Dünyanın Dört Bir Yanından Gerçek Olduğuna İnanmakta Zorlanacağınız Doğal Güzellikler
Dünyanın Dört Bir Yanından Gerçek Olduğuna İnanmakta Zorlanacağınız Doğal Güzellikler
Kaynak: https://twitter.com/othingstodo_com/s...
Dünyanın dört bir yanında gidemesek de göremesek de birbirinden doğal güzellikler var. Öyle ki insanın gerçek olduğuna inanası gelmiyor! Bir sosyal medya kullanıcısının derlediği bu güzelliklere gelin bir bakalım.
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1. Dünyanın Gözü - Hırvatistan
2. Studlagil Kanyonu - İzlanda
3. Socotra - Yemen
4. Salar de Uyuni Gölü - Bolivya
5. Bora Bora - Fransız Polinezyası
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6. Meteora - Yunanistan
7. Mont Saint-Michel - Fransa
8. Fil Kayası - İzlanda
9. Cehennem Kapısı - Türkmenistan
10. Pamukkale - Türkiye 🇹🇷
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11. Gökkuşağı Dağları - Peru
12. Zhangjiajie Ulusal Parkı - Çin
13. Namibya
14. Siyah Kum Sahili - İzlanda
15. Great Blue Hole - Belize
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16. Nara Park - Japonya
17. The Wave - Amerika
18. Cano Cristales Nehri - Kolombiya
19. Işık Tüneli - Petra
20. Hillier Gölü - Avustralya
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21. Grand Prismatik Springs Gölü - Amerika
22. Vaadhoo Adası - Maldivler
23. Sørvágsvatn Gölü - Faroe Adaları
24. Yeraltı Şelaleleri - Mauritus
25. Trolltunga - Norveç
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