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Dünyanın Dört Bir Yanından Gerçek Olduğuna İnanmakta Zorlanacağınız Doğal Güzellikler

Dünyanın Dört Bir Yanından Gerçek Olduğuna İnanmakta Zorlanacağınız Doğal Güzellikler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.05.2024 - 22:31

Dünyanın dört bir yanında gidemesek de göremesek de birbirinden doğal güzellikler var. Öyle ki insanın gerçek olduğuna inanası gelmiyor! Bir sosyal medya kullanıcısının derlediği bu güzelliklere gelin bir bakalım.

Kaynak: https://twitter.com/othingstodo_com/s...
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1. Dünyanın Gözü - Hırvatistan

1. Dünyanın Gözü - Hırvatistan

2. Studlagil Kanyonu - İzlanda

2. Studlagil Kanyonu - İzlanda

3. Socotra - Yemen

3. Socotra - Yemen

4. Salar de Uyuni Gölü - Bolivya

4. Salar de Uyuni Gölü - Bolivya

5. Bora Bora - Fransız Polinezyası

5. Bora Bora - Fransız Polinezyası
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6. Meteora - Yunanistan

6. Meteora - Yunanistan

7. Mont Saint-Michel - Fransa

7. Mont Saint-Michel - Fransa

8. Fil Kayası - İzlanda

8. Fil Kayası - İzlanda

9. Cehennem Kapısı - Türkmenistan

9. Cehennem Kapısı - Türkmenistan

10. Pamukkale - Türkiye 🇹🇷

10. Pamukkale - Türkiye 🇹🇷
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11. Gökkuşağı Dağları - Peru

11. Gökkuşağı Dağları - Peru

12. Zhangjiajie Ulusal Parkı - Çin

12. Zhangjiajie Ulusal Parkı - Çin

13. Namibya

13. Namibya

14. Siyah Kum Sahili - İzlanda

14. Siyah Kum Sahili - İzlanda

15. Great Blue Hole - Belize

15. Great Blue Hole - Belize
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16. Nara Park - Japonya

16. Nara Park - Japonya

17. The Wave - Amerika

17. The Wave - Amerika

18. Cano Cristales Nehri - Kolombiya

18. Cano Cristales Nehri - Kolombiya

19. Işık Tüneli - Petra

19. Işık Tüneli - Petra

20. Hillier Gölü - Avustralya

20. Hillier Gölü - Avustralya
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21. Grand Prismatik Springs Gölü - Amerika

21. Grand Prismatik Springs Gölü - Amerika

22. Vaadhoo Adası - Maldivler

22. Vaadhoo Adası - Maldivler

23. Sørvágsvatn Gölü - Faroe Adaları

23. Sørvágsvatn Gölü - Faroe Adaları

24. Yeraltı Şelaleleri - Mauritus

24. Yeraltı Şelaleleri - Mauritus

25. Trolltunga - Norveç

25. Trolltunga - Norveç

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