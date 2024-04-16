Altın Fiyatları Zirveyi Görünce Darphane Uyardı: Kuyumcudan Bile Sahte Altın Alabilirsiniz!

Altın fiyatlarında görülen yükselişle sahte altın üretimi de arttı. Darphane Genel Müdürü, sahte altın üretiminin artması konusunda vatandaşı uyarırken, 'Bazı kuyumcular da bu ürünleri sahte olduğunu bile bile alıyor ve vatandaşlarımıza satıyor' dedi.