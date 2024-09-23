Nuri Şahin, Dortmund ile Stuttgart'tan Beş Yedi, Alman Basını Yerden Yere Vurdu

'Son düdüğün hemen ardından Nuri Şahin, yardımcılarını etrafına topladı ve VfB Stuttgart karşısında alınan 1-5'lik ağır mağlubiyetin ardından yapılan ilk konuşmanın muhtemelen oldukça gürültülü olduğu tahmin ediliyor. İlk beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik elde edildikten sonra, yeni sezonun ilk gerilemesi daha da ağır bir darbe oldu. Pazar günü oyun anlamında yetersiz olmalarının yanı sıra diğer tüm açılardan da yetersizdiler

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