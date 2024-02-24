Akne İzlerinin ''Fraksiyonel Radyofrekans'' ile Tedavisi
Akne ya da daha yaygın bilinen ismiyle sivilce; yağ bezlerinin deriye açıldığı, aynı zamanda kılların da yüzeye çıktığı kanalların kronik iltihabi bir hastalığı olup, her iki cinste ve tüm ırklarda eşit oranda görülür. Zamanında iyi ve etkin tedavi edilmeyen akneler maalesef kalıcı izlere de neden olabilir ve bu durum aknenin kat kat üzerinde önem taşır ve kesinlikle tedavi edilmesi gerekir.
Akne genellikle ergenlik döneminde başlar. Fakat bitiş zamanı değişkendir.
Fraksiyonel mikroiğneli radyofrekans teknolojisi
Cilt gençleştirme, cilt yenileme, ciltteki elastikiyet kaybını giderme, boyun toparlama, ince kırışıklıkları giderme, akne tedavisi, yara izi iyileştirme ve daha aklınıza gelebilecek pek çok cilt sorununu gidermede sadece yarım saatte etkili sonuçlar verebilen bir sistemdir. Üstelik işlemden sonra günlük hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Derinin tüm katmanlarına –epidermise ve dermise- altın mikroiğnelerle tek seferde inebilen fraksiyonel radyofrekans teknolojisi ile cildin yaşlanma etkilerini geriye çevirmeye yardımcıdır.
Fraksiyonel mikroiğneler, cildin altına inerken cilt yüzeyini uyararak doğal iyileşme süreci başlatırlar. Buna bağlı olarak cildin üst tabakasındaki hücre gelişim faktörleri harekete geçerler ve lifting, ciltteki ton farklılıkları, lekeler ve ince kırışıklıkların tedavisini mümkün kılarlar.
3,5 mm’ye kadar cilt derinliğine inebilen ve geçtiği bölgenin tamamında aynı termal etkiyi yaratan fraksiyonel mikroiğneler ise bu bölgede kontrollü hasar oluşturarak kolajen liflerini uyarırlar. Yaklaşık ayda bir uygulanan seanslarla birkaç seansta başarıya ulaşmak mümkün.
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio