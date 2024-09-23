Batuhan Karadeniz'le İlgili Gözaltı İddiası: İbrahim Haskoloğlu, "Yurda Girdiği An Gözaltına Alınacak" Dedi

Futbolu bıraktıktan sonra yorumcu koltuğuna oturan yaptığı yorumlarla zaman zaman tepki çeken Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesabından 'yasa dışı bahis' reklamı yaptığı ortaya çıkmıştı. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun gündeme getirdiği olaydan sonra Karadeniz, Haskoloğlu'na hakaretler etmişti. Konuyla ilgili gelişmeyi İbrahim Haskoloğlu paylaştı.