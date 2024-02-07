8 Soruda Mutfaktan Neden Kopamadığını Buluyoruz!
8 Soruda Mutfaktan Neden Kopamadığını Buluyoruz!
Bazıları mutfaktan asla uzaklaşamaz. Birkaç gün uzak kalsa hayatında eksik bir şey var gibi hisseder. Peki sen neden mutfağından asla kopamıyorsun?
Öğrenmek için haydi teste.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Başlayalım. Seni güzel bir pazar sabahı mutfağa çeken şey ne?
2. Bir yemek yaptın ve güzel bir sunum için süsleyeceksin diyelim. Hangisini kullanırsın genelde?
3. Diyelim ki bir akşam arkadaşlarını yemeğe davet ettin. Ne yapacaksın?
4. Mutfağın için bir yemek kitabı alırken neye dikkat edersin?
5. Asla vazgeçemediğin, olmazsa olmaz dediğin o baharat hangisi peki?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Yemek yaparken ne dinlersin genelde?
7. Herkes mutfakta bir sanatçı olduğunu iddia eder. Peki senin mutfaktaki eserlerin hangi sanat dalına daha çok benziyor?
8. Son sorumuz gelsin. Diyelim ki yemek yaparken kritik bir hata yaptığını fark ettin. Tepkin ne olur?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda