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Finans
Alışverişe Çıksan Hangi Ünlüyle Aynı Sepeti Doldurursun?

Alışverişe Çıksan Hangi Ünlüyle Aynı Sepeti Doldurursun?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
07.05.2025 - 17:01

Finans alanında harcamaların ve düşüncelerin hangi ünlüye benziyor? Sen bu finans testini çöz, biz de hangi ünlü gibi alışveriş sepetini doldurduğunu ve alışveriş yaptığını söyleyelim. Bakalım senin finans alanında ruh ikizin ünlü kim?

1. İlk durağın neresi olur?

2. Bunlardan hangisini hiç düşünmeden alırsın?

3. Sepetinde kesinlikle olması gereken bir şey?

4. Online alışveriş senin için…

5. Kabin sırası çok uzun. Ne yaparsın?

6. Favori alışveriş partnerin kim?

7. Bir şey alırken ilk baktığın şey hangisi?

8. Alışveriş sonrası yorgunluğunu nasıl atarsın?

Kylie Jenner!

Kylie Jenner!

Senin için alışveriş, sadece bir ihtiyaç değil; tam anlamıyla bir görsel şov! Işıl ışıl raflar, limited edition koleksiyonlar, pop-up mağazalar... hepsi senin oyun alanın. Güzellik ürünleri, moda trendleri ve lüks dokunuşlar senin sepetinin başrol oyuncuları. Stil sahibi ve iddialısın, Kylie’nin alışveriş stiliyle yürürken bile podyumda gibisiniz!

Taylor Swift!

Taylor Swift!

Sen alışveriş yaparken kalbinle karar veriyorsun. Her ürün bir hikâye, her seçim bir ruh halini yansıtıyor. Estetik, sadelik ve anlam senin için ön planda. Taylor Swift gibi sen de detaylara önem verir, “fazla ama gereksiz” olandan uzak durursun. Sepetindeki her parça bir şarkı sözü kadar içten ve özenli.

Elon Musk!

Elon Musk!

Senin alışveriş tarzın, tıpkı fikirlerin gibi vizyoner. Bir ürünü almadan önce araştırır, karşılaştırır, gelecekteki işlevini hesaplarsın. Sıradan ürünler değil, “hayat kolaylaştırıcı çözümler” seni heyecanlandırır. Teknoloji reyonundan çıkmadan saatler geçirebilirsin. Elon gibi sen de sadece almak için değil, geliştirmek için alışveriş yapıyorsun!

Selena Gomez!

Selena Gomez!

Senin alışveriş stilin tam anlamıyla cool ama uğraşsız. Hayatın yoğun ama sen hep içten ve dengelisin. Gardırobunda hem rahat hem stil sahibi parçalar var. Kafanı yormayan ama seni yansıtan ürünleri tercih ediyorsun. Selena gibi sen de samimi, ayağı yere basan ama ışıltısını her zaman yanında taşıyan birisin.

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Begüm
Begüm
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