Aşkın Gözü Kör mü Lost mu Survivor mı?

Bir senaryo yazarken senaryo yazanlara öğretilen ilk şey ana kahramanın ya da karakterin bir çatışma içine sokulması gerektiğidir. Kahraman gerçek kahraman mı değil mi, ancak bir çatışma içindeyse anlaşılır. Zaten çatışma matematiği iyi kurulmamış eserler de tutmaz. Çatışma ne işe yarar peki? Kahramanın iki farklı duygu, seçenek, karar arasında kalması, bir zorluk yaşarken gösterdiği tepki, onun gerçekten kahraman olup olmadığını belirler.

Böylelikle kahramanla özdeşlik kuran seyirci kendi seçimlerinin farkına varır. Bu çatışmalar her türlü olabilir. Örneğin kahraman, işiyle aşkı arasında bir seçim yapmak zorunda kalabilir, ait olduğu çevreden çıkıp başka bir çevreye girdiğinde geldiği kültürle bulunduğu ortam arasında çatışma yaşayabilir. İki aşk arasında çatışma yaşayabilir, gitmekle kalmak arasında olabilir. Sayısız çatışmadan nasıl, hangi becerilerle, hangi tercihlerle çıktığı bizim onu sevip sevmememizi belirler. Özetle kahramanın kahraman olup olmadığı zorluk yaşayınca belli olur.

Survivor’a dönersek, orada da kendimize yakın kahraman karakterler arar ve onların diğerleriyle ilişkisinden bir hikâye seyreder ve onlar üzerinden bazı duygular yaşarız ve bu anlamda Survivor hayat, ilişkiler, seçimler üzerine değişik derslerle dolu.

Benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biri kibir konusu ve insanın “kınadığını yaşamadan bu hayattan gitmemesi” gibi, Survivor’ı iyi izleyenler bilir ki, kimse kibriyle sınanmadan Suvivor’dan gitmez.

Örneğin oyunculardan biri çok başarılı işler yapıyor, atışları iyi, hep kazanıyor ve ‘beşer şaşar’ misali istemeden de olsa büyüklenmeye başlıyor, “ben oldum” demese de hâl ve tavırlarıyla bunu gösteriyor diyelim, mesela atış yapamayan bir arkadaşına “Böyle mi atılır, bu kadar da beceriksiz olunmaz ki” tadında bir şeyler diyor, mutlaka yarışmanın ileriki bölümlerinde kendisinin de o atışı yapamadığını, o labutun düşmediğini, o engeli aşamadığını görüyoruz. Görünmez bir el, o labutu düşürmüyor işte.

Sadece iyi gözlemlediğinde bütün bunları görebiliyorsun. Birini zayıf yönünden vurduğunda, sen de gün geliyor zayıf yönünden vuruluyorsun. Elbette bunun bir dozajı var, kibir ne kadar yüksekse, düşüş o kadar sert olabiliyor. “Biz bu oyunu kesin kazanırız” deyip rakibini küçümsediğinde o oyunu kaybediyorsun. Aynı şey sakatlıklar, cezalar için de söz konusu oluyor. Vefalılar vefasızlar ayrılıyor, her yarışma kendi kahramanını yaratıyor, “nasılsa zayıf ben bunu yenerim” diye yapılan seçimleri de seyirci anlıyor ve kahramanından daha cesur seçimler yapmasını istiyor ve hatalar ve doğrular aracılığıyla insan gözlem yapıp öğreniyor.

Bu konuyu kapatmadan, Survivor oyuncularına minik bir uyarı yapayım. Her sene bu yıl “sakatlıksız bir sezon olsun” deniyor ki, bu beni rahatsız ediyor. Öncelikle “sakatlıksız” diye bir kelime yok. İngilizce’den bazı eklerin Türkçeyle yanlış buluşmasıyla elde edilen mantıksız bir kelime bu. Ayrıca içinde olumsuz bir anlam barındırıyor. Sakatlık kelimesini geçirdiğinde, ister istemez bilinçaltına sakatlığı kodlamış oluyorsun ve bu bir titreşim ve çağrı yaratıyor. Onun yerine “Hepimiz için sağlıklı bir sezon olsun” diyebilirler mesela ve bu hepimiz için daha iyi olur.