Avrupa'da Yeni Bir Ülke Doğuyor: Karşınızda Verdis Cumhuriyeti
Avrupa'da Yeni Bir Ülke Doğuyor: Karşınızda Verdis Cumhuriyeti
Kaynak: https://www.boredpanda.com/man-set-up...
Avrupa'da kaç tane ülke olduğunu biliyor musunuz? Bildiğiniz o sayıya yeni bir tanesini daha eklemeye hazır olun. Hırvatistan ve Sırbistan arasında, ülkelerin daha önce yerleşim kurmadığı bölgede Verdis Cumhuriyeti kuruluyor. Daha doğrusu, 2019 yılında kurulmuş bile!
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İngiltere'nin başkenti Londra'da 4 Mayıs Cumartesi günü Verdis Cumhuriyeti vatandaşları 5 yıldır verdikleri yaşam mücadelesine dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi.
Verdis Cumhuriyeti'ni kuran ve şimdiki başkanı olan kişi ise Avustralyalı Daniel Jackson.
Verdis Cumhuriyeti'nin şu anki vatandaş sayısı ise 400 civarında. Verdis vatandaşı olmak için ise türlü yollar bulunuyor.
Verdis vatandaşlarından "yerleşimciler" olarak bahsetmek mümkün. Ancak coğrafi konum göz önüne alındığında, Verdis Cumhuriyeti'nin varlığı, konumu, bazı soru işaretlerine yol açıyor.
Verdis Cumhuriyeti'nin vatandaşları, genellikle Sırbistan ve Hırvatistan vatandaşlarından oluşuyor. Ancak bu ülkenin vatandaşı olmak için "iyi niyetlere" sahip olmanız yeterli.
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Başkan Jackson, Verdis'in bir ülke olduğunu belirterek "uluslararası hukuka göre topraklarımız üzerinde hak sahibiyiz” diyor. Ülkenin siyasi sistemi ise şu anda temel yasalara sahip geçici bir hükümet ile işliyor.
2023 yılının Ekim ayında ise Verdisliler, Hırvatistan'ın uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyleyerek kalıcı yerleşimlerini yok ettiğini iddia ediyor.
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