Cumhurbaşkanlığı Uçağını Kullanan Gazeteci Emin Pazarcı'dan Olay Yaratan Paylaşım: "Höst, Helaldir Helal"

Gazeteci Emin Pazarcı, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meksika ve Küba'ya yönelik resmi ziyaretlerini takip etmek için Cumhurbaşkanlığı uçağını kullandı.

Pazarcı o anları sosyal medyadan paylaşınca, 'Tasarruf tedbirleri size yok değil mi?' tepkisi geldi.

Pazarcı bu vb. tepkilere ise 'Höst, Türkiye dünyadan tecrit mi olsun? Devlet işidir bu. Helaldir helal' şeklinde karşılık verdi.