Alma ve Verme Dengesi Üzerine

Yaşamda her şeyin bir karşılığı vardır. Her eylemin, her düşüncenin ve her duygunun. Bu karşılıkların çetelesini tutmak biz insanlara kaldığı anda kaos başlar. Çünkü bu karşılık bizim gözümüzün görebildiği kadar yerde vuku bulmaz çoğunlukla. Bizim gördüğümüzden ve algıladığımızdan daha büyük bir resmin olduğunun farkında olmamak, insanı, başına gelen her tür durumu kontrol edebileceği yanılgısına düşürür. Aslında belki de insanın en büyük hastalığı bu 'sınırlı görme' bozukluğudur.