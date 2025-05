Alışverişe Çıksan Hangi Ünlüyle Aynı Sepeti Doldurursun?

Sen alışveriş yaparken kalbinle karar veriyorsun. Her ürün bir hikâye, her seçim bir ruh halini yansıtıyor. Estetik, sadelik ve anlam senin için ön planda. Taylor Swift gibi sen de detaylara önem verir, “fazla ama gereksiz” olandan uzak durursun. Sepetindeki her parça bir şarkı sözü kadar içten ve özenli.