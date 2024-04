Aşık Olunca Hangi Hayvana Dönüşüyorsun?

Aşık olduğunda, sanki tüm dünya senin etrafında dönüyor gibi hissediyorsun, değil mi? Kalbin hızla çarpmaya başlıyor, yüzünde sürekli bir gülümseme beliriyor ve her şey daha parlak, daha canlı görünüyor. İşte tam da bu noktada, sen bir kelebek gibi hissetmeye başlıyorsun. Bir kelebek kadar hafif, bir kelebek kadar özgür... Aşkın büyüsüyle kanatlanıp, hayatın renkli çiçeklerine konuyorsun. Her bir çiçek, aşkın farklı bir yüzü oluyor. Bazen tatlı bir öpücük, bazen içten bir sarılma, bazen de sıcacık bir bakış... Ve sen, bu çiçeklerin arasında, aşkın kelebeği olarak uçuşuyorsun. Bir kelebek gibi, aşkın da ömrü kısa olabilir. Ancak bu kısa süre içinde yaşadıkların, tattığın duygular, ömrünün geri kalanında unutamayacağın anılar biriktirir. Aşkınla yaşadığın her an, bir kelebeğin kanat çırpışı kadar hafif, bir o kadar da anlamlı ve değerli olur. Sonuçta, aşık olmak, bir kelebeğin özgürlüğünü tatmak gibidir. Hem hafif, hem renkli, hem de bir o kadar kısa ve özeldir. Ve sen, aşık olduğunda, tüm bu duyguları bir kelebek gibi yaşarsın.