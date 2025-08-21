Atasözüne Göre Hangisi Pas Tutmaz? Kim Milyoner Olmak İster Sorusunun Cevabı!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde yarışmacıya yöneltilen soru sosyal medyada da merak konusu oldu. 'Atasözüne Göre Hangisi Pas Tutmaz?' sorusu soruldu. Ekran başındakiler araştırmaya başladı.

İşte soru ve cevabı...