Airfryer'da Portakallı Kereviz, Biberiyeli Tavuk Göğsü ve Yulaf Ekmeği Nasıl Yapılır?

04.02.2026 - 19:01

Hem hafif hem dengeli bir tabak hazırlamak isteyenler için lezzetli bir menü önerisi hazırladık! Sağlıklı ve pratik bir öğün arayanlar tarifleri görmek için aşağı kaydırsın! 👇🏻

Portakallı Kereviz, Biberiyeli Tavuk Göğsü ve Yulaf Ekmeği Nasıl Yapılır?

Portakallı Kereviz 

Malzemeler:

  • 2 adet kereviz (dilimlenmiş) 

  • 1 adet soğan (piyazlık doğranmış)

  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı toz şeker

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 dal taze kekik

  • 1 adet portakalın suyu 

  • 1,5 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 adet portakal kabuğu rendesi

Yapılışı:

1. Dilimlenmiş kerevizleri güveç haznesine yerleştirin. Üzerine piyazlık doğranmış soğan, zeytinyağı, toz şeker, tuz, taze kekik, portakal suyu, toz kırmızı biber ve portakal rendesini ekleyip karıştırın. 

2. 190 derecede 20 dakika pişirip soğuduktan sonra servis edin.

Biberiyeli Tavuk Göğsü 

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ 

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1,5 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı rendelenmiş soğan

  • 2 dal taze biberiye 

Yapılışı:

1. Tavuk göğüslerini bir kapta sıvı yağ, tuz, karabiber, toz kırmızı biber, ezilmiş sarımsak, rendelenmiş soğan ve taze biberiye yapraklarıyla birleştirip 20 dakika buzdolabında dinlendirin. Ardından 180 derecede 20 dakika pişirin. 

2. Tavuk göğüsünün büyüklüğüne göre pişme dakikası değişebilir içini kontrol edip pişme süresini arttırabilirsiniz. 

Yulaf Ekmeği

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı yulaf unu 

  • 1 çay bardağı yoğurt

  • 1 adet yumurta

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu 

  • 1/2 çay kaşığı tuz

Üzeri İçin:

  • 1 yemek kaşığı su 

  • 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

Yapılışı:

1. Bir kasede yulaf unu, yoğurt, yumurta, kabartma tozu ve tuzu birleştirip güzelce yoğurun. Hamura küçük bir somun ekmek şeklini verip altına pişirme kağıdı serip hazneye yerleştirin. Üzerine fırçayla su sürüp yulaf ezmesi serpiştirin.

2. 170 derecede 20 dakika pişirin. Oda sıcaklığında soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

