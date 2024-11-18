Deniz Zeyrek Sözcü'den İstifasıyla İlgili İlk Açıklamasını Onedio'ya Yaptı
Deniz Zeyrek Sözcü'den İstifasıyla İlgili İlk Açıklamasını Onedio'ya Yaptı
Sözcü Gazetesi'nde istifa depremi yaşanıyor. Gazetenin Eski Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın 1 Ekim 2024 itibarıyla görevinden ayrılmasıyla büyük bi gazeteci ve editör kadrosu da istifalarını verdi. Yeni kurulacak Nefes gazetesine geçmesi beklenen ekipte Soner Yalçın ve Deniz Zeyrek gibi en çok okunan gazeteciler de var. Deniz Zeyrek, konuyla ilgili ilk açıklamasını Onedio'ya yaptı
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Sözcü gazetesinin Eski Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz 1 Ekim 2024 itibarıyla görevinden ayrılmasıyla medya dünyası büyük bir transfer gerçekleşti.
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Gazetenin en çok okunan yazarları da değişim rüzgarına katıldı. Sözcü istifasında Soner Yalçın ve Deniz Zeyrek'in adının geçmesi de medya dünyasında gündem oldu.
Deniz Zeyrek, Sözcü’den istifası ile ilgili şunları söyledi: “Türkiye siyaseti son zamanlarda hareketli günler yaşıyor. Ülkede gözle görülür yeni gelişmeler var, medya da hareketlendi. Benim için artık değişiklik yapmanın zamanı gelmişti”
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