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Anne Olmanın En Sevdiğin Yanı Ne?

etiket Anne Olmanın En Sevdiğin Yanı Ne?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
03.06.2025 - 18:01

Anneliğin her anı kıymetli, her hali unutulmaz…Anne olmak, sadece bir unvan değil; sabrın, sevginin ve bazen uykusuz gecelerin diğer adı. Ama kabul edelim, her anı bir başka güzel. Peki, senin kalbini en çok ısıtan ne? Hadi gel, anne olmanın kalbine en çok dokunduğu yönü birlikte keşfedelim.

Hazırsan başlıyoruz👇🏻

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1. Bir anne- bebek gifi seçerek testimize başlayalım!

2. Bu cümleyi tamamlamanı istiyoruz. “Anne olunca değiştim...”

3. Sen nasıl bir ebeveynsin?

4. Kaç çocuğunun olduğunu öğrenelim!

5. Sence anne olmanın bir yaşı var mı?

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6. Çocuğunun büyüdüğünde daima hatırlamasını isteyeceğin şey ne?

7. Son olarak, birbirinden tatlı olan bu bebeklerden birini seçmeni istiyoruz!

O mırıldanma sesleri bile dünyanı güzelleştiriyor.

Verdiğin cevaplara göre anne olmanın en sevdiğin yanı; yorgunluktan gözünü açamayacak kadar bitkinken, minicik bir sesin “Sen dünyanın en güzel annesisin” demesi. Anne olmak kolay değil ama bir sözle her şeyin anlamı değişiyor. “İyi ki benim annemsin”  cümlesi ise, bu hayatı katlanılır değil; tarifsiz yapıyor. O minicik ellerin sana sarılması, bir anda tüm kırgınlıklarını siliyor. Yorgunluğunun yerini şükran dolu bir huzura bırakıyor. Her zorluğun ardından gelen o küçücük sevgi gösterisi, anneliğe sımsıkı tutunmanın sebebi. İyi ki annesin!

Kendinin anne versiyonuna hayransın!

Verdiğin cevaplara göre anne olmanın en sevdiğin yanı; hiç tahmin etmediğin kadar güçlü ve sabırlı biri olduğunu fark etmen. Anne olunca her şey değişti ama bu değişimin sana kattığı en büyük şey bu oldu. Kendinin anne halini daha çok sevmeye başladın. Dünya sanki birden daha sevgi dolu bir yere döndü. Daha anlayışlı, daha yumuşak biri oldun. Ve belki de bu yüzden hayatın en yoğun ama en içten halini yaşıyorsun şimdi. Eskiden sabırla sınandığın şeyler artık bir tebessümünle çözülüyor. Hayat öncesine göre çok daha dolu, çok daha renkli bir hikaye. Ve sen bu hikayenin hem yazarı hem kahramanısın.

Bebeğinle ikinci baharını yaşamak!

Verdiğin cevaplara göre anne olmanın senin için en özel yanı; onunla birlikte yeniden büyüyor olmak… Her şeyi baştan öğrendin; renkleri, sabrı, zamanı… Bebeğin sana adeta ikinci bir bahar getirdi. Her yeni günde onun gözlerinden dünyayı keşfetmek sana iyi geliyor. Öğrendiğin her şeyin yanında unuttuklarını da hatırlıyorsun aslında. Hayat onunla birlikte biraz daha yavaş, biraz daha anlamlı akıyor artık. Anne olunca anladın bunu: Değiştin ama biliyorsun ki bu hayatının en güzel dönüşümüydü.

Sen onun tüm dünyasısın.

Verdiğin cevaplara göre, en çok sevdiğin şey; göz göze geldiğinizde onun tüm dünyasının sen olduğunu bilmek. İlk arkadaşı, sırdaşı, sığınağı sensin… Bu kadar büyük bir sevgiyle bağ kurmak; senin anneliğinin en sevdiğin yanı. Tarifi yok, ölçüsü yok… Bu his hiçbir şeye benzemiyor. Küçücük bir bedenin içinden gelen o kocaman sevgi, seni her gün yeniden büyütüyor. Bir bakışıyla bile seni kendine bağlayan bu masumiyet, dünyadaki her şeyden kıymetli. Ve biliyorsun, bu bağ bir ömür sürmekle kalmaz; senin içini sonsuza dek ısıtır.

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miray soysal
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