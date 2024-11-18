onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
ŞOK'a Dyson V15s Submarine Geliyor! 20 Kasım 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Dyson V15s Submarine Geliyor! 20 Kasım 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
18.11.2024 - 12:40

ŞOK 20 Kasım -27 Kasım 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!   Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 20 Kasım - 27 Kasım 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Vip Ahmet Kirli Su Hazneli Sprey Cam Temizlik Mopu 699 TL,

Vip Ahmet Kirli Su Hazneli Sprey Cam Temizlik Mopu 699 TL,

  • Vip Ahmet Klipsli Palet Mop 499 TL, 

  • Vip Ahmet Bahar Temizlik Seti 499 TL, 

  • Derz Temizleme Fırçası 14,95 TL, 

  • Kenar ve Derz Temizleyici Keçe 39,95 TL, 

  • Arzum Practical 2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge 1.399 TL, 

  • Kreuzer Akıllı Dijital Banyo Baskülü 259 TL,

  • Fakir Mia Dijital Cam Baskül 339 TL,

  • Çok Amaçlı Banyo Matı 99,95 TL, 

  • Silikon Mandal Pastel 49,95 TL, 

  • Makyaj Organizeri 79,95 TL, 

  • 9'lu Still Askı 49,95 TL, 

  • Yapışkanlı Banyo / Mutfak Organizeri Ne Alırsan 99,95 TL, 

  • Kapı Arkası Askılık 79,95 TL, 

  • Tiftik Tüy Toplayıcı 29,95 TL, 

  • Halı Kaydırmaz 59,95 TL, 

  • Çok Amaçlı Raf 199 TL, 

  • 1000 parça Puzzle 79,95 TL,

  • Baskılı Balon Çeşitleri 19,95 TL

Beyaz eşya ve elektronik

Beyaz eşya ve elektronik

Kadın / Erkek Mikrosüet Tek Alt 179 TL,

Kadın / Erkek Mikrosüet Tek Alt 179 TL,

  • Thermaform Unisex Soft Termal İçlik Üst 319 TL,

  • Thermaform Unisex Soft Termal İçlik Alt 319 TL,

  • Penti Daima Termal Tayt 179 TL, 

  • Floşlu Banyo Havlusu 219 TL, 

  • Floşlu El Havlusu 34,95 TL, 

  • Floşlu Yüz Havlusu 99,95 TL, 

  • 2'li Peluş Banyo Paspas Seti 249 TL, 

  • Kürklü Ev Babeti 199 TL, 

  • Kadın Nubuk Terlik 119 TL, 

  • Sozzy Panda / Kedi Peluş Yastık 79,95 TL, 

  • Peluş Çorap 49,95 TL, 

  • Wellsoft Ev Patiği 54,95 TL,

  • Kılıflı Sıcak Su Torbası 69,95 TL,

1 alana 1 bedava kampanyasında;

  • Chantale Çocuk Banbu Çorap 22,50 TL, 

  • Kadın Bambu Çorap 24,95 TL, 

  • Kadın Patik Bambu Çorap 22,95 TL,

  • Erkek Bambu Çorap 29,75 TL

Hijyen ürünleri;

Hijyen ürünleri;

Kasım indirimleriyle satı alabileceğiniz hijyen ürünleri ve daha fazlası burada.

Pasta ürünleri;

Pasta ürünleri;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

25 TL üstü alışveriş kampanyasında geçerli;

  • 100'lü Lipton Altın Harman Demlik Poşet 99 TL,

  • 6'lıBiscolata Starz Sütlü Çikolatalı 39 TL, 

  • 50 ml Sensodyne Tam Koruma Beyazlatıcılı Diş Macunu 50 TL, 

  • 36'lı Finish Quantum Özel Seri Bulaşık Makinesi Tableti  155 TL,

  • 3x70'li Sleepy Extra Islak Havlu 70 TL

Mobilya modelleri

Mobilya modelleri
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın