Yenidoğan Çetesi İlk Kez Hakim Karşısında: 17 Bin Yıl Hapis İsteniyor

En az 12 bebeğin ölümüne neden olan aralarında hekimler, hastane yöneticileri, hemşireler ve 112 Acil çalışanların bulunduğu Yenidoğan Çetesi’nin yargılama süreci başladı.

47 sanıklı davanın ilk duruşması Bakırköy Adliyesi’nde görülüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) dolandırmak için anlaştıkları özel hastanelerle bebekleri adım adım ölüme götüren sanıklar hakkında 17 bin yıl hapis isteniyor.

Duruşma devam ederken mahkemeye beyaz kıyafetle gelen çete lideri doktor Fırat Sarı, aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu ifade etti. Mahkeme koridorlarında geniş güvenlik önlemi alındı. Salona alınmayan pek çok aile çevik kuvvet ekibine 'Çocuklar ölürken çevik neredeydi?' sözleriyle tepki gösterdi.