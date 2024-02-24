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Akne İzlerinin ''Fraksiyonel Radyofrekans'' ile Tedavisi

etiket Akne İzlerinin ''Fraksiyonel Radyofrekans'' ile Tedavisi

Dr.Eylem Acar
Dr.Eylem Acar - yazio
24.02.2024 - 23:52

Akne ya da daha yaygın bilinen ismiyle sivilce; yağ bezlerinin deriye açıldığı, aynı zamanda kılların da yüzeye çıktığı kanalların kronik iltihabi bir hastalığı olup, her iki cinste ve tüm ırklarda eşit oranda görülür. Zamanında iyi ve etkin tedavi edilmeyen akneler maalesef kalıcı izlere de neden olabilir ve bu durum aknenin kat kat üzerinde önem taşır ve kesinlikle tedavi edilmesi gerekir.

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Akne genellikle ergenlik döneminde başlar. Fakat bitiş zamanı değişkendir.

Akne genellikle ergenlik döneminde başlar. Fakat bitiş zamanı değişkendir.

18-20 yaş olabileceği gibi 25-30 yaşlara kadar da uzayabilir veya bazen daha geç yaşlarda başlaması da söz konusu olabilir.  Genel sağlığı etkilemeyen, yaşamsal tehlikesi olmayan, basit bir hastalık gibi görünen “Akne vulgaris” insan iletişiminin üst düzeye ulaştığı günümüz toplumsal yaşamında yalnızca görüntüsü nedeniyle dahi çok büyük ve önemli bir sorun oluşturabilmektedir. Ayrıca aknenin en çok görüldüğü yaşlar olan ergenlik çağı, beden algılamasının en yüksek olduğu, görüntünün bazı zamanlarda her şey olabildiği bir yaş dönemidir. Bu yaşlarda var olan belirtilerin şiddeti gençlerde başta depresyon olmak üzere çok ciddi psikolojik sorunlara neden olabilir. Zamanında iyi ve etkin tedavi edilmeyen akneler maalesef kalıcı izlere de neden olabilir.

Sivilce izlerinde tedavi, izin tipi ve derinliğine göre düzenlenir. Tek bir yöntem yerine, izin yapısına uygun birkaç yöntem bir arada kullanılması sonuçların daha iyi olmasını sağlar.

Tedaviniz dermatoloğunuz tarafından yapılmalıdır. Günlük yaşamınızda yüzünüzün güzelliğini gölgeleyen ve uzun vadede kalıcı iz bırakma riski olan sivilceyi, sabırla ve cilt hekiminizle çözmek günümüzde daha kolay.

Sivilce sonrası kalan izler üç tiptedir:

•Yüzeysel izler (leke-hafif çöküklük)

•Derin izler (çukurlar)

•Keloid (kabarık deri) şeklinde izler

Son yıllarda oldukça etkili, ağrısız, yan etkisiz, sosyal hayattan uzak kalmadan sivilce izlerinden kurtulmamıza yardımcı olan bir teknoloji ''Fraksiyonel Radyofrekans'' tek başına ya da diğer yöntemlerle kombine edilerek sivilce izlerinden kurtulabilirsiniz.

Fraksiyonel mikroiğneli radyofrekans teknolojisi

Cilt gençleştirme, cilt yenileme, ciltteki elastikiyet kaybını giderme, boyun toparlama, ince kırışıklıkları giderme, akne tedavisi, yara izi iyileştirme ve daha aklınıza gelebilecek pek çok cilt sorununu gidermede sadece yarım saatte etkili sonuçlar verebilen bir sistemdir. Üstelik işlemden sonra günlük hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Derinin tüm katmanlarına –epidermise ve dermise- altın mikroiğnelerle tek seferde inebilen fraksiyonel radyofrekans teknolojisi ile cildin yaşlanma etkilerini geriye çevirmeye yardımcıdır. 

Fraksiyonel mikroiğneler, cildin altına inerken cilt yüzeyini uyararak doğal iyileşme süreci başlatırlar. Buna bağlı olarak cildin üst tabakasındaki hücre gelişim faktörleri harekete geçerler ve lifting, ciltteki ton farklılıkları, lekeler ve ince kırışıklıkların tedavisini mümkün kılarlar.

3,5 mm’ye kadar cilt derinliğine inebilen ve geçtiği bölgenin tamamında aynı termal etkiyi yaratan fraksiyonel mikroiğneler ise bu bölgede kontrollü hasar oluşturarak kolajen liflerini uyarırlar. Yaklaşık ayda bir uygulanan seanslarla birkaç seansta başarıya ulaşmak mümkün.

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