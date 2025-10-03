Bağlılık mı, Bağımlılık mı?

Ancak insanlarda anne-çocuk arasındaki bağ, diğer memelilere göre çok daha güçlüdür. Çünkü insan yavrusu doğduğunda diğer türlere kıyasla çok daha zayıf, aciz, gelişmemiş ve bakıma muhtaçtır. Peki, bu bağın temel nedeni sadece bebeğin, besin sağlayıcı konumundaki anneye olan ihtiyacı mıdır?

1960’lı yıllara kadar baskın olan, insanın içselliği ve karmaşık yapısını göz ardı eden davranışçı yaklaşım, annenin sadece besin sağladığı için bebeğin ona bağımlı olduğunu savunuyordu. Yani yaşam-ölüm çizgisinde bebeğin hayatta kalmasını sağlayan şey annenin sunduğu besinlerdi. Ancak burada göz ardı edilen şey, annenin sağladığı sevgi, ilgi, dokunuş ve güven hissiydi.

Davranışçı kuramın etkili olduğu o dönemlerde, Watson ve Skinner gibi isimler çocuklara fazla dokunmanın yanlış ve hatta tehlikeli olduğunu bile öne sürmüşlerdir. Fakat 1952’de Bowlby’nin ortaya koyduğu bağlanma teorisi, bebeklikte kurulan duygusal ve sosyal bağların, bireyin ileriki gelişiminde son derece güçlü ve olumlu etkiler yarattığını göstermiştir. Sonraki yıllarda bilim insanlarınca çeşitli hayvanlar üzerinde yapılan deneylerle de bu teori doğrulanmıştır. Özellikle Harlow’un maymunlarla yaptığı deneyler, anne-bebek arasındaki ilişkinin temelinde besinden çok sevgi, sıcaklık ve dokunsallığın olduğunu kanıtladı. Sevgi ve dokunuştan yoksun bırakılan yavrular daha fazla stres, korku, kaygı ve agresiflik göstermenin yanında daha sık sindirim sistemi sorunları ile karşılaştıkları görülmüştür.

Buradan şu ayrımı yapmak önemli: Anne ile bebek arasındaki bu ilişkiye yeteri kadar bilgimiz olmadan dışardan baktığımızda her ne kadar bir bağımlılık gibi görünüyor olsa da aslında bunun bağımlılık değil güçlü bir bağlılık olduğu yukarıda anlattığımız gibi birçok bilimsel çalışmalarda da açıkça ifade edilmiştir. Bu iki kavramı ayırt etmek için kısaca tanımlamak yerinde olacaktır