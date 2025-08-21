onedio
Atasözüne Göre Hangisi Pas Tutmaz? Kim Milyoner Olmak İster Sorusunun Cevabı!

Atasözüne Göre Hangisi Pas Tutmaz? Kim Milyoner Olmak İster Sorusunun Cevabı!

21.08.2025 - 23:43

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde yarışmacıya yöneltilen soru sosyal medyada da merak konusu oldu.  'Atasözüne Göre Hangisi Pas Tutmaz?' sorusu soruldu. Ekran başındakiler araştırmaya başladı.

İşte soru ve cevabı...

Atasözüne Göre Hangisi Pas Tutmaz?

Atasözüne Göre Hangisi Pas Tutmaz?

A- Gümüş

B- Altın

C- Çelik

D- Bakır

Cevap B, yani Altın.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
