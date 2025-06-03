Anne Olmanın En Sevdiğin Yanı Ne?

Verdiğin cevaplara göre anne olmanın en sevdiğin yanı; hiç tahmin etmediğin kadar güçlü ve sabırlı biri olduğunu fark etmen. Anne olunca her şey değişti ama bu değişimin sana kattığı en büyük şey bu oldu. Kendinin anne halini daha çok sevmeye başladın. Dünya sanki birden daha sevgi dolu bir yere döndü. Daha anlayışlı, daha yumuşak biri oldun. Ve belki de bu yüzden hayatın en yoğun ama en içten halini yaşıyorsun şimdi. Eskiden sabırla sınandığın şeyler artık bir tebessümünle çözülüyor. Hayat öncesine göre çok daha dolu, çok daha renkli bir hikaye. Ve sen bu hikayenin hem yazarı hem kahramanısın.