Aşkın Gözü Kör mü Lost mu Survivor mı?

Ben bu yazıda iki reality programdan bahsedeceğim. Birisi yayınlandığı günden beri izlediğim, Survivor diğeri de şu aralar Netflix’de izlediğim “Love is Blind” (Aşkın Gözü Kör mü?) reality showları. Her ikisini de neden sevdiğimi ve bize her ikisinin de hikâye anlatmak konusunda neler vaat ettiğini anlatmak istiyorum.

Survivor uzak bir adada geçiyor. Ada kavramı daima insanları büyüleyen, korkutan bir yer olmuş. Bu kavramı hep büyüleyici bulmuşumdur. Akşit Göktürk’ün, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan İngiliz Yazınında Ada Kavramı adlı bir kitabı vardır. Orada arka kapakta şöyle yazar:

“İnsanoğlu yüzyıllardan beri mutluluk, dirlik düzenlik, ölümsüzlük, serüven, kaçış özlemini uzak bir ada görüntüsüyle birleştirerek dile getirmeyi seçmiş. Thomas More, Daniel Defoe, Jonathan Swift, Aldous Huxley, William Golding ve daha nice yazarın yapıtlarında, insan-dünya ilişkisi, düşsel adalar aracılığıyla yansıtılmış. Adalar, bazen mutlu bir yalnızlığın mekânı, örnek bir toplumun toprağı; bazen tehlikelerle ve gizemlerle dolu tekinsiz yerler; bazen de büyük serüvenlerin, sıkıntıların, iç çatışmaların yaşandığı ıssız ve uzak diyarlar.”

Şahane bir tanımlama. İngiltere’nin de bir ada ülkesi olduğunu unutmayalım, dünyada en refahı yüksek ülkelerden biri de olsa özünde dört yanı denizlerle çevrili bir ülke olarak, ülkenin kolektif bilinçdışında kendini güvensiz hissetmesi mantıklı geliyor bana. Sonuçta kara ile bağlantısı yok, belki o yüzden uzak diyarlara yelken açıp oralarda toprak fethedip sömürgeler kurmuş. Çoğumuz çocukluğumuzda Daniel Defoe’nın Robinson Crusoe kitabını ya da Jonathan Swift’in Güliver’in Gezileri’ni okumuşuzdur. Robinson Crusoe ve onun mülkiyet kavramı üzerine çok sayıda makale var, örneğin oradaki Cuma, Robinson’un arkadaşı mı, aralarında eşit bir ilişki var mı yoksa kölesi mi bu sorgulanabilir.

Ama ben başka bir konudan bahsetmek istiyorum William Golding’in bir adada geçen Sineklerin Tanrısı kitabı, insan ruhunu incelemek açısından çok ilginç doneler sunar: II. Dünya Savaşı'nda yaşanan, nükleer bombadan korunmak için Britanyalı bir grup okul çocuğu uçakla başka bir yere taşınırken, uçakları düşer ve ıssız bir adaya çıkarlar. Hayatta kalan çocuklar önce birbirleriyle hayatta kalmak için iş birliği yaparlar, erdemli bir biçimde yardımlaşırlar ancak kısa bir süre sonra orada da çatışmalar çıkar, gruplara ayrılırlar ve birbirleriyle savaşa girerler. Bu eser aslında insanın aç gözlülük ve güçlünün yanında olma potansiyelini -çocuk da olsa- bir ada kavramı üzerinden şahane anlatır.

Bence 2000’lerin unutulmaz dizisi, Lost bu kitaptan ilham almıştır. Survivor programı da çok farklı bir format da olsa, özünde böyle bir içerik taşıyor ve o yüzden izlemesi eğlenceli. İki grup yarışmacı zor şartlarda hayatta kalma mücadelesi verirken, onların karakterleri, yaptıkları ve yapmadıkları üzerinden ilginç insan hikâyeleri izliyoruz.