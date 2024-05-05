Kızına Şiddet Uygulayan Annenin Görüntüleri Tepki Çekti! 'Alın Sizin Olsun'

Küçükçekmece'de kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla çevredeki vatandaşlardan tepki gören annenin sözleri kan dondurdu. Kendisi ile tartışan ve kızın durumuna çok üzülen gruba 'Alın sizin olsun' diyerek kızını bırakan annenin tepkiler üzerine dönerek çocuğu geri aldığı görüldü.