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Fenerbahçe Konyaspor Deplasmanında Takıldı: Şampiyonluk Yolunda Fenerbahçe'ye Ağır Darbe

Fenerbahçe Konyaspor Deplasmanında Takıldı: Şampiyonluk Yolunda Fenerbahçe'ye Ağır Darbe

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
06.05.2024 - 22:03 Son Güncelleme: 06.05.2024 - 22:17

Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. Haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe bu beraberlik ile puanını 90 yaptı ve lider Galatasaray ile puan farkı 6’ya indi. 

Ligin sonuna 3 maç kaldı. Lider Galatasaray kalan 3 maçından en az 4 puan alması durumunda 2023-2024 sezonu şampiyonu olacak. 

Galatasaray'ın kalan maçları: Karagümrük(D), Fenerbahçe, Konyaspor(D)

Fenerbahçe'nin kalan maçları: Kayserispor, Galatasaray(D), İstanbulspor

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