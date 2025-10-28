Almanya Kupası'nda 2 Maç Canlı Yayınla Mackolik'te!

Almanya Kupası 2. turunda oynanacak Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund ve Köln - Bayern Münih maçları canlı yayınla Türkiye'de Mackolik'te!

Almanya Kupası'nda devler sahaya çıkıyor, karşılaşmalar Türkiye'nin En Büyük Stadyumu Mackolik'te yayınlanıyor.

Can Uzun'lu Eintracht Frankfurt bu akşam TSİ 20.30'da Salih Özcan'lı Borussia Dortmund'u konuk edecek. Bayern Münih ise 29 Ekim Çarşamba (yarın) günü TSİ 22.45'te Cenk Özkacar'ın da formasını giydiği Köln'e konuk olacak.

Her iki karşılaşma da tüm kullanıcılara açık şekilde ve tamamen ücretsiz olarak Mackolik uygulamasında yayınlanacak.