Akne İzlerinin ''Fraksiyonel Radyofrekans'' ile Tedavisi

18-20 yaş olabileceği gibi 25-30 yaşlara kadar da uzayabilir veya bazen daha geç yaşlarda başlaması da söz konusu olabilir. Genel sağlığı etkilemeyen, yaşamsal tehlikesi olmayan, basit bir hastalık gibi görünen “Akne vulgaris” insan iletişiminin üst düzeye ulaştığı günümüz toplumsal yaşamında yalnızca görüntüsü nedeniyle dahi çok büyük ve önemli bir sorun oluşturabilmektedir. Ayrıca aknenin en çok görüldüğü yaşlar olan ergenlik çağı, beden algılamasının en yüksek olduğu, görüntünün bazı zamanlarda her şey olabildiği bir yaş dönemidir. Bu yaşlarda var olan belirtilerin şiddeti gençlerde başta depresyon olmak üzere çok ciddi psikolojik sorunlara neden olabilir. Zamanında iyi ve etkin tedavi edilmeyen akneler maalesef kalıcı izlere de neden olabilir.

Sivilce izlerinde tedavi, izin tipi ve derinliğine göre düzenlenir. Tek bir yöntem yerine, izin yapısına uygun birkaç yöntem bir arada kullanılması sonuçların daha iyi olmasını sağlar.

Tedaviniz dermatoloğunuz tarafından yapılmalıdır. Günlük yaşamınızda yüzünüzün güzelliğini gölgeleyen ve uzun vadede kalıcı iz bırakma riski olan sivilceyi, sabırla ve cilt hekiminizle çözmek günümüzde daha kolay.

Sivilce sonrası kalan izler üç tiptedir:

•Yüzeysel izler (leke-hafif çöküklük)

•Derin izler (çukurlar)

•Keloid (kabarık deri) şeklinde izler

Son yıllarda oldukça etkili, ağrısız, yan etkisiz, sosyal hayattan uzak kalmadan sivilce izlerinden kurtulmamıza yardımcı olan bir teknoloji ''Fraksiyonel Radyofrekans'' tek başına ya da diğer yöntemlerle kombine edilerek sivilce izlerinden kurtulabilirsiniz.