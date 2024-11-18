Yenidoğan Çetesi İlk Kez Hakim Karşısında: 17 Bin Yıl Hapis İsteniyor
Yenidoğan Çetesi İlk Kez Hakim Karşısında: 17 Bin Yıl Hapis İsteniyor
En az 12 bebeğin ölümüne neden olan aralarında hekimler, hastane yöneticileri, hemşireler ve 112 Acil çalışanların bulunduğu Yenidoğan Çetesi’nin yargılama süreci başladı.
47 sanıklı davanın ilk duruşması Bakırköy Adliyesi’nde görülüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) dolandırmak için anlaştıkları özel hastanelerle bebekleri adım adım ölüme götüren sanıklar hakkında 17 bin yıl hapis isteniyor.
Duruşma devam ederken mahkemeye beyaz kıyafetle gelen çete lideri doktor Fırat Sarı, aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu ifade etti. Mahkeme koridorlarında geniş güvenlik önlemi alındı. Salona alınmayan pek çok aile çevik kuvvet ekibine 'Çocuklar ölürken çevik neredeydi?' sözleriyle tepki gösterdi.
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Türkiye, SGK'dan daha fazla para alabilmek için bebekleri adım adım ölüme götüren Yenidoğan Çetesi'yle sarsılmıştı. Aralarında hekim, hastane yöneticisi, hemşire ve 112 çalışanlarının bulunduğu çetenin para uğruna bebeklerin ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı.
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Örgütün lideri Fırat Sarı başta olmak üzeren 47 sanıklı çetenin yargılanmasına bugün Bakırköy Adliyesi’nde başlandı.
Çete hakkında 17 bin yıl hapis isteniyor.
Çete lideri Fırat Sarı: "Aylık gelirim 400 bin TL."
Mahkeme salonunda bulunan avukatlar hakimin sesinin oldukça az duyulmasına tepki gösterdi. Henüz sorgunun başlamadığı duruşmaya 45 dakika ara verildi. Duruşmanın bugün 21.00’a kadar süreceği tahmin ediliyor.
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Duruşma salonuna mağdur ailelerden pek çoğu alınmadı. Mahkeme koridorlarında çevik kuvvet ekibi yoğunluğu göze çarptı. Acılı aileler “Çocuklar ölürken çevik neredeydi?” sözleriyle isyan etti.
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çetenin bürokrasideki bağlantıları?
O bağlantılar sayesinde 17 bin'den 7 ay'a düşer bunların ceza ilerleyen günlerde..
2-3 sene sonra serbest kalırlar. Vatandaşın gazını alıyor Türk yargısı şu anda.
Abartma istersen aq
yakında çıkar lar saygın vatandaşlar