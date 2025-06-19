Akıntıya Karşı Yüzen Bir Sanatçı: Nurten Balaban'ın Özgün Yolu

-Düşsel ve kurgusal çalıştığım için eserlerimde zaman kavramı net bir şekilde gözlemlenmiyor. Ama Anadolu motifleri gibi kültürel öğeleri, zaman kavramını geçmiş ve bugün arasında bağ kurarak ilişkilendiriyorum.

+Kadınları masalsı, mitolojik ama bir o kadar da gerçekçi bir biçimde resmediyorsunuz. Bu çok katmanlı temsil sizin gözünüzde kadının doğasına mı, toplumdaki konumuna mı daha yakın?

-Eserlerimde kadın figürlerine hem masalsı hem de mitolojik bir atmosfer içinde yer vermeye çalışıyorum. Bu atmosferde yer alan kadın temsilleri, çoğunlukla masalsı bir zamanın ve mekânın içine yerleştirilmiş olsa da bu kadınlar sadece birer hayal ürünü ya da uzak imgeler değildir. Aksine, bu karakterler güçlü, mücadeleci, süslü, alımlı, bazen kırılgan ama hep canlı ve 'gerçek' bir Anadolu kadını olabilir ya da şehirde yoğun bir tempoda çalışan fakat evine geldiğinde bir anne, bir eş olan, hayatın içinde kendini unutmuş bir kadının içsel yolculuğu da olabilir. Örneğin, bazı eserlerimde doğayla iç içe betimlenen kadın figürleri, kadının yaratıcı, üretken ve sezgisel yönünü temsil eder. Bu bağlamda soruya yanıt olarak şunu söyleyebilirim: Eserlerimde kadın temsili hem kadının doğasına hem de toplumdaki konumuna işaret eder; resimlerimde kadın hem bireysel hem evrensel bir varlıktır hem öznel bir iç dünya taşıyan bir figür, hem de toplumsal belleğin ve kültürel birer taşıyıcısıdır. Eserlerimdeki öncelikli amacım, izleyiciyi kendi içsel yolculuğuna davet etmek oldu hep. Koleksiyonerlerim eserlerimin içinde kendilerinden bir parça, bir duygu, bir his, mutluluk bulsun istedim hep. Ben kendi adıma, sanatın karşı tarafa bir aktarımı olması gerektiği yönündeyim.