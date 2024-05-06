Avrupa'da Yeni Bir Ülke Doğuyor: Karşınızda Verdis Cumhuriyeti

Başkan yaptığı açıklamalarda 'Yeterince gelişme kaydettiğimizde, yeni bir anayasa önerilecek ve oylanacak, bu da sonunda yeni seçilmiş bir hükümete yol açacak.' ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, kaynağımızda belirtildiği üzere 'BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 15. maddesi herkesin vatandaşlık hakkına sahip olduğunu ve hiç kimsenin keyfi olarak vatandaşlıktan mahrum bırakılmaması veya vatandaşlık değiştirme hakkından mahrum bırakılmaması gerektiğini belirtmektedir.' cümlesi yer alıyor.