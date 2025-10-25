Airfryer ile Yapabileceğiniz Hem Sağlıklı Hem de Az Kalorili Tatlı Tarifleri

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 170°

Malzemeler:

30 gr badem

30 gr ceviz

30 gr yulaf ezmesi

100 gr akçaağaç şurubu

1 çay kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

4 Trabzon hurması

Yapılışı:

1. Badem ve cevizleri doğrayın.

2. Diğer malzemeleri bir araya getirin ve karıştırın.

3. Trabzon hurmalarının ortalarını çıkarın ve hazırladığınız bu karışımla doldurun.

4. İçi dolu Trabzon hurmalarını Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine alın ve pişirin.

Bir tane daha meyveli tarif gelsin mi?

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 120 dakika

Pişirme derecesi: 100°

Malzemeler:

4 tane kurutulmuş incir

1 dilim karpuz

200 ml süt

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri blendera alıp karıştırın.

2. Bu karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin ve pişirin.

Aynı anda iki tarif yapma özelliği ile tek seferde hem tatlı hem yemek hazırlayabileceksiniz. Ya da 2 farklı tatlı tarifi yaparak sofraları şenlendirebilirsiniz.