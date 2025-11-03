Anneler Arasında Merak Uyandıran Keçi Sütü Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Anne sütü, bir bebeğin gelişimi için en değerli ve doğal besin kaynağıdır. Ancak bazı durumlarda emzirme yeterli olmayabilir veya bebek anne sütünü bırakabilir. Bu süreçte, içerikleri ve özellikleri nedeniyle bazı ebeveynler keçi sütü bazlı ürünleri beslenme rutinlerinde değerlendirebiliyor. Biz de annelerin son dönemde merakla araştırdığı, rutinlerine dahil ettiği bu besin hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.
Gelin birlikte inceleyelim.👇🏽
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Son yıllarda birçok anne, çocuklarının beslenmesinde doğal ve güvenilir içeriklere yöneliyor.
Keçi sütü, insan sütü oligosakkaritlerine (HMO) benzer olanlar da dahil olmak üzere, inek sütünden doğal olarak 6 kata kadar daha fazla oligosakkarit içeriyor.
Bebek mamalarının formülasyonunda sıkça tercih edilen keçi sütünü bazı ebeveynler, içeriği nedeniyle daha nazik ve yumuşak bulduklarını söylüyor.
Bu nedenle keçi sütü seçerken yalnızca tazeliğine değil, aynı zamanda pastörize edilmiş ve besin değerleri açısından zenginleştirilmiş ürünleri tercih etmek önemli.
