Portekiz Golden Visa ile Hollanda’da Ücretsiz Eğitim Fırsatları

7 Ekim 2023 tarihinde resmî gazetede yayınlanan ‘mais habitação’ yani ‘daha fazla konut’ kararıyla, Portekiz Golden Visa uygulamasında önemli değişikliklere gidilmiştir. Bu yeni düzenleme ile fon şirketlerinin gayrimenkul projelerine direkt veya doğrudan yatırım yapmaları yasaklanmıştır. Piyasada maalesef gayrimenkul projelerine yatırım yapmış fonlar aracı kurumlar tarafından pazarlanmaktadır. Bu konuda ileride Portekiz vatandaşlık başvurusu sırasında bir sıkıntı yaşamamak için profesyonel Portekiz Golden Visa uzmanı EUPorto yetkilileri ve hukuki danışmanlarından ücretsiz destek alabilirsiniz.
2025 yılına girerken yenilenen Portekiz Golden Visa uygulamasında yatırımcılara daha çeşitli ve güvenli yatırım fonu seçenekleri sunulmaktadır. Artık gayrimenkul yatırımı ile Portekiz Altın Vize programına başvurulamasa da devlet güvencesinin olduğu açık fonlar ve banka fonlarının bulunduğu yeni yatırım fırsatlarıyla ilerlemek mümkün. Açık uçlu likit fonlarda bir vade bulunmaz. Dilediğiniz zaman çıkış yapılabilir. Paranız takasbank güvencesindedir. Bilmediğiniz bir ülkede yatırım yaparken kontrolün sizde olması güven verir. EUPorto bu yeniliklerle dolu fonları Türkiye’de yatırımcılara sunan ilk danışmanlık firmasıdır.
Global Vatandaşlığa Doğru Bir Yolculuk
Sadece Portekiz’de yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık konusunda faaliyet gösteren EUPorto, Portekiz Golden Visa alanında Türkiye’de pazar lideridir. 2017’den günümüze farklı sektörlerden yüzlerce T.C. kökenli aile Portekiz Golden Visa uzmanlığımıza ve deneyimimize güvenerek süreçlerini başlatmıştır.
Sonuç: Türkiye’den Taşınmadan Çocuklarınıza Avrupa Vatandaşlığı Alma Fırsatı
Türkiye’deki iş ve aile düzeninizi bozmadan, yani Türkiye’den taşınmadan yatırım karşılığında AB vatandaşlığı alınabilen tek ülke Portekiz’dir. Yılda sadece 7 gün Portekiz’de tatil yaparak 5 yıl gibi kısa bir sürede ailece AB vatandaşlığına başvurmak mümkündür. Portekiz vatandaşlığı aynı zamanda AB vatandaşlığı anlamına gelir. Portekiz Golden Visa uygulaması ilk etapta Avrupa Birliği ülkelerinde tam serbest dolaşım hakkı sağlar. Portekiz vatandaşlığı aldıktan sonra ise İsviçre dâhil 27 AB ülkesinde önceden izin almaksızın dilediğiniz şehirde istediğiniz bir işte çalışabilir, şirket kurabilirsiniz; çocuklarınız eğitim almak veya yaşamak için bu ülkelere yerleşebilir. Ek olarak, Portekiz pasaportuyla ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelere vizesiz seyahat edilebilir.
Oysa, Yunanistan Golden Visa programında Yunan vatandaşlığını alabilmek için ülkede 7 sene boyunca her yıl en az 183 gün yaşama şartı bulunur. Bu yüzden, yukarıdaki avantajları elde edebilmek Yunanistan Golden Visa uygulamasında neredeyse imkânsızdır.
EUPorto, Portekiz’e yatırım yaparak Avrupa oturum izni ve Portekiz vatandaşlığında uzman, Türkiye merkezli, alanında lider bir danışmanlık firmasıdır.
EUPorto’nun uzmanlığı sadece Portekiz Golden Visa alanında aktif olmasından kaynaklıdır. Portekizceye hâkim, Golden Visa fon yatırımında bilgili ve deneyimli finansal danışmanlardan oluşan kadroya sahiptir.
Portekiz Golden Visa uygulamasıyla Portekiz vatandaşlık ve Avrupa oturum izni programına katılabilmek sadece ciddi ve güvenilir bir yatırım planlaması ile mümkündür. Yatırımcılarımızın ailelerinin gelecekleri hakkında alacakları stratejik yatırım kararında tasarruflarının finansal güvenliğinin çok önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle, EUPorto olarak sadece Portekiz alanında aktifiz. Tüm Golden Visa başvuru dosyalarımızın zamanında, doğru ve akılcı bir şekilde sonuçlanabilmesi için yatırımcılarımızla birlikte A’dan Z’ye koordineli çalışıyoruz ve her aşamada butik bir çalışma konseptiyle bilgilendiriyoruz.
EUPorto’nun ilkeleri:
Sektörde faaliyet gösteren diğer firmalardan farkımız doğuştan Portekizli-Türk ve sadece Portekiz Golden Visa alanında aktif olmamızdan kaynaklanıyor. EUPorto doğruluk, dürüstlük ve açıklık prensipleri üzerine inşa edilmiştir. Bu ilkeler, EUPorto isminin Portekiz Golden Visa alanında Türkiye’de ve Portekiz’de tanınan pazar lideri bir marka olmasını sağlamıştır.
EUPorto’nun tüm hizmetlerini internet sitemiz üzerinden detaylıca inceleyebilirsiniz. Gerek Portekiz yatırım fonları gerekse Golden Visa ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar hakkında internet sitemizde yer alan “görüşme talebi” sekmesinden form doldurarak bilgi talep edebilirsiniz. Instagram ve Facebook’ta euportocom hesabını takip edebilirsiniz.
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