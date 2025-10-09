Airfryer Kullanırken Mutlaka Bilmeniz Gereken 10 Altın Kural
Airfryer mutfakta en büyük yardımcımız. Ama eğer doğru kullanmayı bilmiyorsanız yeterince verim alamazsınız. Hatta o zaman size kullanışsız gelebilir. Airfryer'ınızı en doğru şekilde kullanarak maksimum verimi almak için size verdiğimiz tüyolara bir bakın deriz!
1. Sepeti çok doldurmamak gerek!
2. Arada sallamayı ihmal etmemelisiniz.
3. Çok yağ kullanmak gerekli değil.
4. Yiyecekler için uygun süre ve sıcaklığı seçerek işinizi kolaylaştırabilirsiniz.
5. Uygulama kullanmak çok iyi fikir!
6. Düzenli temizlemek şart.
7. Airfryer'ı düz bir yere yerleştirmek önemli.
8. Airfryer'a uygun kaplar seçmeye özen göstermelisiniz.
9. Sıcak parçalara sakın dokunmayın!
10. Kendi marka ve modelinizi mutlaka öğrenmelisiniz.
