Airfryer ile Yapabileceğiniz Hem Sağlıklı Hem de Az Kalorili Tatlı Tarifleri

Meryem Hazal Çamurcu
25.10.2025 - 19:06

Canınız tatlı istiyor ama kalorisi nedeniyle rahat rahat yiyemiyor olabilirsiniz. Kalorisini düşünmeden rahatça sağlıklı tatlılar yemek istiyorsanız verdiğimiz tarifler tam sizlik. Airfryer'da kolaylıkla yapabileceğiniz tariflere bakalım mı?

Cheesecake Muffin

Cheesecake Muffin

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 5 dakika

Pişirme derecesi: 170°

Malzemeler:

  • 80 gr sade digestive bisküvi

  • 35 gr erimiş tereyağı

  • 200 gr krem peynir

  • 76 gr şeker

  • 1 çay kaşığı vanilya ekstraktı

  • Yarım çay kaşığı limon suyu

  • 1 yumurta

  • 150 gr karışık kırmızı meyve

Yapılışı:

1. Bisküvileri robota alıp 1 dakika boyunca çekin.

2. Erimiş tereyağını robota ekleyin ve kum gibi bir hale getirin. 

3. Karışımı muffin kaplarına eşit paylaştırın ve üstüne bastırın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağdaki haznesine kalıpları koyun ve pişirin.

5. Meyve dışındaki diğer malzemeleri kaseye alın ve karıştırın.

6. Bu karışımı muffin kaplarına paylaştırın.

7. Kırmızı meyveleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine alın, üzerine 1 yemek kaşığı şeker ekleyin. Limon suyunu da sıkın. 180 derecede 5 dakika pişirin. 

8. Pişen muffinler soğuyunca üzerine sosunu ekleyip servis edebilirsiniz.

Lezzetli tatlılar yaparken Philips Çift Hazneli Airfryer hep yanınızda! Airfryer'ın Rapid Air Plus Teknolojisi sayesinde yapacağınız tüm yemekler en güzel şekilde hazırlanıyor. 

Hem kahvaltıya uygun hem de tatlı 2 tarifle devam edelim mi?

Hem kahvaltıya uygun hem de tatlı 2 tarifle devam edelim mi?

Pankek kolay tatlılardan biri.

Hazırlama Süresi: 23 dakika

Pişirme süresi: 13 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 2 yumurta

  • 100 ml süt

  • 1 çay kaşığı vanilya ekstraktı

  • 50 gr un

  • 30 gr şeker

  • 1 tutam tuz

  • 20 gr tereyağı

  • 100 gr donmuş meyve

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri bir araya getirin ve iyice birleşene kadar karıştırın.

2. Tereyağını küpler halinde kesip Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine alıp 200 derecede 3 dakika pişirin. Daha sonra hamura ekleyin.

3. Hamuru önceden ısıttığınız hazneye alın, üzerine de meyveleri ekleyip 200 derecede 10 dakika pişirin.

Muzlu bowl tarifini de tatlı istediğiniz anlarda hızlıca yapabilirsiniz.

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 150°

Malzemeler:

  • 2 parça dondurulmuş muz

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 2 yemek kaşığı yulaf

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 elma

  • 1 tatlı kaşığı kakao

Yapılışı:

1. Dondurulmuş muz, yoğurt ve sütü blenderdan geçirin. 

2. Yulafı Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesin alın ve pişirin. 

3. Tüm malzemeleri kaseye alarak afiyetle yiyebilirsiniz.

Sağlıklı bir kurabiye tarifi gibisi var mı?

Sağlıklı bir kurabiye tarifi gibisi var mı?

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 13 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 2 muz

  • 1.5 yemek kaşığı fıstık ezmesi

  • 5 yemek kaşığı yulaf 

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 yemek kaşığı dilim badem

  • 2 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

Yapılışı:

1. Muzları çatalla ezin. Üzerine de tüm malzemeyi ekleyin.

2. Hamur haline getirip şekil verin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine kurabiyeleri koyun ve pişirin.

Meyveli bu tarifler tatlı krizine iyi gelecek!

Meyveli bu tarifler tatlı krizine iyi gelecek!

Hazırlama Süresi: 2 dakika

Pişirme süresi: 7 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 2 muz

  • 2 yemek kaşığı esmer şeker

  • 2 tutam tarçın

Yapılışı:

1. Muzların kabuğunu soymadan muzu uzunlamasına dilimleyin.

2. Üzerine esmer şeker ve tarçını serpin.

3. Kabuklu kısmı alta gelecek şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine yerleştirin. 

4. 200 derecede 7 dakika pişirin.

İsterseniz dondurma ile servis edebilirsiniz. 

Bir tane de şeftalili bir tarif yapalım mı?

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 3 şeftali

  • 1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı:

1. Şeftalileri bölüp üzerlerine balı sürün.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine şeftalileri koyup pişirin.

Aynı anda farklı 2 tatlı ile sofralarda show yapmaya ne dersiniz?

Aynı anda farklı 2 tatlı ile sofralarda show yapmaya ne dersiniz?

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 170°

Malzemeler:

  • 30 gr badem

  • 30 gr ceviz

  • 30 gr yulaf ezmesi

  • 100 gr akçaağaç şurubu

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

  • 4 Trabzon hurması

Yapılışı:

1. Badem ve cevizleri doğrayın.

2. Diğer malzemeleri bir araya getirin ve karıştırın. 

3. Trabzon hurmalarının ortalarını çıkarın ve hazırladığınız bu karışımla doldurun. 

4. İçi dolu Trabzon hurmalarını Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine alın ve pişirin.

Bir tane daha meyveli tarif gelsin mi?

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 120 dakika

Pişirme derecesi: 100°

Malzemeler:

  • 4 tane kurutulmuş incir

  • 1 dilim karpuz

  • 200 ml süt

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri blendera alıp karıştırın. 

2. Bu karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin ve pişirin.

Aynı anda iki tarif yapma özelliği ile tek seferde hem tatlı hem yemek hazırlayabileceksiniz. Ya da 2 farklı tatlı tarifi yaparak sofraları şenlendirebilirsiniz. 

Sağlıklı ve az kalorili 2 tarif daha verelim o zaman!

Sağlıklı ve az kalorili 2 tarif daha verelim o zaman!

Şeker krizi yaşarken bu tarifler size çok iyi gelecek.

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yulaf ezmesi

  • 1 su bardağı süt

  • 1 yumurta

  • 2 muz

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 yemek kaşığı kakao

  • 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

Yapılışı:

1. Muzları ezin ve tüm malzemeyle karıştırın.

2. Karışımı muffin kaplarına paylaştırın.

3. Muffinleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine alın ve pişirin.

Bir tane de meyveli bir tatlı tarifi verelim. Izgara ananas hem lezzetli hem sağlılık bir tarif. 

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 1 ananas

  • 2 yemek kaşığı misket limon suyu

  • 1 tutam tuz

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

1. Marine için limon suyu, sıvı yağ ve tuzu karıştırın.

2. Ananasları soyun ve 1.5 cm kalınlığında dilimler kesin. 

3. Hazırladığınız marineyi ananas dilimlerinin üzerine sürün. 

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ı ısıtın ve ananasları yerleştirerek pişirin.

