article/comments
article/share
Airfryer'da Kestaneli İç Pilav ve Nar Ekşili Tavuk Baget Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Kestaneli İç Pilav ve Nar Ekşili Tavuk Baget Nasıl Yapılır?

luna - Onedio Üyesi
04.02.2026 - 19:46

Klasik sofralara küçük dokunuşlarla farklılık katmayı seviyorsanız bu menü tam size göre. Fırında pişen kestaneli iç pilav aromasıyla öne çıkarken, nar ekşisiyle lezzeti dengelenen tavuk baget sofraya iştah açıcı bir ana yemek alternatifi sunuyor. Özel davetlerden hafta sonu sofralarına kadar her ana yakışacak bir ikili.

Kestaneli İç Pilav ve Nar Ekşili Tavuk Baget Nasıl Yapılır?

Kestaneli İç Pilav ve Nar Ekşili Tavuk Baget Nasıl Yapılır?

Fırında Kestaneli İç Pilav 

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı baldo pirinç (suda bekletilmiş, yıkanmış) 

  • 1 adet soğan (rondodan geçirilmiş)

  • 100 gram kestane içi

  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı kuru nane

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 2 çay kaşığı yenibahar

  • 2 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

1. Suda bekletilmiş, yıkanmış ve süzülmüş baldo pirinçleri güveç haznesine ekleyin. Üzerine soğan, kestane içi, zeytinyağı, baharatlar ve sıcak suyu ekleyip karıştırın.

2. 180 derecede ara ara karıştırarak 25 dakika pişirin.

Nar Ekşili Tavuk Baget 

Malzemeler:

  • 1/2 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş) 

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 3 yemek kaşığı nar ekşisi

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1/2 çay bardağı su 

  • 1,5 yemek kaşığı domates salçası 

  • 4 adet tavuk baget

Yapılışı:

1. Bir kasede sıvı yağ, ezilmiş sarımsak, toz kırmızı biber, nar ekşisi, tuz, karabiber, domates salçası ve suyu karıştırın.Tavuk bagetlere bu sosu iyice yedirin. 20 dakika buzdolabında bekletin. 

2. Ardından hazneye alıp 190 derecede 20 dakika pişirin. Tavuk baget büyüklüğüne göre pişme süresi uzayabilir kontrol ederek pişirmenizi öneririz. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

