Alma ve Verme Dengesi Üzerine

Bunda bir beis yoktur ancak bu kuralların içsel etkileri dışında dışsal etkilerini de göz önünde bulundurmakta fayda vardır.

En basit arkadaşlık ilişkisinde dahi, kimin alıp kimin verdiği, bu ölçülemeyecek değerlerin alacak verecek hesabın x y çarpanı olarak akıl defterinde tutuluyor olması birkaç şeye işaret eder:

Çetelecinin kendini güvende, güçlü, hakim hissetmek için gizli ajandalar sahibi olduğuna, ilişkinin içinde gerçek bir varlık göstermediğine, sanrı bir kimlik ile var olduğuna, samimiyetin bu diyarların dışında bir efsane olduğuna işaret edebilir.

Basitçe örneklemek gerekirse, bir dilenciye verdiğiniz sadaka dümdüz baktığımızda onun bir ekmek parası sizin de acıma duygunuzu refere edebilir. Bunun yanında dini inancınızı yerine getirmiş olduğunuzu, aynı duruma düşme korkunuzu bastırdığınızı, kötü düşüncelerinize karşılık bir temizlenme olduğunu, başınıza daha sonra gelecek olan bir olayın peşin bedeli olduğu, başınızdan gitsin istediğinizden bir mesafelenme rüşveti olduğunu varsayabiliriz. Sadece bir dilenciye verdiğiniz sadakanın karşılığında kazancınız aşağı yukarı örneklediklerim ve daha fazlası olabilir. Böyle bir durumda dahi sadece gördüğümüz alanda bu kadar olasılığın arasından hangisinin gerçek ve hangisinin sadaka verenin yüreğinden ne kadar yük aldığını hesaplayamayız.

Kaldı ki, dilenenin kazancı ve ajandasının olasılıklarını henüz dahil etmedik.

Alma verme dengesi dediğimiz şey, yaşamın içinde kendiliğinden olur. Bir kişi ile karşı karşıya geldiğimiz anda biraz bildiğimiz çoklukla bilmediğimiz birçok şey alır veririz ve bu alışveriş aynı anda olur. Bir tezgahtarın ürünü bize uzatırken havada bırakmayıp aynı anda elimizi uzattığımız versiyonunda alan olmazsa verenin de olmayacağını veya tam tersini kolaylıkla görürüz. Bu aynı andalık, her şey için geçerlidir.

Aynı anda alırız aynı anda veririz.

İnsan aklıdır bu eylemi ikiye bölen…

Bunun sebebi de kendi beden duygularına olan yabancılığıdır.

Yeni doğum yapmış, bebeğini emziren bir anneyi düşleyelim: Annenin sütü var ve bebek aç ise bebek doyuncaya kadar içer, doyduğu anda memeden ayrışır.

Annenin sütü yoksa çocuk ememez. Bebek aç değilse sütü alamaz. Aç olmayan bebeğe ne kadar zorlarsanız zorlayın süt içiremezsiniz. Ve hatta, bebek ne kadar aç olursa olsun, annenin sütü bitmiş ise anne ona süt veremez. Bu döngünün bedende bir yansıması vardır. Her ikisinin de doyum noktasının aşıldığı anda kargaşa başlar. Duygusal ağırlıklar, bedensel rahatsızlıklar başlar.