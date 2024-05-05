Kaybolması En Güzel Yer: Dünyadaki En Etkileyici ve Güzel Kitabevleri
Kaybolması En Güzel Yer: Dünyadaki En Etkileyici ve Güzel Kitabevleri
Kaynak: https://www.anadoluhayat.com.tr/blog/...
Kitap kokusunu sever misiniz? Her bir sayfasında emeğin, geçmişin, bazen sevicin bazen de gözyaşının olduğu kitapların yuvası olan kitabevleri ile karşınızdayız. İnternetten kitap almaya alıştığımız yüzyılda dünyadaki gerek tarihi gerek mimarisiyle beğenilen en etkileyici kitabevlerini merak ediyorsanız buyurun yazının devamına... 📖
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1. Brattle Kitabevi - Massachusetts, Amerika
2. Livraria Lello e Irmao - Porto, Portekiz
3. Ateneo Grand Splendid - Buenos Aires, Arjantin
4. Polare Maastricht – Maastricht, Hollanda
5. Barter Books - Alnwick, İngiltere
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6. Livraria Ler Devagar - Lizbon, Portekiz
7. Libreria Acqua Alta - Venedik, İtalya
8. The Last Bookstore - Los Angeles, Kaliforniya, ABD
9. Shakespeare and Co - Paris, Fransa
10. Libreria El Pendulo - Mexico City, Meksika
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