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Avrupa'da Yeni Bir Ülke Doğuyor: Karşınızda Verdis Cumhuriyeti

Avrupa'da Yeni Bir Ülke Doğuyor: Karşınızda Verdis Cumhuriyeti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.05.2024 - 20:57

Avrupa'da kaç tane ülke olduğunu biliyor musunuz? Bildiğiniz o sayıya yeni bir tanesini daha eklemeye hazır olun. Hırvatistan ve Sırbistan arasında, ülkelerin daha önce yerleşim kurmadığı bölgede Verdis Cumhuriyeti kuruluyor. Daha doğrusu, 2019 yılında kurulmuş bile!

Kaynak: https://www.boredpanda.com/man-set-up...
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İngiltere'nin başkenti Londra'da 4 Mayıs Cumartesi günü Verdis Cumhuriyeti vatandaşları 5 yıldır verdikleri yaşam mücadelesine dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 4 Mayıs Cumartesi günü Verdis Cumhuriyeti vatandaşları 5 yıldır verdikleri yaşam mücadelesine dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi.

Verdis Cumhuriyeti'ni daha önce duymamış olabilirsiniz. Zaten daha önce duymanıza pek de imkan yoktu. Verdis Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Sırbistan arasında kalan Tuna Nehri'nin batı yakasındaki bir bölgede kuruldu. Üstelik yalnızca 2019 yılında.

Verdis Cumhuriyeti'ni kuran ve şimdiki başkanı olan kişi ise Avustralyalı Daniel Jackson.

Verdis Cumhuriyeti'ni kuran ve şimdiki başkanı olan kişi ise Avustralyalı Daniel Jackson.

Daniel Jackson, Hırvatistan'ın ülkeyi yönetme biçimine itiraz etmiş ve küçük bir grupla birlikte bugün 'Verdis Cumhuriyeti' adını verdikleri bu ülkeyi kurma kararı almışlardı. 

Jackson ve minik grubun bu hareketi, yıllar içerisinde büyüdü. Öyle ki 5 yılda 15 binden fazla kişinin Verdis Cumhuriyeti vatandaşı olmak için başvurduğu iddia ediliyor.

Verdis Cumhuriyeti'nin şu anki vatandaş sayısı ise 400 civarında. Verdis vatandaşı olmak için ise türlü yollar bulunuyor.

Verdis Cumhuriyeti'nin şu anki vatandaş sayısı ise 400 civarında. Verdis vatandaşı olmak için ise türlü yollar bulunuyor.

Başkan Jackson, verdiği bir röportajda Verdis vatandaşı olmanın yollarını şu şekilde anlatıyor:  “Örneğin, insanlar e-oturum, yatırım ve hatta standart vatandaşlığa kabul yoluyla davet edilerek vatandaş olabilirler.”

Verdis vatandaşlarından "yerleşimciler" olarak bahsetmek mümkün. Ancak coğrafi konum göz önüne alındığında, Verdis Cumhuriyeti'nin varlığı, konumu, bazı soru işaretlerine yol açıyor.

Verdis vatandaşlarından "yerleşimciler" olarak bahsetmek mümkün. Ancak coğrafi konum göz önüne alındığında, Verdis Cumhuriyeti'nin varlığı, konumu, bazı soru işaretlerine yol açıyor.

Başkan Daniel, söz konusu sorunlara 'bu bölgede daha önce hiç yerleşim yoktu' diyerek noktayı koyuyor. Daniel, “Hırvatistan'ın herhangi bir bölgesini kolonileştirmiyoruz.” ifadelerine yer veriyor açıklamalarında.

Verdis Cumhuriyeti'nin vatandaşları, genellikle Sırbistan ve Hırvatistan vatandaşlarından oluşuyor. Ancak bu ülkenin vatandaşı olmak için "iyi niyetlere" sahip olmanız yeterli.

Verdis Cumhuriyeti'nin vatandaşları, genellikle Sırbistan ve Hırvatistan vatandaşlarından oluşuyor. Ancak bu ülkenin vatandaşı olmak için "iyi niyetlere" sahip olmanız yeterli.

Verdis'in resmi internet sitesinde de belirtildiği üzere, Verdis yasalarına saygı duymak ve 'iyi niyetli' olmak da dahil olmak üzere, belirtilen kriterleri karşıladığınız takdirde vatandaşlık için başvuruda bulunabiliyorsunuz.

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Başkan Jackson, Verdis'in bir ülke olduğunu belirterek "uluslararası hukuka göre topraklarımız üzerinde hak sahibiyiz” diyor. Ülkenin siyasi sistemi ise şu anda temel yasalara sahip geçici bir hükümet ile işliyor.

Başkan Jackson, Verdis'in bir ülke olduğunu belirterek "uluslararası hukuka göre topraklarımız üzerinde hak sahibiyiz” diyor. Ülkenin siyasi sistemi ise şu anda temel yasalara sahip geçici bir hükümet ile işliyor.

Başkan yaptığı açıklamalarda 'Yeterince gelişme kaydettiğimizde, yeni bir anayasa önerilecek ve oylanacak, bu da sonunda yeni seçilmiş bir hükümete yol açacak.' ifadelerine yer verdi. 

Öte yandan, kaynağımızda belirtildiği üzere 'BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 15. maddesi herkesin vatandaşlık hakkına sahip olduğunu ve hiç kimsenin keyfi olarak vatandaşlıktan mahrum bırakılmaması veya vatandaşlık değiştirme hakkından mahrum bırakılmaması gerektiğini belirtmektedir.' cümlesi yer alıyor.

2023 yılının Ekim ayında ise Verdisliler, Hırvatistan'ın uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyleyerek kalıcı yerleşimlerini yok ettiğini iddia ediyor.

2023 yılının Ekim ayında ise Verdisliler, Hırvatistan'ın uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyleyerek kalıcı yerleşimlerini yok ettiğini iddia ediyor.

Daha önce Hırvatistan hükümetiyle hiçbir problemleri olmadığını belirten başkan, kalıcı yerleşimler başladıktan sonra kendilerine karşı geldiklerini belirtti.

Başkan Jackson'ın nihai hedefinin ise 'insani çabalara odaklanmak, gelişen bir şehir inşa etmek' olduğunu belirtiyor.

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