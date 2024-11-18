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Kira Zammı İçin Ev Sahiplerinden Çılgın Proje: Bir Yıl Otur Çık

Kira Zammı İçin Ev Sahiplerinden Çılgın Proje: Bir Yıl Otur Çık

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.11.2024 - 11:50

Kiracılar ve ev sahipleri arasında kira zammı konusu tam bir düelloya dönmüş durumda. Ev sahipleri sürekli yeni formüllerle kiracıların karşısına çıkıyor. Gram altına bağlanan kiradan, bol kefilli kontratlara bir sürü yöntem gördük. Şimdiki yöntem ise 'yıllık kira' oldu. Ev sahipleri her yıl yeni kiracı alarak istedikleri zamlı fiyatla evlerini vermek istiyor.

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Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki kira zammı oranı her geçen gün yeni bir krize ve yönteme neden oluyor.

Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki kira zammı oranı her geçen gün yeni bir krize ve yönteme neden oluyor.

Ev sahiplerinin yeni yöntemi ise "bir yıl otur çık" oldu. Buna göre kiracılarla bir yıllık kontratlar imzalanıyor ve kontrat sonunda kiracı evi boşaltıyor.

Ev sahiplerinin yeni yöntemi ise "bir yıl otur çık" oldu. Buna göre kiracılarla bir yıllık kontratlar imzalanıyor ve kontrat sonunda kiracı evi boşaltıyor.

Geçmişteki yüzde 25 zam sınırı nedeniyle mağdur olduklarını düşünen ev sahipleri ise eski kiracılarını evden çıkaramadıklarını veya istedikleri oranda zam yapamadıkları için böyle yöntemlere başvurduklarını söylüyor.

Geçmişteki yüzde 25 zam sınırı nedeniyle mağdur olduklarını düşünen ev sahipleri ise eski kiracılarını evden çıkaramadıklarını veya istedikleri oranda zam yapamadıkları için böyle yöntemlere başvurduklarını söylüyor.

İstanbul Emlak Müşavirleri Başkanı Adnan Yeşiltaş bu zorlu kiralama yöntemini ev bulmakta zorlanan öğrenci, hemşire, yeni atanmış öğretmen gibi meslek gruplarının istemeden de olsa tercih ettiğini söyledi.

İstanbul Emlak Müşavirleri Başkanı Adnan Yeşiltaş bu zorlu kiralama yöntemini ev bulmakta zorlanan öğrenci, hemşire, yeni atanmış öğretmen gibi meslek gruplarının istemeden de olsa tercih ettiğini söyledi.

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