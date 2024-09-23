Portekiz Golden Visa ile Hollanda’da Ücretsiz Eğitim Fırsatları

Kasım 2012 yılında başlatılan Portekiz Golden Visa Programı, 500.000 Euro yatırım yapan T.C. kökenli tüm yatırımcılara aileleriyle birlikte beş yıl gibi kısa bir sürede Portekiz vatandaşlığı hakkı vermektedir üstelik Türkiye’den taşınmadan, yani aile ve iş düzeninizi bozmadan. Avrupa’da ülkede yaşamadan AB pasaportunu sunan tek ülke mevcut o da Portekiz’dir. Portekiz vatandaşlığını aldıktan sonra çocuklarınızı dedikleri Avrupa ülkesinde hayallerindeki bölümlere kaydedebilirsiniz böylece ücretsiz eğitim fırsatlarından siz de yararlanabilirsiniz.

Bu yazımızla, Portekiz Golden Visa yoluyla elde edilecek Portekiz vatandaşlığı sayesinde ulaşılabilecek Avrupa’nın en güçlü ekonomisine sahip ülkelerden biri olan Hollanda’daki üniversitelerin eğitim fırsatlarına değineceğiz.