Derbide Galatasaray'a Yenilen Fenerbahçe'de Gökhan Ünal'ın Aziz Yıldırım Anısı Yeniden Gündem Oldu
Derbide Galatasaray'a Yenilen Fenerbahçe'de Gökhan Ünal'ın Aziz Yıldırım Anısı Yeniden Gündem Oldu
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Gökhan Ünal, kaybettikleri bir maçın ardından Aziz Yıldırım'ın futbolcularla yaptığı toplantıyı ve futbolcuların Yıldırım'dan nasıl çekindiğini anlattığı video derbi mağlubiyeti sonrası yine çok konuşulmaya başladı.
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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen, yıldızlarla dolu kadroda istediği süreyi bir türlü bulamayan Gökhan Ünal'ın Aziz Yıldırım'ın soyunma odasındaki ağırlığına dair yaptığı konuşma yeniden hatırlandı.
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Fenerbahçe derbide Galatasaray'a 3-1 yenilince tepkilerin odağında Mourinho, Ali Koç ve futbolcular vardı. Ali Koç'a "istifa" tepkileri de yükselirken Aziz Yıldırım dönemi derbiler yeniden gündeme geldi.
Gökhan Ünal'ın da daha önce anlatmış olduğu bir toplantı ve Aziz Yıldırım'ın futbolcular üzerindeki ağırlığını bir kez daha gösterdi.
"Aziz Yıldırım kolundan saati çıkarırsa sıkıntı var" dediler, "sonra saati çıkardı Deivid'e fırça atmaya başladı" diye anlatan Gökhan Ünal, o "fırçadan" sonra sekizde sekiz yaptıklarını söyledi.
Gökhan Ünal'ın Fenerbahçe taraftarının tüylerini diken diken yapan o anısı:
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