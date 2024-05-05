Kaybolması En Güzel Yer: Dünyadaki En Etkileyici ve Güzel Kitabevleri

Dünyanın en güzel kitabevleri arasında Harry Potter sevenlerinin aşina olduğu bir kitabevi bulunuyor; Livraria Lello e Irmao. Portolu öğrencilerin pelerinli okul üniformalarından esinlenen J.K. Rowling, Harry Potter kitabını bu kitabevinden etkilenerek yazmış ve filmlerin birçok sahnesinde bu kitabevine yer vermiş. 1800’lü yılların sonuna doğru kurulan Livraria Lello e Irmao, sütunları ve işlemeli duvarları ile sanatın ve tarihin en güzel yansıtıldığı kitabevlerinden bir tanesi.