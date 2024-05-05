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Kaybolması En Güzel Yer: Dünyadaki En Etkileyici ve Güzel Kitabevleri

Kaybolması En Güzel Yer: Dünyadaki En Etkileyici ve Güzel Kitabevleri

Gezilecek Yerler Kitap
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 17:01

Kitap kokusunu sever misiniz? Her bir sayfasında emeğin, geçmişin, bazen sevicin bazen de gözyaşının olduğu kitapların yuvası olan kitabevleri ile karşınızdayız. İnternetten kitap almaya alıştığımız yüzyılda dünyadaki gerek tarihi gerek mimarisiyle beğenilen en etkileyici kitabevlerini merak ediyorsanız buyurun yazının devamına... 📖

Kaynak: https://www.anadoluhayat.com.tr/blog/...
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1. Brattle Kitabevi - Massachusetts, Amerika

1. Brattle Kitabevi - Massachusetts, Amerika

Boston’da bulunan kitapseverlerin Amerika’daki en bilinen buluşma noktalarından birisi Brattle Kitabevi… 3 katlı heybetli yapısı ile ziyaretçilerini büyüleyen kitabevi eski ve nadir kitap serileri uygun fiyatlar ve müzayedelerle satışı yapılmakta. Ayrıca kitabevinin 3. katında antika sayılan eserlerin orijinal versiyonları da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor ve kitap okumak için tatlı bir bahçesi bulunuyor.

2. Livraria Lello e Irmao - Porto, Portekiz

2. Livraria Lello e Irmao - Porto, Portekiz

Dünyanın en güzel kitabevleri arasında Harry Potter sevenlerinin aşina olduğu bir kitabevi bulunuyor; Livraria Lello e Irmao. Portolu öğrencilerin pelerinli okul üniformalarından esinlenen J.K. Rowling, Harry Potter kitabını bu kitabevinden etkilenerek yazmış ve filmlerin birçok sahnesinde bu kitabevine yer vermiş. 1800’lü yılların sonuna doğru kurulan Livraria Lello e Irmao, sütunları ve işlemeli duvarları ile sanatın ve tarihin en güzel yansıtıldığı kitabevlerinden bir tanesi.

3. Ateneo Grand Splendid - Buenos Aires, Arjantin

3. Ateneo Grand Splendid - Buenos Aires, Arjantin

Arjantin’in en çok tanınan ve ziyaret edilen kitabevi Ateneo Grand Splendid, yapıldığı döneminin önemli mimarları tarafından bir opera binası olması için tasarlanmış. 1920’li yılların sonunda sinema salonuna dönüştürülen bu özel bina, 2000’lerin başında dünyanın önde gelen kitabevleri arasında yerini alıyor.

4. Polare Maastricht – Maastricht, Hollanda

4. Polare Maastricht – Maastricht, Hollanda

Avrupa’nın öne çıkan ve yapısıyla dikkat çeken kitabevlerinden Polare Maastricht, etkileyici gotik mimarisiyle kapılarını 2007 yılında tüm kitap kurtların açtı. 1294 yılında yapılmış bir katedralin muhteşem dönüşümüne kitapların da eşlik ettiği Polare Maastricht, kitapları kadar mimari yapısıyla da oldukça fazla ilgi görüyor.

5. Barter Books - Alnwick, İngiltere

5. Barter Books - Alnwick, İngiltere

İngiltere’nin kuzeyinde küçük bir şehir olan ve Ortaçağ’dan kalan yapılarıyla dikkat çeken Alnwick dünyanın en sempatik kitap severlerin buluşma noktalarından birine ev sahipliği yapıyor. Şehrin merkezinde bulunan eski tren istasyonunun içinde bulunan Barter Books, alışılagelmiş kitabevi tasarımıyla klasik İngiliz anlayışının dışına çıkmış ve bu yönünden midir bilinmez her yıl binlerce ziyaretçiyi misafiri kabul ediyor.

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6. Livraria Ler Devagar - Lizbon, Portekiz

6. Livraria Ler Devagar - Lizbon, Portekiz

Kelime anlamı olarak 'Yavaşça okumak' olarak tercüme edilen Ler Devagar, Alcântara'daki devre dışı bırakılmış endüstriyel arazide bulunuyor. Bina hem kitapçı hem konsept mağaza hem sanat galerisi hem de internet kafeden oluştuğu kompleks bir yapı diyebiliriz.

7. Libreria Acqua Alta - Venedik, İtalya

7. Libreria Acqua Alta - Venedik, İtalya

Yüz binlerce kitaba ev sahipliği yapan Libreria Acqua Alta Venedik’te tekne, küvet, gondollar ve kitaplarla dolu bir yer! Libreria Acqua Alta kitabevinin sahibi Luis Frizzio o kadar tatlı bir insan ki kitabevine gelen müşterilerle tanışıp sohbet etmekten mutluluk duyuyor.

8. The Last Bookstore - Los Angeles, Kaliforniya, ABD

8. The Last Bookstore - Los Angeles, Kaliforniya, ABD

Yapısı oldukça iyi bir şekilde korunmuş eski bir banka binasında kurulan The Last Bookstore, Kaliforniya’nın büyük bağımsız kitabevlerinden biri. Kitabevinde yıl boyunca birçok etkinlik ve konser de düzenleniyor.

9. Shakespeare and Co - Paris, Fransa

9. Shakespeare and Co - Paris, Fransa

Fransa'ya gelen turistlerin kesinlikle uğradığı bir kitabevi Shakespeare and Co turistlerin gözbebeği … Bu kitabevini daha farklı kılan başka bir özelliği alt katında içine bozuk para atıp dilek dilenen bir kuyu bulunması.

10. Libreria El Pendulo - Mexico City, Meksika

10. Libreria El Pendulo - Mexico City, Meksika

Libreria El Pendulo'da kitabınızı okurken kahvaltı yapabilir hatta öğlen ve akşam yemeği de yiyebilirsiniz. Kafe ve kitabevi olarak işletilen Libreria El Pendulo'da dönem dönem canlı müzik ve stand-up gösterileri de yapılmakta.

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