Afrika’dan 'Haritaları Düzeltin' Hareketi

2018 yılında kartograflar Tom Patterson, Bojan Šavrič ve Bernhard Jenny tarafından geliştirilen Equal Earth projeksiyonu, bu soruna bilimsel bir yanıt sunuyor. Bu projeksiyon, alansal doğruluğu korurken estetik görünümü de maksimize ediyor.

Her kıtanın gerçek boyutunu doğru yansıtıyor… Gall-Peters projeksiyonundaki aşırı uzama problemini çözüyor… Geleneksel harita görünümünü koruyor.

Karşılaştırmalı analiz yapacak olursak: Equal Earth’te Afrika, gerçek boyutlarıyla 30,4 milyon km² olarak görünür. Bu, kıtanın içine ABD (9,8 milyon km²), Çin (9,6 milyon km²), Hindistan (3,3 milyon km²), Japonya (0,4 milyon km²) ve Avrupa’nın büyük bölümünün (10,2 milyon km²) sığabileceği anlamına gelir.

Correct the Map Hareketi

Afrika Birliği’nin desteklediği bu kampanya, sadece harita değişikliği değil, paradigma değişimi hedefliyor. Selma Malika Haddadi, AU Komisyonu başkan yardımcısı, bu durumu “kartografik marjinalleşme” olarak tanımlıyor.

Kampanyanın hedefleri arasında, eğitim sistemlerinde Equal Earth projeksiyonunun benimsenmesi, BM ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların harita politikalarının değiştirilmesi ve medya kuruluşlarının farkındalık yaratması bulunuyor.

Ekonomik ve Jeopolitik Sonuçlar

Londra School of Economics’ten Prof. James Robinson’ın araştırmaları, harita algısının ekonomik yatırım kararlarını etkilediğini gösteriyor. Afrika’ya yapılan doğrudan yabancı yatırımlar, 2023’te 53 milyar dolar olarak gerçekleşirken, bu rakam kıtanın gerçek potansiyeli ile orantısız kalıyor.

Pazar büyüklüğü algısı: McKinsey Global Institute’un 2024 raporuna göre, yatırımcıların %68’i Afrika’nın pazar büyüklüğünü olduğundan küçük algılıyor. Bu durum, toplam 1,4 milyar nüfuslu kıtanın ekonomik potansiyelinin değer kaybetmesine yol açıyor.

Eğitim Sisteminde Değişim İhtiyacı

UNESCO’nun 2024 verilerine göre, dünya genelinde eğitim müfredatlarının %87’si hala Mercator projeksiyonunu kullanıyor. Bu durum, milyonlarca öğrencinin çarpık coğrafi algıyla büyümesi anlamına geliyor.

Başarılı örnekler de hayata geçmiş durumda: Güney Afrika, 2023’te tüm devlet okullarında Equal Earth projeksiyonuna geçiş yaptı. Kenya, coğrafya müfredatında her iki projeksiyonu da öğretiyor. Gana ise, üniversite hazırlık programlarında Equal Earth kullanımını zorunlu kıldı.

Eleştirmenler, kampanyanın aşırı politikleştirildiğini savunuyor. Her şeye rağmen, Mercator’un hala geçerli kullanım alanları olacağı da öngörülüyor: Denizcilik navigasyonu, havacılık rotaları ve yerel ölçekli haritalar gibi…

Ancak bu geçerli kullanımlar, genel coğrafi eğitimde Mercator’un hakimiyetini haklı çıkarmıyor.

Görsel Kaynağı: Strebe