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Nuri Şahin, Dortmund ile Stuttgart'tan Beş Yedi, Alman Basını Yerden Yere Vurdu

Nuri Şahin, Dortmund ile Stuttgart'tan Beş Yedi, Alman Basını Yerden Yere Vurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
23.09.2024 - 15:07

Nuri Şahin yönetiminde dört galibiyet ve bir beraberlikle Stuttgart deplasmanına giden Borussia Dortmund adeta hezimete uğradı. Hezimetin ardından eleştirilerin odağındaki isim ise Nuri Şahin oldu.

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5 haftalık süreçte 13 puan toplayan Dortmund, hafta sonunda Stuttgart'a 5-1 mağlup oldu. Eleştirilerin hedefinde oyuncular ve teknik direktör Nuri Şahin vardı.

5 haftalık süreçte 13 puan toplayan Dortmund, hafta sonunda Stuttgart'a 5-1 mağlup oldu. Eleştirilerin hedefinde oyuncular ve teknik direktör Nuri Şahin vardı.

Fanatik'in derlediği haberlerde Alman basını Nuri Şahin'e acımasız eleştiriler getirdi.

Fanatik'in derlediği haberlerde Alman basını Nuri Şahin'e acımasız eleştiriler getirdi.

Almanya'nın en önemli gazetelerinden Bild, önceki teknik direktör Edin Terzic'e dikkat çekerek Nuri Şahin'e uyarılarda bulundu:

Almanya'nın en önemli gazetelerinden Bild, önceki teknik direktör Edin Terzic'e dikkat çekerek Nuri Şahin'e uyarılarda bulundu:

'Borussia Dortmund'un ünlü defansı birdenbire jöle gibi dengesizleşti. Terzic’in etkisi altındaki yeni teknik direktör Nuri Şahin için bu büyük bir gerileme. Nuri Şahin, kadro karmaşasına bir son vermeli. Eğer Dortmund, performansında istikrar yakalayamazsa, tüm üst düzey turnuvalarda kupalar rakiplere gidecek.'

Kicker ise Şahin'i "Yetersiz" olarak yazarken açıklamalarda mağlubiyetin ağırlığı üzerinde duruldu:

Kicker ise Şahin'i "Yetersiz" olarak yazarken açıklamalarda mağlubiyetin ağırlığı üzerinde duruldu:

'Son düdüğün hemen ardından Nuri Şahin, yardımcılarını etrafına topladı ve VfB Stuttgart karşısında alınan 1-5'lik ağır mağlubiyetin ardından yapılan ilk konuşmanın muhtemelen oldukça gürültülü olduğu tahmin ediliyor. İlk beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik elde edildikten sonra, yeni sezonun ilk gerilemesi daha da ağır bir darbe oldu. Pazar günü oyun anlamında yetersiz olmalarının yanı sıra diğer tüm açılardan da yetersizdiler

'

Sport.de internet sitesi ise "yere serilmiş" olarak tanımladı Nuri Şahin ve takımını:

Sport.de internet sitesi ise "yere serilmiş" olarak tanımladı Nuri Şahin ve takımını:

'Tıpkı İngiliz profesyonel boksör Daniel Dubois'nın favori vatandaşı Anthony Joshua'yı ilk rauntta sert bir vuruşla sürpriz bir şekilde iplerin arasından yere indirmesi gibi, VfB Stuttgart da daha önce yenilmeyen Borussia Dortmund'u sadece birkaç dakika sonra yere serdi ve sonra da devam etti. Maçtan sonra BVB yıldızları taş kesilmiş ifadelerle ve yorum yapmadan doğruca kendilerini bekleyen takım otobüsüne yürüdüler.'

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Sport1.de internet sitesi "fiyasko" diye nitelendirdiği performan sonrası Nuri Şahin için "dehşete düşmüş görünüyordu" dedi:

Sport1.de internet sitesi "fiyasko" diye nitelendirdiği performan sonrası Nuri Şahin için "dehşete düşmüş görünüyordu" dedi:

'Şahin artık zor sorularla yüzleşmek zorunda! Borussia Dortmund, Stuttgart'ta tam anlamıyla sınıfta kaldı. Neredeyse her BVB oyuncusu bir 'performans düşüklüğü' sergilerken, Teknik Direktör Nuri Şahin de basının zorlayıcı sorularıyla başa çıkmak zorunda kalıyor. 

BVB, VfB Stuttgart deplasmanında ağır bir yenilgi aldı. Koç Nuri Şahin, son düdüğün ardından dehşete düşmüş bir halde görünüyordu.'

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