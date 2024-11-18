Kira Zammı İçin Ev Sahiplerinden Çılgın Proje: Bir Yıl Otur Çık

Kiracılar ve ev sahipleri arasında kira zammı konusu tam bir düelloya dönmüş durumda. Ev sahipleri sürekli yeni formüllerle kiracıların karşısına çıkıyor. Gram altına bağlanan kiradan, bol kefilli kontratlara bir sürü yöntem gördük. Şimdiki yöntem ise 'yıllık kira' oldu. Ev sahipleri her yıl yeni kiracı alarak istedikleri zamlı fiyatla evlerini vermek istiyor.