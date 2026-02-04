onedio
Airfryer'da Elmalı Yulaf Crumble ve Baharatlı Kış Cevizi Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
04.02.2026 - 18:17

Tatlı krizlerini daha hafif ama bir o kadar da tatmin edici şekilde çözmek isteyenler buraya! Çayın ya da kahvenin yanında kendini şımartmalık bir ikili arayanlara birebir. 🤤

Elmalı Yulaf Crumble 

Malzemeler

  • 1/2 su bardağı yulaf unu

  • 1 çay bardağı badem unu 

  • 1,5 yemek kaşığı esmer şeker

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 3 adet kırmızı elma (küp doğranmış) 

  • 1 çay bardağı ceviz içi 

  • 2 çay kaşığı tarçın

Yapılışı:

1. Bir kasede yulaf unu, badem unu, esmer şeker ve tereyağını parçalı bir hamur haline gelene kadar karıştırın. Elmaları ceviz içi ve tarçınla karıştırın ve güveç haznesine yerleştirin. Üzerini hazırladığınız hamur parçalarıyla doldurun. 

2. 170 derecede 20 dakika pişirin. Arzuya göre vanilyalı dondurmayla birlikte servis edin.

Baharatlı Kış Cevizi

Malzemeler

  • 2 su bardağı ceviz (haşlanmış)

  • 1 çay bardağı pudra şekeri

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 paket vanilin

  • 1 çay kaşığı toz zencefil

  • 1 tutam muskat rendesi

Yapılışı:

1. Cevizleri kaynar suda 5 dakika haşlayıp suyunu süzdürün. Cevizleri bir kaseye alıp üzerine pudra şekeri, tarçın, vanilin, toz zencefil ve muskat cevizi rendesi ekleyip karıştırın.

2. Cevizleri hazneye yerleştirip 170 derecede 15 dakika pişirin. İlk sıcaklığı geçtikten sonra servis edin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

