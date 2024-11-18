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Yenidoğan Çetesi İlk Kez Hakim Karşısında: 17 Bin Yıl Hapis İsteniyor

Yenidoğan Çetesi İlk Kez Hakim Karşısında: 17 Bin Yıl Hapis İsteniyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.11.2024 - 12:14

En az 12 bebeğin ölümüne neden olan aralarında hekimler, hastane yöneticileri, hemşireler ve 112 Acil çalışanların bulunduğu Yenidoğan Çetesi’nin yargılama süreci başladı. 

47 sanıklı davanın ilk duruşması Bakırköy Adliyesi’nde görülüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) dolandırmak için anlaştıkları özel hastanelerle bebekleri adım adım ölüme götüren sanıklar hakkında 17 bin yıl hapis isteniyor. 

Duruşma devam ederken mahkemeye beyaz kıyafetle gelen çete lideri doktor Fırat Sarı, aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu ifade etti. Mahkeme koridorlarında geniş güvenlik önlemi alındı. Salona alınmayan pek çok aile çevik kuvvet ekibine 'Çocuklar ölürken çevik neredeydi?' sözleriyle tepki gösterdi.

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Türkiye, SGK'dan daha fazla para alabilmek için bebekleri adım adım ölüme götüren Yenidoğan Çetesi'yle sarsılmıştı. Aralarında hekim, hastane yöneticisi, hemşire ve 112 çalışanlarının bulunduğu çetenin para uğruna bebeklerin ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı.

Türkiye, SGK'dan daha fazla para alabilmek için bebekleri adım adım ölüme götüren Yenidoğan Çetesi'yle sarsılmıştı. Aralarında hekim, hastane yöneticisi, hemşire ve 112 çalışanlarının bulunduğu çetenin para uğruna bebeklerin ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı.

Yenidoğan Çetesi’nin her bir ayrıntısı kanımızı dondurmuştu. Çete, İstanbul ve Tekirdağ’da özel hastanelerle anlamış,  yeni doğan bebekleri bu hastanelere gereksiz yere sevk etmişti. Özel hastanelerde bulunan çete üyeleri sırf SGK’dan daha fazla yatış parası almak için bebekleri adım adım ölüme götürmüştü.

Örgütün lideri Fırat Sarı başta olmak üzeren 47 sanıklı çetenin yargılanmasına bugün Bakırköy Adliyesi’nde başlandı.

Örgütün lideri Fırat Sarı başta olmak üzeren 47 sanıklı çetenin yargılanmasına bugün Bakırköy Adliyesi’nde başlandı.

Duruşma, büyük salonda gerçekleşiyor. Mahkemeye avukatlar, milletvekilleri ve basın alındı. Ancak yoğunluktan dolayı bazı gazeteciler ve avukat salona alınmadı. Salonda yaklaşık 500 kişinin olduğu ifade edildi.

Kimler, hangi doktorlar yargılanıyor? Yargılanan 47 sanığın tam listesine buradan ulaşabilirsiniz:

Çete hakkında 17 bin yıl hapis isteniyor.

Çete hakkında 17 bin yıl hapis isteniyor.

Savcılık tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamenin her detayı tüyleri diken diken edecek cinsten. Çetenin bebeklerin sağlık durumlarını ağır gösterdiği ve ölümlere sebep olduğu belirtiliyor. 

Örgütün lideri Dr. Fırat Sarı ve Dr. İlker Gönen’in 582 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Çete lideri Fırat Sarı: "Aylık gelirim 400 bin TL."

Çete lideri Fırat Sarı: "Aylık gelirim 400 bin TL."

Çete lideri Fırat Sarı, duruşmaya beyaz kıyafetle ve peruksuz geldi. Kimlik tespiti yapılan Sarı, 2 çocuğu olduğunu ifade edildi. Sarı, aylık kazancının 400 bin TL olduğunu ifade etti.

Mahkeme salonunda bulunan avukatlar hakimin sesinin oldukça az duyulmasına tepki gösterdi. Henüz sorgunun başlamadığı duruşmaya 45 dakika ara verildi. Duruşmanın bugün 21.00’a kadar süreceği tahmin ediliyor.

Mahkeme salonunda bulunan avukatlar hakimin sesinin oldukça az duyulmasına tepki gösterdi. Henüz sorgunun başlamadığı duruşmaya 45 dakika ara verildi. Duruşmanın bugün 21.00’a kadar süreceği tahmin ediliyor.
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Duruşma salonuna mağdur ailelerden pek çoğu alınmadı. Mahkeme koridorlarında çevik kuvvet ekibi yoğunluğu göze çarptı. Acılı aileler “Çocuklar ölürken çevik neredeydi?” sözleriyle isyan etti.

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y.

çetenin bürokrasideki bağlantıları?

Hermione Granger

O bağlantılar sayesinde 17 bin'den 7 ay'a düşer bunların ceza ilerleyen günlerde..

demet s.

2-3 sene sonra serbest kalırlar. Vatandaşın gazını alıyor Türk yargısı şu anda.

Ampul avcısı

Abartma istersen aq

Kubilay Göksu

yakında çıkar lar saygın vatandaşlar