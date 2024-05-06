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Harabe Olsa da Güzelliğinden Bir Şey Kaybetmeyen Türkiye’deki Terk Edilmiş Camiler

Harabe Olsa da Güzelliğinden Bir Şey Kaybetmeyen Türkiye’deki Terk Edilmiş Camiler

cami
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
06.05.2024 - 12:01

Eski ve artık görevini yerine getiremeyen camilerimizi ünlü İngiliz fotoğrafçı James Kerwin köy köy, kasaba kasaba gezerek fotoğraflarını çekiyor. Kendini unutulmaya ve harap olmuş mimari yapıları belgelemeye adamış bir fotoğrafçı. 'Sığınak'adı verdiği bu fotoğraf serisini merak edenler için fotoğrafçının Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz. Gelin birlikte deklanşöründen bize hangi unutulmuş güzellikleri gösteriyor birlikte inceleyelim.

Kaynak: https://www.gzt.com/infografik/skyroa...
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James Kerwin 1982 yılında İngiltere’de doğmuş ve orada büyümüş bir fotoğrafçı. Kendisi “The Sanctuary” serisiyle de tanınmakta.

James Kerwin 1982 yılında İngiltere’de doğmuş ve orada büyümüş bir fotoğrafçı. Kendisi “The Sanctuary” serisiyle de tanınmakta.

2013 yılında mimari fotoğrafçılığa başlayan Kerwin özellikle terk edilmiş ve bilinmeyen yerlere gitmeyi tercih ediyor.

2013 yılında mimari fotoğrafçılığa başlayan Kerwin özellikle terk edilmiş ve bilinmeyen yerlere gitmeyi tercih ediyor.

Avrupa’yı gezdikten sonra sıra Türkiye’ye gelmiş, bu eski yapıları gezmek ve belgelemek için İstanbul’da yaşıyor. Yaklaşık 18 kasaba ve 40 tane köy gezmiş şimdilik…

Avrupa’yı gezdikten sonra sıra Türkiye’ye gelmiş, bu eski yapıları gezmek ve belgelemek için İstanbul’da yaşıyor. Yaklaşık 18 kasaba ve 40 tane köy gezmiş şimdilik…

Her bir seyahatinin ayrı bir macera olduğunu söyleyen Kerwin camilerin rengi ve işçiliğine hayran kaldığını da belirtiyor.

Her bir seyahatinin ayrı bir macera olduğunu söyleyen Kerwin camilerin rengi ve işçiliğine hayran kaldığını da belirtiyor.

Kendisi küçük bir kısmı gezse de Türkiye’nin özellikle eski mimari bakımdan oldukça zengin olduğunu düşünüyor.

Kendisi küçük bir kısmı gezse de Türkiye’nin özellikle eski mimari bakımdan oldukça zengin olduğunu düşünüyor.
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Fotoğrafçının(bana göre) en güzel yönü ise fotoğrafladığı camilerin veya eski yapıların nerede olduğunu asla söylememesi…

Fotoğrafçının(bana göre) en güzel yönü ise fotoğrafladığı camilerin veya eski yapıların nerede olduğunu asla söylememesi…

Kendisi sadece cami değil aynı zamanda kilise, hamam, katedral gibi eski mimari yapıları fotoğraflamaya devam ediyor.

Kendisi sadece cami değil aynı zamanda kilise, hamam, katedral gibi eski mimari yapıları fotoğraflamaya devam ediyor.

Çünkü kıymeti bilinmeyen ve bakım yapılmayan bu yapıların daha da zarar görmesini istemiyor. Samanlık ya da ahır olarak kullanılan bu camilere kendi vatandaşımızdan daha çok yabancı bir fotoğrafçı değer veriyor!

Çünkü kıymeti bilinmeyen ve bakım yapılmayan bu yapıların daha da zarar görmesini istemiyor. Samanlık ya da ahır olarak kullanılan bu camilere kendi vatandaşımızdan daha çok yabancı bir fotoğrafçı değer veriyor!

Fotoğrafçının yaratmış olduğu serinin devamı bu şekilde...

Fotoğrafçının yaratmış olduğu serinin devamı bu şekilde...

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