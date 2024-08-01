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Amazon'da Süper Tasarruf Haftası Başladı! Yüzlerce Market Ürününde Kaçırmamanız Gereken İndirim Fırsatı

etiket Amazon'da Süper Tasarruf Haftası Başladı! Yüzlerce Market Ürününde Kaçırmamanız Gereken İndirim Fırsatı

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
01.08.2024 - 15:51

Evinizin ihtiyaçlarını marketten satın almadan önce fiyatlarına şöyle bir internetten bakıyorsanız, hatta çoğunlukla internet üzerinden alışveriş yapıyorsanız bu fırsat tam size göre! 

Bu içerik 01.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Bugün başlayan Süper Tasarruf Haftası, 7 Ağustos tarihine kadar sürecek!

Bugün başlayan Süper Tasarruf Haftası, 7 Ağustos tarihine kadar sürecek!

Temizlik malzemelerinden gıda ürünlerine yüzlerce üründe geçerli ''Süper Tasarruf Haftası'' Amazon'da Prime üyelerine özel kampanya dahilinde yüzlerce market ürününde 1000 TL ve üzeri alışverişlerde %20 ek indirim sunuyor.

Kampanyadan yararlanabilmeniz için öncelikle Prime üyesi olmanız gerekiyor. Eğer hala Prime üyesi değilseniz, hemen buradan üyeliğinizi başlatabilirsiniz.

Prime üyesi olduktan sonra temizlik malzemelerinden gıda ürünlerine yüzlerce üründe geçerli olan ürünleri sepetinize eklemeye başlayabilirsiniz.

Prime üyesi olduktan sonra temizlik malzemelerinden gıda ürünlerine yüzlerce üründe geçerli olan ürünleri sepetinize eklemeye başlayabilirsiniz.

1000 TL ve üzeri alışverişlerde %20 ek indirim fırsatının sunulduğu Süper Tasarruf Haftası burada sizi bekliyor!

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