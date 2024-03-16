Huzurun ve Maneviyatın Kutsal Mekanı Her Biri Birbirinden Güzel Camilerimiz
Huzurun ve Maneviyatın Kutsal Mekanı Her Biri Birbirinden Güzel Camilerimiz
Kaynak: https://onedio.com/haber/turkiyede-fa...
Bereket ve rahmetin en yoğun yaşandığı günlerde eşiğinden adım atar atmaz bi ferahlık hissettiğimiz camilerimizi yazmak istedik. Her biri birbirinden değerli ve tarihi öneme sahip camilerimizi gelin birlikte inceleyelim. Ben daha güzel camiler biliyorum listede yok diyorsanız yorumlara lütfen ekleyin.
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1. Pertevniyal Valide Sultan Cami
2. Molla Zeyrek Cami
3. Bursa Yeşil Cami
4. Münzevi Cami
5. Sinan Paşa Cami
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6. Kütahya Yeşil Cami
7. Yeni Cami
8. Ayasofya Cami
9. Hüdavendigar Cami
10. Eşrefoğlu Cami
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11. Terzi Baba Cami
12. Doğramacızade Ali Sami Paşa Cami
13. Aziziye Cami
14. Sancaklar Cami
15. Selimiye Cami
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16. Şakirin Cami
17. Akçakoca Merkez Cami
18. İsa Bey Cami
19. Nusretiye Cami
20. Sultanahmet Cami
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