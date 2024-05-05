Kızına Şiddet Uygulayan Annenin Görüntüleri Tepki Çekti! 'Alın Sizin Olsun'
Kızına Şiddet Uygulayan Annenin Görüntüleri Tepki Çekti! 'Alın Sizin Olsun'
Küçükçekmece'de kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla çevredeki vatandaşlardan tepki gören annenin sözleri kan dondurdu. Kendisi ile tartışan ve kızın durumuna çok üzülen gruba 'Alın sizin olsun' diyerek kızını bırakan annenin tepkiler üzerine dönerek çocuğu geri aldığı görüldü.
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Olay, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bir caddede meydana geldi. Bir kadın, 10 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiası üzerine çevredeki vatandaşlardan tepki gördü.
Tepki üzerine çevredekilerle tartışan annenin yaşanan olaydan da küçük kızı sorumlu tuttuğu görüldü.
Vatandaşların 'Psikolojik tedavi gör' ifadesi üzerine anne 'Alın sizin olsun' diyerek arkasını dönüp gitti.
Yaşananlar sırasında küçük kızın çok korktuğu görülürken, tepkiler üzerine gelen anne, kızını geri aldı. Vatandaşlar polis ekiplerine haber verirken, tartışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. 📹
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Allah senin belanı versin. kucucuk cocuk ne suc işlemiş olabilir acaba? ulkemin canim insanları tepki göstermis, helal olsun o git tedavi ol bu çocuğa boyle ... Devamını Gör
Bugün boş bulunup bi an oğluma ismini sertçe söyledim, irkildi öyle bi baktı, hay çenem kopaydı. Bide bunu gördüm yav arkadaş yapmayın ya cidden yapmayın abi... Devamını Gör
Bu hayatta insanın en büyük şansı ailesi ya da şanssızlığı. Umarım devlet bu duruma el atar