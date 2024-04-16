Altın Fiyatları Zirveyi Görünce Darphane Uyardı: Kuyumcudan Bile Sahte Altın Alabilirsiniz!
Altın Fiyatları Zirveyi Görünce Darphane Uyardı: Kuyumcudan Bile Sahte Altın Alabilirsiniz!
Altın fiyatlarında görülen yükselişle sahte altın üretimi de arttı. Darphane Genel Müdürü, sahte altın üretiminin artması konusunda vatandaşı uyarırken, 'Bazı kuyumcular da bu ürünleri sahte olduğunu bile bile alıyor ve vatandaşlarımıza satıyor' dedi.
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Altın fiyatlarında dünya çapında görülen yükseliş, yurt içinde dolarla da birleşince rekorlar birbirini izliyor.
Sahte altın üretenlerin ürünlerdeki saf altın miktarını düşürerek ayarıyla oynadığını belirten, Şahin, üreticilerin ayarı düşük altınları kuyumculara düşük fiyattan sattığını kâr marjlarını yükseltmek için bazı kuyumcuların da bu ürünleri "bile bile" aldığını belirtti.
Vatandaş bilmeden aldığı bu ürünleri bozdurmak istediğinde de zarar ediyor. Çeyrek altında 150 lira gibi oluşan zarar ürün boyutu arttıkça da büyüyor.
Sahte altın nasıl ayırt edilebilir?
"Altın ile seramik tabağa atılan çizik siyah renk oluşturuyorsa altın sahte olabiliyor."
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