12 Dev Adam Kadrosunda Yer Alan Asım Pars Evinde Ölü Bulundu
12 Dev Adam Kadrosunda Yer Alan Asım Pars Evinde Ölü Bulundu
Spor kamuoyu eski milli basketbolcu Asım Pars'ın ölüm haberiyle sarsıldı. 12 Dev Adam'ın önemli isimlerinden olan Pars, Bosna Hersek'te vefat etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski milli oyunculardan Asım Pars, Bosna’daki evinde ölü bulundu. 2001 yılında "12 Dev Adam" olarak bilinen A Milli Takım'ın da bir parçası olan Asım Pars, 48 yaşındaydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski basketbolcu ve Türk milli takımı oyuncusu Asım Paščanović Pars, Kalesija belediyesine bağlı Tojšići'deki aile evinde ölü bulundu. Vefatı eski takım arkadaşı Nedim Yücel duyurdu.
Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş'ın genel menajeri Nedim Yücel "Canım kardeşim ,oda arkadaşım ,çok üzgünüm çok, mekanın cennet olsun kardeşim benim" ifadelerini kullandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın