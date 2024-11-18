Geçici Vergi Ödeme Tarihi Uzatıldı mı? 2024 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Ödemesi Ne Zaman Bitiyor?
Geçici Vergi Ödeme Tarihi Uzatıldı mı? 2024 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Ödemesi Ne Zaman Bitiyor?
Söz konusu vergi olunca son ödeme tarihlerini iyi bir şekilde takip etmek gerekiyor. Ödeme tarihleri zamanla değişebileceği için vergi ödemeleri yaklaştığında araştırmalar hız kazanıyor. Nitekim son günlerde ''Üçüncü geçici vergi uzatıldı mı?'' sorusunun cevabı merak ediliyor.
Peki, geçici vergi uzatıldı mı? 2024 yılı 3. dönem geçici vergi ödemesi ne zaman bitiyor ve son gün ne zaman? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar...
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2024 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Ödemesi Uzatıldı mı?
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3. Dönem Geçici Vergi Ödemesi Ne Zaman Bitiyor?
3. Dönem Geçici Vergi Ödemesi İçin Süre Uzatımı Kimleri Kapsıyor?
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