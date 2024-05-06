Fenerbahçe Şampiyonluk Yarışında Ağır Yara Aldı, Icardi ve Galatasaray'dan Gönderme Geldi
Fenerbahçe Şampiyonluk Yarışında Ağır Yara Aldı, Icardi ve Galatasaray'dan Gönderme Geldi
Fenerbahçe’nin Konyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Galatasaray’dan ve takımın yıldızı Mauro Icardi’den ‘göndermeli’ paylaşımlar geldi.
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. Haftasında deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında rakibi Galatasaray’ın 6 puan gerisinde kaldı ve ağır yara aldı.
Fenerbahçe maçının sona ermesiyle ilk göndermeli paylaşım Arjantinli yıldız Mauro Icardi’den geldi.
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