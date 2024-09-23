"Tavuk Kralı" Duman Dedektörüne Yerleştirdiği Gizli Kameralarla Çocuk Bakıcısının Yüzlerce Videosunu Kaydetti
"Tavuk Kralı" Duman Dedektörüne Yerleştirdiği Gizli Kameralarla Çocuk Bakıcısının Yüzlerce Videosunu Kaydetti
ABD'de yaşayan ve kızarmış tavuk restoranlarından dolayı 'tavuk kralı' olarak adlandırılan 35 yaşındaki Michael Esposito'nun çocuklarının bakıcısına tuzak kurduğu ortaya çıktı. Esposito, bakıcının odasında bulunan duman dedektörlerine gizli kamera yerleştirdi. 28 yaşındaki dadının yüzlerce videosunu kaydeden Esposito'nun 2.78 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.
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ABD yaşayan 'tavuk kralı' lakaplı Michael Esposito, dört çocuğunun bakıcısına gizli kameralı tuzak kurdu. Esposito'nun gizli kameraları odadaki duman dedektörüne yerleştirdiği ortaya çıktı.
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28 yaşındaki bakıcı Kelly Andrade, patronunun sık sık yatak odasındaki duman dedektörünü ayarlamasından şüphelendi.
New York Post’ta yer alan habere göre o dönem 25 yaşında olan Andrade, işe başladıktan üç hafta sonra dedektörü açarak kamerayı buldu.
Kamerayı bulmasından dakikalar sonra ise patronunun eve geldiğini ve kilitli oda kapısını kırmaya çalıştığını söyleyen bakıcı, Esposito’nun silahlı olabileceğinden korkarak pencereden atladı.
Andrade, 2021 yılında dava açtı. Davada kadının çıplak ve yarı çıplak halde yüzlerce görüntüsünün kaydedildiği ileri sürüldü.
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Genç bakıcının açtığı dava sonuçlandı. Brooklyn Federal Mahkemesi 35 yaşındaki Michael Esposito'nun 2.78 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.
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