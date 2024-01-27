ACP Ülkeleri Kimlerden Oluşuyor? ACP’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri
ACP Ülkeleri Kimlerden Oluşuyor? ACP’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri
Afrika, Karayip ve Pasifik Devletleri Örgütü ya da kısa adıyla ACP, ekonomik ve ticaret iş birliğine dayanan bir örgüt. ACP örgütü hakkında daha detaylı bilgi için içeriğe buyurun!
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ACP, Afrika, Karayip ve Pasifik Devletleri Örgütünün kısaltması.
Bu örgütün temel sözleşmesi olan Georgetown Anlaşması, I. Lomé Sözleşmesinin yürürlüğe girmesiyle imzalanmış.
Şu anda 79 ülke ACP üyesi. 48 Afrika, 16 Karayip ve 15 Pasifik ülke bu örgüte dahil.
Avrupa Birliği'nin karşılıklı ilişkide bulunduğu 79 ACP ülkesi, 2000 yılında Cotonou Anlaşmasını imzalamış.
Bu anlaşmayı imzalamayan tek ülke Küba. Bu anlaşma yapılırken 2020 yılında sonlanması planlanlanıyor ama 2021'e kadar uzatılmış. Anlaşmanın asıl amacı ülkeler arası ekonomik ve ticari iş birliği.
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Cotonou Anlaşması 2021 yılında sona erdiği için onun yerine yeni bir anlaşma hazırlanmış. Bu anlaşma da yine AB ve ACP ülkeleri arasında yardımı devam ettirmeyi amaçlıyor.
ACP'ye üye şu an 79 üye olduğunu söylemiştik. Üç ayrı grupta toplanan bu ülkeler, Afrika, Karayipler ve Pasifik bölgesindeki ülkelerden oluşuyor.
Karayipler bölgesindeki ülkeler ise şunlar:
Son olarak Pasifik bölgesinden üye olan devletler ise şunlar:
2020 yılında ACP örgütünün adı OACPS olarak değiştirilmiş.
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