Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Derbide Galatasaray'a Yenilen Fenerbahçe'de Gökhan Ünal'ın Aziz Yıldırım Anısı Yeniden Gündem Oldu

Derbide Galatasaray'a Yenilen Fenerbahçe'de Gökhan Ünal'ın Aziz Yıldırım Anısı Yeniden Gündem Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
23.09.2024 - 12:53

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Gökhan Ünal, kaybettikleri bir maçın ardından Aziz Yıldırım'ın futbolcularla yaptığı toplantıyı ve futbolcuların Yıldırım'dan nasıl çekindiğini anlattığı video derbi mağlubiyeti sonrası yine çok konuşulmaya başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen, yıldızlarla dolu kadroda istediği süreyi bir türlü bulamayan Gökhan Ünal'ın Aziz Yıldırım'ın soyunma odasındaki ağırlığına dair yaptığı konuşma yeniden hatırlandı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen, yıldızlarla dolu kadroda istediği süreyi bir türlü bulamayan Gökhan Ünal'ın Aziz Yıldırım'ın soyunma odasındaki ağırlığına dair yaptığı konuşma yeniden hatırlandı.

Fenerbahçe derbide Galatasaray'a 3-1 yenilince tepkilerin odağında Mourinho, Ali Koç ve futbolcular vardı. Ali Koç'a "istifa" tepkileri de yükselirken Aziz Yıldırım dönemi derbiler yeniden gündeme geldi.

Fenerbahçe derbide Galatasaray'a 3-1 yenilince tepkilerin odağında Mourinho, Ali Koç ve futbolcular vardı. Ali Koç'a "istifa" tepkileri de yükselirken Aziz Yıldırım dönemi derbiler yeniden gündeme geldi.

Gökhan Ünal'ın da daha önce anlatmış olduğu bir toplantı ve Aziz Yıldırım'ın futbolcular üzerindeki ağırlığını bir kez daha gösterdi.

Gökhan Ünal'ın da daha önce anlatmış olduğu bir toplantı ve Aziz Yıldırım'ın futbolcular üzerindeki ağırlığını bir kez daha gösterdi.

"Aziz Yıldırım kolundan saati çıkarırsa sıkıntı var" dediler, "sonra saati çıkardı Deivid'e fırça atmaya başladı" diye anlatan Gökhan Ünal, o "fırçadan" sonra sekizde sekiz yaptıklarını söyledi.

"Aziz Yıldırım kolundan saati çıkarırsa sıkıntı var" dediler, "sonra saati çıkardı Deivid'e fırça atmaya başladı" diye anlatan Gökhan Ünal, o "fırçadan" sonra sekizde sekiz yaptıklarını söyledi.

Gökhan Ünal'ın Fenerbahçe taraftarının tüylerini diken diken yapan o anısı:

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın