Görüş Bildir
Haberler
Onedio Özel
Portekiz Golden Visa ile Hollanda’da Ücretsiz Eğitim Fırsatları

Portekiz Golden Visa ile Hollanda’da Ücretsiz Eğitim Fırsatları

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
23.09.2024 - 18:26

Kasım 2012 yılında başlatılan Portekiz Golden Visa Programı, 500.000 Euro yatırım yapan T.C. kökenli tüm yatırımcılara aileleriyle birlikte beş yıl gibi kısa bir sürede Portekiz vatandaşlığı hakkı vermektedir üstelik Türkiye’den taşınmadan, yani aile ve iş düzeninizi bozmadan. Avrupa’da ülkede yaşamadan AB pasaportunu sunan tek ülke mevcut o da Portekiz’dir. Portekiz vatandaşlığını aldıktan sonra çocuklarınızı dedikleri Avrupa ülkesinde hayallerindeki bölümlere kaydedebilirsiniz böylece ücretsiz eğitim fırsatlarından siz de yararlanabilirsiniz.

Bu yazımızla, Portekiz Golden Visa yoluyla elde edilecek Portekiz vatandaşlığı sayesinde ulaşılabilecek Avrupa’nın en güçlü ekonomisine sahip ülkelerden biri olan Hollanda’daki üniversitelerin eğitim fırsatlarına değineceğiz.

Portekiz Golden Visa ile Hollanda’da Üniversite Okumak

Portekiz Golden Visa ile Hollanda’da Üniversite Okumak

Birçok aile için çocuklarını Hollanda’da ücretsiz okutabilmek benzersiz bir deneyimdir çünkü Hollanda eğitim sisteminin kalite standartları son derece yüksek olup okulları uluslararası alanda tanınır.  Üniversitelerin çoğunun İngilizce programlar sunmasından dolayı T.C. kökenli öğrenciler için son derece çekicidir.

Hollanda’nın yenilikçi öğretim sisteminde, öğrenciler aktif olarak projelerde ortak işbirliği yaparlar ve böylece pratik deneyimlerle kendilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Akademik başarılarla beraber, Hollanda’nın renkli kültürü, kişisel gelişim ve farklı kültürlerden gelen öğrencilerle kaynaşmak için avantajlı bir eğitim ortamı sunar. Hollanda modern toplu taşıma sistemine sahiptir. Öğrenciler arabaya sahip olmadan yüksek bir yaşam kalitesiyle hayatlarını sürdürürler.

Birçok üniversitenin başarılı firmalarla güçlü bağlantıları bulunur. Bu ise öğrencilere çeşitli staj fırsatları sunar. Bu stajlar öğrencileri daha başarılı kariyer planlamaları için zemin hazırlar.

Portekiz Pasaportuyla Hollanda'da Ücretsiz Üniversite Eğitimi Alma Fırsatları

Portekiz Pasaportuyla Hollanda'da Ücretsiz Üniversite Eğitimi Alma Fırsatları

1. Delft Teknik Üniversitesi

Kısa ismi TU Delft olan Technische Universiteit Delft, Hollanda’nın en iyi teknik üniversitelerinden biridir. Üniversite Lahey şehrine 15 dakika mesafede bulunan Delft’tedir. TU Delft üniversitesi bilim, mühendislik ve teknoloji alanlarında uzmanlaşmıştır. Eğer Golden Visa kapasamında Portekiz pasaportuna sahip iseniz 2024 yılı itibariyle yıllık ücreti 1.157 Euro’dur.

Portekiz Pasaportuyla Hollanda'da Ücretsiz Üniversite Eğitimi Alma Fırsatları

Portekiz Pasaportuyla Hollanda'da Ücretsiz Üniversite Eğitimi Alma Fırsatları

2. Utrecht Üniversitesi 

Utrecht üniversitesi 1636 yılında kurulmuştur. Hollanda’nın önde gelen üniversitelerindendir. Geniş program yelpazesine sahiptir. Dünya üniversite sıralamalarında ilk 100 üniversite arasında yer alır. Belli başlı bölümleri: 

  • Çevre Bilimleri

  • Tıp

  • Medya

  • İşletme ve Yönetimi

  • Sanat ve Tasarım

  • Matematik

  • Eğitim 

  • Hukuk

  • Mimarlık 

Utrecht Üniversitesi’nde Portekiz Pasaportuyla Ücretsiz Okunabilecek Yüksek Lisans Bölümleri ve Programları

  • Bilgisayar

  • Fen Edebiyat

  • Çevre Bilimleri

  • Tıp 

  • Medya

  • İşletme

  • Sanat ve Tasarım

  • Matematik

  • Eğitim

  • Hukuk

  • Mimarlık 

Portekiz Golden Visa yatırımcılarının çocuklarına 2024-2025 yılları arasında yıllık ücret 2.530 Euro’dur.

Portekiz Pasaportuyla Hollanda'da Ücretsiz Üniversite Eğitimi Alma Fırsatları

Portekiz Pasaportuyla Hollanda'da Ücretsiz Üniversite Eğitimi Alma Fırsatları

3. Leiden Üniversitesi

1575 yılında kurulan Leiden Üniversitesi, öğrencilere son derece zengin bir eğitim ve araştırma ortamı sunar. 

7.000’den fazla çalışanıyla Leiden üniversitesi, 47 lisans ve 81 yüksek lisans programına sahiptir.  34.000’den fazla öğrenciye ev sahipliği yapar.

Belli başlı bölümleri: 

  • Matematik

  • Sanat ve Tasarım

  • Hukuk

  • İşletme

  • Bilgisayar Mühendisliği

  • Tıp

  • Fen Edebiyat

  • Beşeri Bilimler

  • Medya

  • Çevre ve Dünya Bilimleri

  • Eğitim 

  • Mimarlık 

Leiden Üniversitesi’nin Yüksek Lisans Bölümleri ve Programları

  • Matematik

  • Sanat ve Tasarım

  • Hukuk

  • İşletme

  • Bilgisayar Mühendisliği

  • Tıp

  • Fen Edebiyat

  • Beşeri Bilimler

  • Medya

  • Çevre Mühendisliği

  • Eğitim

  • Mimarlık

Portekiz pasaportuna sahip öğrenciler için yıllık ücret 2.530 Euro’dur.

Sonuç: Portekiz Golden Visa ile Hollanda’da Ücretsiz Üniversite Okumak

Sonuç: Portekiz Golden Visa ile Hollanda’da Ücretsiz Üniversite Okumak

Hollanda’da ücretsiz eğitim alma seçeneği, Portekiz Golden Visa kapsamında yatırımla vatandaşlık almış öğrenciler için geçerlidir. Portekiz vatandaşlığına sahipseniz AB öğrencisi statüsünde değerlendirilirsiniz.  

Bir Golden Visa yatırımcısı olarak Hollanda’da ücretsiz eğitim almak, yüksek standartlarda kaliteli bir eğitime erişim sağlamanın yanı sıra çocuklarınıza Hollanda’nın zengin kültürel deneyimlerine ve en modern akademik ortamda bulunmalarına yardımcı olur. Bu deneyimler eğitim yolculuklarında vizyonlarını güçlendirip zenginleştirecektir.

Portekiz Golden Visa Yoluyla Alınan Portekiz Pasaportunun Sağladığı Avantajlar

Portekiz Golden Visa başvurusuyla elde edilecek Portekiz pasaportuyla çocuklarınız Hollanda veya diğer tüm AB üyesi ülkelerde hayallerindeki eğitimi ücretsiz alabilirler, diledikleri AB ülkesinde serbestçe yaşayabilir ve çalışabilirler. Çocuklarınız kariyerleri için Almanya, Hollanda gibi sanayi kimliği güçlü ülkelerde çalışma kararı aldığınızda kaliteli bir yaşam modeli onları beklemektedir. Portekiz Golden Visa, ayrıca yatırımcıya ve tüm aile fertlerine Schengen bölgesinde sınırsız seyahat avantajı sunar. Beş yıllık süre sonunda, senede 7 gün Portekiz’de bulunarak Portekiz pasaportu hakkı edinirsiniz. Portekiz pasaportu dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında dördüncüdür. İngiltere, Hollanda ve Belçika pasaportuyla aynı güce sahiptir.

Portekiz Vatandaşlığı için aranan şartlar nelerdir?

1. Toplam 500.000 Euro’luk fon yatırımında bulunmak. Fon yatırımından çekinen yatırımcılar için Portekiz devlet güvencesinin bulunduğu, takasbank mantığıyla çalışan açık uçlu likit fonlar mevcuttur. Kapalı fonlar arasında sahiplerinin dünyanın büyük bankalarının olduğu fonlar da vardır. En güvenilir fonlar konusunda Portekiz fon yatırım uzmanı EUPorto yetkilileriyle görüşebilirsiniz.   

Portekiz Golden Visa programı, minimum bir ikamet süresi şartı arar. Bu kapsamda Golden Visa sahiplerinin yılda en az yedi gün Portekiz’de bulunması gerekir.

2. Beş yıl boyunca fon yatırımınızı bozmamak

3. Sabıka kayıtlarının temiz olması

4. En düşük seviye olan A2 düzeyinde Portekizce bilmek

2024'te Yeniliklerle Birlikte Portekiz Golden Visa Likit Fon Yatırımı

2024'te Yeniliklerle Birlikte Portekiz Golden Visa Likit Fon Yatırımı

7 Ekim 2023 tarihinde resmî gazetede yayınlanan ‘mais habitação’ yani ‘daha fazla konut’ kararıyla, Portekiz Golden Visa uygulamasında önemli değişikliklere gidilmiştir.  Bu yeni düzenleme ile fon şirketlerinin gayrimenkul projelerine direkt veya doğrudan yatırım yapmaları yasaklanmıştır. Piyasada maalesef gayrimenkul projelerine yatırım yapmış fonlar aracı kurumlar tarafından pazarlanmaktadır. Bu konuda ileride Portekiz vatandaşlık başvurusu sırasında bir sıkıntı yaşamamak için profesyonel Portekiz Golden Visa uzmanı EUPorto yetkilileri ve hukuki danışmanlarından ücretsiz destek alabilirsiniz. 

