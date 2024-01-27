ACP Ülkeleri Kimlerden Oluşuyor? ACP’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri

Ekonomik iş birliğini esas alan bu kuruluş aynı zamanda insan hakları ve bölgesel iş birliği için önemli örgütlerden biri. ACP örgütü, Lomé I, Lomé II, Lomé III ve Lomé IV Sözleşmeleri ile ekonomik iş birliği dışında diğer konularda da aksiyon almaya yarayan bir örgüt olmuş.