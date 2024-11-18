Deniz Zeyrek Sözcü'den İstifasıyla İlgili İlk Açıklamasını Onedio'ya Yaptı

Sözcü Gazetesi'nde istifa depremi yaşanıyor. Gazetenin Eski Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın 1 Ekim 2024 itibarıyla görevinden ayrılmasıyla büyük bi gazeteci ve editör kadrosu da istifalarını verdi. Yeni kurulacak Nefes gazetesine geçmesi beklenen ekipte Soner Yalçın ve Deniz Zeyrek gibi en çok okunan gazeteciler de var. Deniz Zeyrek, konuyla ilgili ilk açıklamasını Onedio'ya yaptı