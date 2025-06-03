Anne Olmanın En Sevdiğin Yanı Ne?
Anneliğin her anı kıymetli, her hali unutulmaz…Anne olmak, sadece bir unvan değil; sabrın, sevginin ve bazen uykusuz gecelerin diğer adı. Ama kabul edelim, her anı bir başka güzel. Peki, senin kalbini en çok ısıtan ne? Hadi gel, anne olmanın kalbine en çok dokunduğu yönü birlikte keşfedelim.
Hazırsan başlıyoruz👇🏻
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1. Bir anne- bebek gifi seçerek testimize başlayalım!
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2. Bu cümleyi tamamlamanı istiyoruz. “Anne olunca değiştim...”
3. Sen nasıl bir ebeveynsin?
4. Kaç çocuğunun olduğunu öğrenelim!
5. Sence anne olmanın bir yaşı var mı?
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6. Çocuğunun büyüdüğünde daima hatırlamasını isteyeceğin şey ne?
7. Son olarak, birbirinden tatlı olan bu bebeklerden birini seçmeni istiyoruz!
O mırıldanma sesleri bile dünyanı güzelleştiriyor.
Kendinin anne versiyonuna hayransın!
Bebeğinle ikinci baharını yaşamak!
Sen onun tüm dünyasısın.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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