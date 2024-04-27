Aşık Olunca Hangi Hayvana Dönüşüyorsun?
Aşık Olunca Hangi Hayvana Dönüşüyorsun?
Sen aşık olunca hangi hayvana dönüşüyorsun?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım aşık olduğun kişi için nelerden vazgeçersin?
4. Önce onu mu düşünürsün kendini mi?
5. Aşık olduğunda sen daha…?
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6. Nasıl bir gelecek hayal ediyorsun?
7. İlişkilerinde sorun genellikle neyden kaynaklanıyor?
8. Son olarak aşk sence kırmızının hangi tonu?
Sen aşık olunca aslana dönüşüyorsun!
Sen aşık olunca bir kelebeğe dönüşüyorsun!
Aşık olunca bir kediye dönüşüyorsun!
Sen aşık olunca bir file dönüşüyorsun!
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Temas bağımlısı bir kediye dönüşüyorum, doğru. :)