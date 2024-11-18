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Geçici Vergi Ödeme Tarihi Uzatıldı mı? 2024 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Ödemesi Ne Zaman Bitiyor?

Geçici Vergi Ödeme Tarihi Uzatıldı mı? 2024 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Ödemesi Ne Zaman Bitiyor?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
18.11.2024 - 12:38

Söz konusu vergi olunca son ödeme tarihlerini iyi bir şekilde takip etmek gerekiyor. Ödeme tarihleri zamanla değişebileceği için vergi ödemeleri yaklaştığında araştırmalar hız kazanıyor. Nitekim son günlerde ''Üçüncü geçici vergi uzatıldı mı?'' sorusunun cevabı merak ediliyor.

Peki, geçici vergi uzatıldı mı? 2024 yılı 3. dönem geçici vergi ödemesi ne zaman bitiyor ve son gün ne zaman? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar...

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2024 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Ödemesi Uzatıldı mı?

2024 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Ödemesi Uzatıldı mı?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden yaptığı açıklamada, 3. geçici vergi dönemine (temmuz-ağustos-eylül) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesiyle birlikte söz konusu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin 18 Kasım 2024 tarihine kadar ödenmesi gerekiyordu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), son yaptığı açıklamayla 3. dönem geçici vergi ödemesi için son ödeme tarihinin uzatıldığını bildirdi.

3. Dönem Geçici Vergi Ödemesi Ne Zaman Bitiyor?

3. Dönem Geçici Vergi Ödemesi Ne Zaman Bitiyor?

Birçok kişi, 3. dönem geçici vergi ödemesi için son gün ne zaman diye merak ediyor. Normal şartlar altında 18 Kasım 2024'te bitmesi gereken son ödeme tarihi uzatıldı. 

Gelir İdare Başkanlığı'nın internet sitesinden yaptığı açıklamada, 3. geçici vergi dönemine ait beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin 22 Kasım 2024 gün sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.

3. Dönem Geçici Vergi Ödemesi İçin Süre Uzatımı Kimleri Kapsıyor?

3. Dönem Geçici Vergi Ödemesi İçin Süre Uzatımı Kimleri Kapsıyor?

GİB tarafından yapılan açıklamada bir detay daha vardı. Açıklamada paylaşılan detayda, 22 Kasım'a uzatılan ödeme tarihinin özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacağı belirtildi.

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