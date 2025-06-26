Alışveriş Alışkanlıklarına Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!
Alışveriş deyince kimimiz sepete her şeyi atar, kimimiz en uygun fiyatı bulana kadar 40 sekme açar. Peki bu tercihlerin yıldızlarla bir ilgisi olabilir mi?
Cevap: Evet!
Satın alma kararlarımızdan kampanya takibimize, alışveriş tarzımız burcumuz hakkında fazlasıyla ipucu veriyor. Hazırsan, tercihlerine göre burcunu tahmin etmeye çalışıyoruz. Bakalım yıldızlar mı daha iyi tanıyor seni, yoksa sen mi onları şaşırtacaksın? 🌟🛍
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenerek başlayalım mı?
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2. Şimdi de yaşını öğrenelim!
3. Ne zaman alışveriş yapmayı seversin?
4. İndirim zamanı geldi! Sepetinde neler var?
5. Mağazaya veya online alışveriş sitesine girdin, ilk olarak neye yöneliyorsun?
6. Bir teknoloji aleti seçer misin? Hangisi tam sana göre?
7. Sepetinde bekleyen ürünlerle aran nasıl?
8. Siparişin kapına geldi! İlk iş ne yaparsın?
9. Peki alışveriş yaparken hangi indirim sana daha cazip gelir?
Senin alışveriş burcun Boğa! ♉
Senin alışveriş burcun Koç! 🐏
Senin alışveriş burcun İkizler! 🌬️
Senin alışveriş burcun Yengeç! 🌊
Zevkli seçimlerinle fark yaratıyorsun, şimdi sıra indirimleri seçmekte! Daha fazla indirim seçmek istersen aşağıdaki görsele tıkla!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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