batuhan Karadeniz gazeteciye hakaretler etmişti.
İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Batuhan Karadeniz hakkında tüm banka hesaplarına inceleme başlatıldığını duyurdu.
Haskoloğlu, yasa dışı bahis için inceleme başlatıldığını söyleyerek "Şahıs bu işler için Gürcistan'a gitmişti ve Türkiye'ye giriş yaptığı anda gözaltına alınacak. Ayrıca şahsın spor programlarını yapan diğer şahıslar da inceleniyor. Tüm hesaplarına bakılıyor" dedi.
İbrahim Haskoloğlu, "Bu konuyla ilgili elde ettiğim geçmişe dair farklı bilgileri ve yasadışı bahis oynatan farklı kişileri, kurumları da ifşa edeceğim" mesajını paylşatı.
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