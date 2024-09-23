Nuri Şahin, Dortmund ile Stuttgart'tan Beş Yedi, Alman Basını Yerden Yere Vurdu
Nuri Şahin, Dortmund ile Stuttgart'tan Beş Yedi, Alman Basını Yerden Yere Vurdu
Nuri Şahin yönetiminde dört galibiyet ve bir beraberlikle Stuttgart deplasmanına giden Borussia Dortmund adeta hezimete uğradı. Hezimetin ardından eleştirilerin odağındaki isim ise Nuri Şahin oldu.
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5 haftalık süreçte 13 puan toplayan Dortmund, hafta sonunda Stuttgart'a 5-1 mağlup oldu. Eleştirilerin hedefinde oyuncular ve teknik direktör Nuri Şahin vardı.
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Fanatik'in derlediği haberlerde Alman basını Nuri Şahin'e acımasız eleştiriler getirdi.
Almanya'nın en önemli gazetelerinden Bild, önceki teknik direktör Edin Terzic'e dikkat çekerek Nuri Şahin'e uyarılarda bulundu:
Kicker ise Şahin'i "Yetersiz" olarak yazarken açıklamalarda mağlubiyetin ağırlığı üzerinde duruldu:
Sport.de internet sitesi ise "yere serilmiş" olarak tanımladı Nuri Şahin ve takımını:
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Sport1.de internet sitesi "fiyasko" diye nitelendirdiği performan sonrası Nuri Şahin için "dehşete düşmüş görünüyordu" dedi:
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