2025 yılına girerken yenilenen Portekiz Golden Visa uygulamasında yatırımcılara daha çeşitli ve güvenli yatırım fonu seçenekleri sunulmaktadır. Artık gayrimenkul yatırımı ile Portekiz Altın Vize programına başvurulamasa da devlet güvencesinin olduğu açık fonlar ve banka fonlarının bulunduğu yeni yatırım fırsatlarıyla ilerlemek mümkün. Açık uçlu likit fonlarda bir vade bulunmaz. Dilediğiniz zaman çıkış yapılabilir. Paranız takasbank güvencesindedir. Bilmediğiniz bir ülkede yatırım yaparken kontrolün sizde olması güven verir. EUPorto bu yeniliklerle dolu fonları Türkiye’de yatırımcılara sunan ilk danışmanlık firmasıdır. 

Global Vatandaşlığa Doğru Bir Yolculuk

Sadece Portekiz’de yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık konusunda faaliyet gösteren EUPorto, Portekiz Golden Visa alanında Türkiye’de pazar lideridir. 2017’den günümüze farklı sektörlerden yüzlerce T.C. kökenli aile Portekiz Golden Visa uzmanlığımıza ve deneyimimize güvenerek süreçlerini başlatmıştır.

Sonuç: Türkiye’den Taşınmadan Çocuklarınıza Avrupa Vatandaşlığı Alma Fırsatı

Türkiye’deki iş ve aile düzeninizi bozmadan, yani Türkiye’den taşınmadan yatırım karşılığında AB vatandaşlığı alınabilen tek ülke Portekiz’dir. Yılda sadece 7 gün Portekiz’de tatil yaparak 5 yıl gibi kısa bir sürede ailece AB vatandaşlığına başvurmak mümkündür. Portekiz vatandaşlığı aynı zamanda AB vatandaşlığı anlamına gelir. Portekiz Golden Visa uygulaması ilk etapta Avrupa Birliği ülkelerinde tam serbest dolaşım hakkı sağlar. Portekiz vatandaşlığı aldıktan sonra ise İsviçre dâhil 27 AB ülkesinde önceden izin almaksızın dilediğiniz şehirde istediğiniz bir işte çalışabilir, şirket kurabilirsiniz; çocuklarınız eğitim almak veya yaşamak için bu ülkelere yerleşebilir. Ek olarak, Portekiz pasaportuyla ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelere vizesiz seyahat edilebilir. 

Oysa, Yunanistan Golden Visa programında Yunan vatandaşlığını alabilmek için ülkede 7 sene boyunca her yıl en az 183 gün yaşama şartı bulunur. Bu yüzden, yukarıdaki avantajları elde edebilmek Yunanistan Golden Visa uygulamasında neredeyse imkânsızdır. 

EUPorto, Portekiz’e yatırım yaparak Avrupa oturum izni ve Portekiz vatandaşlığında uzman, Türkiye merkezli, alanında lider bir danışmanlık firmasıdır. 

EUPorto’nun uzmanlığı sadece Portekiz Golden Visa alanında aktif olmasından kaynaklıdır. Portekizceye hâkim,  Golden Visa fon yatırımında bilgili ve deneyimli finansal danışmanlardan oluşan kadroya sahiptir. 

Portekiz Golden Visa uygulamasıyla Portekiz vatandaşlık ve Avrupa oturum izni programına katılabilmek sadece ciddi ve güvenilir bir yatırım planlaması ile mümkündür. Yatırımcılarımızın ailelerinin gelecekleri hakkında alacakları stratejik yatırım kararında tasarruflarının finansal güvenliğinin çok önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle, EUPorto olarak sadece Portekiz alanında aktifiz. Tüm Golden Visa başvuru dosyalarımızın zamanında, doğru ve akılcı bir şekilde sonuçlanabilmesi için yatırımcılarımızla birlikte A’dan Z’ye koordineli çalışıyoruz ve her aşamada butik bir çalışma konseptiyle bilgilendiriyoruz. 

EUPorto’nun ilkeleri:

Sektörde faaliyet gösteren diğer firmalardan farkımız doğuştan Portekizli-Türk ve sadece Portekiz Golden Visa alanında aktif olmamızdan kaynaklanıyor. EUPorto doğruluk, dürüstlük ve açıklık prensipleri üzerine inşa edilmiştir. Bu ilkeler, EUPorto isminin Portekiz Golden Visa alanında Türkiye’de ve Portekiz’de tanınan pazar lideri bir marka olmasını sağlamıştır.

EUPorto’nun tüm hizmetlerini internet sitemiz üzerinden detaylıca inceleyebilirsiniz. Gerek Portekiz yatırım fonları gerekse Golden Visa ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar hakkında internet sitemizde yer alan “görüşme talebi” sekmesinden form doldurarak bilgi talep edebilirsiniz. Instagram ve Facebook’ta euportocom hesabını takip edebilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın