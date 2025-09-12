Ayrılığı En Zor Unutan 5 Burç: Geçmişten Kopamıyorlar!

Yengeç burcu ilişkilerinde derin bağlar kurar. Onların sevgisi çoğu zaman ömürlüktür ve bu nedenle ayrılık onlar için büyük bir yıkım sayılır. Geçmişi hatırlatan her detay Yengeç’in kalbini sızlatır. Bu burcun duygusal hafızası çok güçlüdür, yaşadığı ilişkiyi kolay kolay unutmaz.

Ayrılıktan sonra Yengeç burcu sık sık anılara dalar, eski fotoğraflara bakar ya da yaşanmış güzel günleri zihninde tekrar tekrar canlandırır. Bu nostaljik yanları yüzünden yeni bir sayfa açmaları uzun zaman alabilir. Yengeç için ayrılığı unutmak, kalbine ağır gelen bir süreçtir.