Airfryer'da Portakallı Kereviz, Biberiyeli Tavuk Göğsü ve Yulaf Ekmeği Nasıl Yapılır?

Portakallı Kereviz
Malzemeler:
2 adet kereviz (dilimlenmiş)
1 adet soğan (piyazlık doğranmış)
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
1 dal taze kekik
1 adet portakalın suyu
1,5 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 adet portakal kabuğu rendesi
Yapılışı:
1. Dilimlenmiş kerevizleri güveç haznesine yerleştirin. Üzerine piyazlık doğranmış soğan, zeytinyağı, toz şeker, tuz, taze kekik, portakal suyu, toz kırmızı biber ve portakal rendesini ekleyip karıştırın.
2. 190 derecede 20 dakika pişirip soğuduktan sonra servis edin.
Biberiyeli Tavuk Göğsü
Malzemeler:
Yapılışı:
1. Tavuk göğüslerini bir kapta sıvı yağ, tuz, karabiber, toz kırmızı biber, ezilmiş sarımsak, rendelenmiş soğan ve taze biberiye yapraklarıyla birleştirip 20 dakika buzdolabında dinlendirin. Ardından 180 derecede 20 dakika pişirin.
2. Tavuk göğüsünün büyüklüğüne göre pişme dakikası değişebilir içini kontrol edip pişme süresini arttırabilirsiniz.
Yulaf Ekmeği
Malzemeler:
Üzeri İçin:
Yapılışı:
1. Bir kasede yulaf unu, yoğurt, yumurta, kabartma tozu ve tuzu birleştirip güzelce yoğurun. Hamura küçük bir somun ekmek şeklini verip altına pişirme kağıdı serip hazneye yerleştirin. Üzerine fırçayla su sürüp yulaf ezmesi serpiştirin.
2. 170 derecede 20 dakika pişirin. Oda sıcaklığında soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin.
Afiyet olsun!
