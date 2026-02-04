Airfryer'da Kestaneli İç Pilav ve Nar Ekşili Tavuk Baget Nasıl Yapılır?

Klasik sofralara küçük dokunuşlarla farklılık katmayı seviyorsanız bu menü tam size göre. Fırında pişen kestaneli iç pilav aromasıyla öne çıkarken, nar ekşisiyle lezzeti dengelenen tavuk baget sofraya iştah açıcı bir ana yemek alternatifi sunuyor. Özel davetlerden hafta sonu sofralarına kadar her ana yakışacak bir ikili.