"Tavuk Kralı" Duman Dedektörüne Yerleştirdiği Gizli Kameralarla Çocuk Bakıcısının Yüzlerce Videosunu Kaydetti

ABD'de yaşayan ve kızarmış tavuk restoranlarından dolayı 'tavuk kralı' olarak adlandırılan 35 yaşındaki Michael Esposito'nun çocuklarının bakıcısına tuzak kurduğu ortaya çıktı. Esposito, bakıcının odasında bulunan duman dedektörlerine gizli kamera yerleştirdi. 28 yaşındaki dadının yüzlerce videosunu kaydeden Esposito'nun 2.78 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

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