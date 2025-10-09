Airfryer Kullanırken Mutlaka Bilmeniz Gereken 10 Altın Kural

Airfryer sepetine yemekleri koyduktan sonra arada sallamak çok iyi oluyor. Özellikle patates, nugget gibi küçük parçaları koyduğunuzda pişirime arasında bir kere sallamak çok daha iyi oluyor. Bu sallama hareketi ile tüm parçaların eşit şekilde pişmesini sağlıyorsunuz.