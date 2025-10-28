Almanya Kupası'nda 2 Maç Canlı Yayınla Mackolik'te!
Almanya Kupası 2. turunda oynanacak Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund ve Köln - Bayern Münih maçları canlı yayınla Türkiye'de Mackolik'te!
Almanya Kupası'nda devler sahaya çıkıyor, karşılaşmalar Türkiye'nin En Büyük Stadyumu Mackolik'te yayınlanıyor.
Can Uzun'lu Eintracht Frankfurt bu akşam TSİ 20.30'da Salih Özcan'lı Borussia Dortmund'u konuk edecek. Bayern Münih ise 29 Ekim Çarşamba (yarın) günü TSİ 22.45'te Cenk Özkacar'ın da formasını giydiği Köln'e konuk olacak.
Her iki karşılaşma da tüm kullanıcılara açık şekilde ve tamamen ücretsiz olarak Mackolik uygulamasında yayınlanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yayınlar canlı yayın sekmesinde
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bayern Münih, Köln deplasmanında
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın