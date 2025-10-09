onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Airfryer Kullanırken Mutlaka Bilmeniz Gereken 10 Altın Kural

etiket Airfryer Kullanırken Mutlaka Bilmeniz Gereken 10 Altın Kural

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
09.10.2025 - 20:34

Airfryer mutfakta en büyük yardımcımız. Ama eğer doğru kullanmayı bilmiyorsanız yeterince verim alamazsınız. Hatta o zaman size kullanışsız gelebilir. Airfryer'ınızı en doğru şekilde kullanarak maksimum verimi almak için size verdiğimiz tüyolara bir bakın deriz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sepeti çok doldurmamak gerek!

Airfryer sepetinin bir kapasitesi var. Onu bu kapasitenin üzerinde doldurmak istediğiniz sonucu almanıza engel olabilir. Çünkü aşırı doldurduğunuzda hava akışı engelleniyor ve yiyecekleriniz eşit pişmiyor. Airfryer kullanım kılavuzuna bakarak sepetin ne kadar dolu olması gerektiğini öğrenebilirsiniz.

2. Arada sallamayı ihmal etmemelisiniz.

Airfryer sepetine yemekleri koyduktan sonra arada sallamak çok iyi oluyor. Özellikle patates, nugget gibi küçük parçaları koyduğunuzda pişirime arasında bir kere sallamak çok daha iyi oluyor. Bu sallama hareketi ile tüm parçaların eşit şekilde pişmesini sağlıyorsunuz.

3. Çok yağ kullanmak gerekli değil.

Airfryer zaten yağsız kullanım için alınan bir ürün. Bu yüzden Airfryer kullanarak yemek yaparken bol bol yağ kullanmanıza gerek yok. Spreyle bile yağlamak yeterli aslında.

4. Yiyecekler için uygun süre ve sıcaklığı seçerek işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Her yiyeceğin farklı pişirme süresi var. Bu sürelere uyarak pişirdiğinizde yemekleriniz tam istediğiniz gibi olacak. Genel bir süre ya da sıcaklık yerine her yemeğin özelindeki süre ve sıcaklığa uymanız gerekiyor.

5. Uygulama kullanmak çok iyi fikir!

Airfryer'ların telefon için uygulamaları oluyor. Uygulamaları kullanarak yemekleri en doğru şekilde pişirmek mümkün oluyor. Uygulama sayesinde farklı yemeklerin nasıl yapılacağını da görebilirsiniz. Uygulamalar sayesinde Airfryer'ınızı çok daha verimli şekille kullanabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Düzenli temizlemek şart.

Airfryer kullanırken en büyük yanlışlardan biri düzenli temizlik yapmamak. Genelde üstten bir temizlik yapılıp geçiliyor ama yapılması gereken hazneyi ve sepeti düzenli şekilde temizlemek. Bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız ürününüzün kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.

7. Airfryer'ı düz bir yere yerleştirmek önemli.

7. Airfryer'ı düz bir yere yerleştirmek önemli.

Cihazı düz bir zemine koyarak hava çıkışlarını engellememiş oluyorsunuz. Cihazı bir yerlere çok dayamak da iyi değil. Yani etrafına çok eşya dayamadan düz bir zeminde Airfryer'ınızı çalıştırmanız yeterli.

8. Airfryer'a uygun kaplar seçmeye özen göstermelisiniz.

Airfryer'lar için özel yağlı kağıtlar ve silikon kaplar var. Airfryer kullanacağınız zaman bu kapları tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü uygun olmayan kaplar Airfryer sıcaklığına dayanıklı olmayabilir, içinde eriyebilir ya da çatlayabilir.

9. Sıcak parçalara sakın dokunmayın!

Airfryer'dan çıkan parçalar sanki sıcak değilmiş gibi geliyor. Ama içine koyulan silikon kaplar, yağlı kağıtlar sıcak oluyor. Aynı şekilde sepetin ve haznenin içi de sıcak olacaktır. O yüzden piştikten sonra alırken dikkat etmeniz gerekiyor.

10. Kendi marka ve modelinizi mutlaka öğrenmelisiniz.

Airfryer'ların hepsi aynı mantıkla çalışıyor ama her marka ve modelin ayrı özellikleri var. O yüzden cihazınızın kullanım kılavuzunu okuyarak özelliklerini kullanmadan önce öğrenmelisiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın