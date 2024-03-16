Huzurun ve Maneviyatın Kutsal Mekanı Her Biri Birbirinden Güzel Camilerimiz

Yapımı 12 yıl süren ve Danyal Tevfik Çiper tarafından tasarlanan yapı modern görüntüsü ile dikkat çeken bir başka güzel camimiz. Caminin kubbesi depreme dayanıklı olması için betonarme yerine çelikten yapılmış ve kubbenin çapı 50 metre ve çift cidarlı (duvarlı). Bu özelliği ile Terzi Baba Cami Türkiye’nin bir kubbe altında en çok insan bulundurabilen camisidir. Başka bir özelliği ise caminin minareleri kılıçtan esinlenerek yapıldı ve iç kısmı çepeçevre cam pencerelerle kuşatılmıştır. Kılıçların keskin yönleri ise kıbleyi göstermektedir. Camide dikkat çeken diğer bir özellik ise halıların mavi zemin üzerinde sarı noktalarla işlenmiş olup anlamı ise gökyüzünün yeryüzüyle olan bağını anlatmasıdır.