Airfryer'da Kestaneli İç Pilav ve Nar Ekşili Tavuk Baget Nasıl Yapılır?
Klasik sofralara küçük dokunuşlarla farklılık katmayı seviyorsanız bu menü tam size göre. Fırında pişen kestaneli iç pilav aromasıyla öne çıkarken, nar ekşisiyle lezzeti dengelenen tavuk baget sofraya iştah açıcı bir ana yemek alternatifi sunuyor. Özel davetlerden hafta sonu sofralarına kadar her ana yakışacak bir ikili.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kestaneli İç Pilav ve Nar Ekşili Tavuk Baget Nasıl Yapılır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın