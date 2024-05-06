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Fenerbahçe Şampiyonluk Yarışında Ağır Yara Aldı, Icardi ve Galatasaray'dan Gönderme Geldi

Fenerbahçe Şampiyonluk Yarışında Ağır Yara Aldı, Icardi ve Galatasaray'dan Gönderme Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
06.05.2024 - 22:34

Fenerbahçe’nin Konyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Galatasaray’dan ve takımın yıldızı Mauro Icardi’den ‘göndermeli’ paylaşımlar geldi. 

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. Haftasında deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında rakibi Galatasaray’ın 6 puan gerisinde kaldı ve ağır yara aldı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. Haftasında deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında rakibi Galatasaray’ın 6 puan gerisinde kaldı ve ağır yara aldı.

Fenerbahçe maçının sona ermesiyle ilk göndermeli paylaşım Arjantinli yıldız Mauro Icardi’den geldi.

Fenerbahçe maçının sona ermesiyle ilk göndermeli paylaşım Arjantinli yıldız Mauro Icardi’den geldi.

Icardi’nin ardından da sarı kırmızılı kulüpten 24. Şampiyonluk için konsantrasyon paylaşımı yapıldı.

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