Cumhurbaşkanlığı Uçağını Kullanan Gazeteci Emin Pazarcı'dan Olay Yaratan Paylaşım: "Höst, Helaldir Helal"
Cumhurbaşkanlığı Uçağını Kullanan Gazeteci Emin Pazarcı'dan Olay Yaratan Paylaşım: "Höst, Helaldir Helal"
Gazeteci Emin Pazarcı, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meksika ve Küba'ya yönelik resmi ziyaretlerini takip etmek için Cumhurbaşkanlığı uçağını kullandı.
Pazarcı o anları sosyal medyadan paylaşınca, 'Tasarruf tedbirleri size yok değil mi?' tepkisi geldi.
Pazarcı bu vb. tepkilere ise 'Höst, Türkiye dünyadan tecrit mi olsun? Devlet işidir bu. Helaldir helal' şeklinde karşılık verdi.
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Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meksika ve Küba'ya yönelik resmi ziyaretlerine Cumhurbaşkanlığı uçağıyla giden gazetecilerden biriydi.
Ancak Emin Pazarcı'nın uçaktan yaptığı "Washington'da yakıt ikmalindeyiz. Henüz Meksika'ya, hedefe ulaşamadık" paylaşımı bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, "AK Parti ders almamış anlaşılan" ve "Tasarruf tedbirleri size yok değil mi?" gibi yorumlarda bulunurken, Pazarcı'nın yanıt verirken hep "Höst" diye cümleye başlaması dikkat çekti. 👇
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Pazarcı daha sonra bir açıklama aralarında CHP'li vekilin de bulunduğu üzerinden savunmaya çalıştı.
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