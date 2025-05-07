Alışverişe Çıksan Hangi Ünlüyle Aynı Sepeti Doldurursun?
Finans alanında harcamaların ve düşüncelerin hangi ünlüye benziyor? Sen bu finans testini çöz, biz de hangi ünlü gibi alışveriş sepetini doldurduğunu ve alışveriş yaptığını söyleyelim. Bakalım senin finans alanında ruh ikizin ünlü kim?
1. İlk durağın neresi olur?
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2. Bunlardan hangisini hiç düşünmeden alırsın?
3. Sepetinde kesinlikle olması gereken bir şey?
4. Online alışveriş senin için…
5. Kabin sırası çok uzun. Ne yaparsın?
6. Favori alışveriş partnerin kim?
7. Bir şey alırken ilk baktığın şey hangisi?
8. Alışveriş sonrası yorgunluğunu nasıl atarsın?
Kylie Jenner!
Taylor Swift!
Elon Musk!
Selena Gomez!
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