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12 Dev Adam Kadrosunda Yer Alan Asım Pars Evinde Ölü Bulundu

12 Dev Adam Kadrosunda Yer Alan Asım Pars Evinde Ölü Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
23.09.2024 - 15:45

Spor kamuoyu eski milli basketbolcu Asım Pars'ın ölüm haberiyle sarsıldı. 12 Dev Adam'ın önemli isimlerinden olan Pars, Bosna Hersek'te vefat etti.

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Eski milli oyunculardan Asım Pars, Bosna’daki evinde ölü bulundu. 2001 yılında "12 Dev Adam" olarak bilinen A Milli Takım'ın da bir parçası olan Asım Pars, 48 yaşındaydı.

Eski milli oyunculardan Asım Pars, Bosna’daki evinde ölü bulundu. 2001 yılında "12 Dev Adam" olarak bilinen A Milli Takım'ın da bir parçası olan Asım Pars, 48 yaşındaydı.

Eski basketbolcu ve Türk milli takımı oyuncusu Asım Paščanović Pars, Kalesija belediyesine bağlı Tojšići'deki aile evinde ölü bulundu. Vefatı eski takım arkadaşı Nedim Yücel duyurdu.

Eski basketbolcu ve Türk milli takımı oyuncusu Asım Paščanović Pars, Kalesija belediyesine bağlı Tojšići'deki aile evinde ölü bulundu. Vefatı eski takım arkadaşı Nedim Yücel duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş'ın genel menajeri Nedim Yücel "Canım kardeşim ,oda arkadaşım ,çok üzgünüm çok, mekanın cennet olsun kardeşim benim" ifadelerini kullandı.

Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş'ın genel menajeri Nedim Yücel "Canım kardeşim ,oda arkadaşım ,çok üzgünüm çok, mekanın cennet olsun kardeşim benim" ifadelerini kullandı.

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