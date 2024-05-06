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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Skandal Karar: Deprem Nedeniyle Riva’da Kamp Yapan Hatayspor’a Haciz Şoku!

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Skandal Karar: Deprem Nedeniyle Riva’da Kamp Yapan Hatayspor’a Haciz Şoku!

Hatay futbol Hatayspor
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
06.05.2024 - 17:39

Süper Lig’de kalma mücadelesi veren, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Volkan Demirel’in de görevinden istifa ettiği Hatayspor'a bir şok da Türkiye Futbol Federasyonu’ndan geldi... 

Futbol Federasyonu, deprem sonrasında Riva'da kamp yapan ve şu ana dek konaklama ücretini ödeyemeyen Hatayspor'a haciz gönderdi.

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6 Şubat depremlerinden sonra zor günler geçiren, maçlarını Mersin'de oynayan ve çalışamlarını Riva'da devam ettiren Hatayspor’da haciz şoku yaşandı.

6 Şubat depremlerinden sonra zor günler geçiren, maçlarını Mersin'de oynayan ve çalışamlarını Riva'da devam ettiren Hatayspor’da haciz şoku yaşandı.

Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor'a Futbol Federasyonu’ndan haciz gönderildi.

Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor'a Futbol Federasyonu’ndan haciz gönderildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Riva'da kamp yapan ve şu ana kadar konaklama ücretini ödeyemeyen Hatayspor'a TFF tarafından haciz gönderildiği öğrenildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Riva'da kamp yapan ve şu ana kadar konaklama ücretini ödeyemeyen Hatayspor'a TFF tarafından haciz gönderildiği öğrenildi.

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz yaşanan olayların ardından şu açıklamalarda bulundu: "Biz depremzede misafir olarak gitmiştik oraya. Bizim kuruşa ihtiyacımız olduğu bir dönemde bizden para istemesine anlam veremedik."

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz yaşanan olayların ardından şu açıklamalarda bulundu: "Biz depremzede misafir olarak gitmiştik oraya. Bizim kuruşa ihtiyacımız olduğu bir dönemde bizden para istemesine anlam veremedik."

İşte hacizin belgeleri...

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Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler dün oynanan maçtan sonra açıklamalarda bulunmuştu...

Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler dün oynanan maçtan sonra açıklamalarda bulunmuştu...

Sezon başından bu yana çok yalnız kaldıklarını belirten Erce Kardeşler, 'Sezon başından beri çok yalnız kaldık. Sahamız olmadı. Tesisimiz olmadı. Paramız olmadı. Bir kulübün bu kadar sahipsiz kaldığını ilk defa gördüm. Düşünebiliyor musunuz bir futbol takımı basket idmanı yaparak maçlara hazırlanıyor. Böyle bir şey olabilir mi' dedi.

Hatay halkı için takımda olduğunu dile getiren Erce Kardeşler, ' 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz. Kaşar ekmek yiyerek, idmanlardan sonra duş almadan evimize gidiyoruz. 1.5 saatlik yolu söylemiyorum bile. Çok üzülüyorum. Tek isteğim Hatayspor'un ligde kalması. Ben Hatay halkı için buradayım' ifadelerini kullandı.

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