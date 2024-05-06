Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Skandal Karar: Deprem Nedeniyle Riva’da Kamp Yapan Hatayspor’a Haciz Şoku!
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Skandal Karar: Deprem Nedeniyle Riva’da Kamp Yapan Hatayspor’a Haciz Şoku!
Süper Lig’de kalma mücadelesi veren, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Volkan Demirel’in de görevinden istifa ettiği Hatayspor'a bir şok da Türkiye Futbol Federasyonu’ndan geldi...
Futbol Federasyonu, deprem sonrasında Riva'da kamp yapan ve şu ana dek konaklama ücretini ödeyemeyen Hatayspor'a haciz gönderdi.
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6 Şubat depremlerinden sonra zor günler geçiren, maçlarını Mersin'de oynayan ve çalışamlarını Riva'da devam ettiren Hatayspor’da haciz şoku yaşandı.
Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor'a Futbol Federasyonu’ndan haciz gönderildi.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Riva'da kamp yapan ve şu ana kadar konaklama ücretini ödeyemeyen Hatayspor'a TFF tarafından haciz gönderildiği öğrenildi.
Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz yaşanan olayların ardından şu açıklamalarda bulundu: "Biz depremzede misafir olarak gitmiştik oraya. Bizim kuruşa ihtiyacımız olduğu bir dönemde bizden para istemesine anlam veremedik."
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Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler dün oynanan maçtan sonra açıklamalarda bulunmuştu...
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