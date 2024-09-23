Derbide Galatasaray'a Yenilen Fenerbahçe'de Gökhan Ünal'ın Aziz Yıldırım Anısı Yeniden Gündem Oldu

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Gökhan Ünal, kaybettikleri bir maçın ardından Aziz Yıldırım'ın futbolcularla yaptığı toplantıyı ve futbolcuların Yıldırım'dan nasıl çekindiğini anlattığı video derbi mağlubiyeti sonrası yine çok konuşulmaya başladı.