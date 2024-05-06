Harabe Olsa da Güzelliğinden Bir Şey Kaybetmeyen Türkiye’deki Terk Edilmiş Camiler

Eski ve artık görevini yerine getiremeyen camilerimizi ünlü İngiliz fotoğrafçı James Kerwin köy köy, kasaba kasaba gezerek fotoğraflarını çekiyor. Kendini unutulmaya ve harap olmuş mimari yapıları belgelemeye adamış bir fotoğrafçı. 'Sığınak'adı verdiği bu fotoğraf serisini merak edenler için fotoğrafçının Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz. Gelin birlikte deklanşöründen bize hangi unutulmuş güzellikleri gösteriyor birlikte inceleyelim.