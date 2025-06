Alışveriş Alışkanlıklarına Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!

Senin alışveriş tarzın hareketli, meraklı ve bol seçenekli! Sepetinde her şeyden biraz olabilir çünkü senin için alışveriş biraz da keşif demek. Yeni çıkan ürünleri denemeyi, kampanyaları kovalamayı ve her fırsatı değerlendirmeyi seversin. Hızlı kararlar alır ama her ürünle küçük bir araştırma flörtü de yaşarsın.

Sen tam bir İkizler burcusun! 🌀🛒