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Altın Fiyatları Zirveyi Görünce Darphane Uyardı: Kuyumcudan Bile Sahte Altın Alabilirsiniz!

Altın Fiyatları Zirveyi Görünce Darphane Uyardı: Kuyumcudan Bile Sahte Altın Alabilirsiniz!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.04.2024 - 12:44

Altın fiyatlarında görülen yükselişle sahte altın üretimi de arttı. Darphane Genel Müdürü, sahte altın üretiminin artması konusunda vatandaşı uyarırken, 'Bazı kuyumcular da bu ürünleri sahte olduğunu bile bile alıyor ve vatandaşlarımıza satıyor' dedi.

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Altın fiyatlarında dünya çapında görülen yükseliş, yurt içinde dolarla da birleşince rekorlar birbirini izliyor.

Altın fiyatlarında dünya çapında görülen yükseliş, yurt içinde dolarla da birleşince rekorlar birbirini izliyor.

Yurt içinde de sahte altın üretimi kendine uygun ortam bularak 'merdiven altı' üretimin artmasına neden oldu. 

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, piyasada merdiven altı üretimin arttığı yönünde uyarıda bulundu.

Sahte altın üretenlerin ürünlerdeki saf altın miktarını düşürerek ayarıyla oynadığını belirten, Şahin, üreticilerin ayarı düşük altınları kuyumculara düşük fiyattan sattığını kâr marjlarını yükseltmek için bazı kuyumcuların da bu ürünleri "bile bile" aldığını belirtti.

Sahte altın üretenlerin ürünlerdeki saf altın miktarını düşürerek ayarıyla oynadığını belirten, Şahin, üreticilerin ayarı düşük altınları kuyumculara düşük fiyattan sattığını kâr marjlarını yükseltmek için bazı kuyumcuların da bu ürünleri "bile bile" aldığını belirtti.

Ayarı düşük olan bu ürünlerin 'sahte altın' olarak nitelendirilmesiyle zarar edildiğini vurgulayan Şahin, 'Darphane üretimi olmayan cumhuriyet altınlarının tamamı sahte altındır. Ayarının düşürülmesine rağmen yüksek ayardan satılan ürünlerde vatandaşımız daha fazla para vermiş oluyor. Birinci zarar ettiği yer burası' dedi.

Vatandaş bilmeden aldığı bu ürünleri bozdurmak istediğinde de zarar ediyor. Çeyrek altında 150 lira gibi oluşan zarar ürün boyutu arttıkça da büyüyor.

Vatandaş bilmeden aldığı bu ürünleri bozdurmak istediğinde de zarar ediyor. Çeyrek altında 150 lira gibi oluşan zarar ürün boyutu arttıkça da büyüyor.

Hürriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre, İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık da 'Oda’mıza gelen şikâyetlerin yüzde 80-90’ı internet üzerinden yapılan alışverişlerden oluşuyor' dedi. 

Altında yaşanan sahteciliği karşı Darphane devreye girerken, Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) kurulması çalışmaları başlamıştı. Tebliğ 2023'te Resmi Gazete’de yayımlanırken, sistem de 2024 yılı başında devreye alınacaktı. Ancak, rafinerilerin Kambiyo Genel Müdürlüğü’nden alması gereken izinleri tamamlanamadığı için uygulama henüz devreye girmedi.

Sahte altın nasıl ayırt edilebilir?

Sahte altın nasıl ayırt edilebilir?

Uzmanlar, sahte altın konusunda vatandaşa şu uyarıları sıraladı: 

  • Cumhuriyet altını alırken özellikle Darphane üretimi olan altın istenmeli. 

  • Darphane, cumhuriyet altınlarında 'mikro metin' kısaca 'gözle görülmeyecek kadar küçük gizlilik özellikler' ekliyor ve bunlar telefon kamerasıyla kontrol edilebiliyor. 

  • Bir mıknatıs ile altının mıknatısa yapışıp yapışmadığına bakılabilir. Mıknatısın altına yapışması halinde, içerisinde demir gibi maddelerin yoğunlukta olduğu saflığın bozulduğu anlaşılıyor.

"Altın ile seramik tabağa atılan çizik siyah renk oluşturuyorsa altın sahte olabiliyor."

"Altın ile seramik tabağa atılan çizik siyah renk oluşturuyorsa altın sahte olabiliyor."

  • Kuyumcudan alınan altının TSE belgesi ve faturası alınabilir. 

  • Kuyumcular için de kontrol için İKO Çemberlitaş Merkez Binası ve Kuyumcukent’teki ayarevleri hizmet veriyor.

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