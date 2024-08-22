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8 Soruda Hangi Ünlünün Bakım Rutinini Denemen Gerektiğini Söylüyoruz!

etiket 8 Soruda Hangi Ünlünün Bakım Rutinini Denemen Gerektiğini Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 18:01

Sen bize kendini, cildini ve sevdiklerini anlat biz de sana hangi ünlünün cilt bakım rutinini denemen gerektiğini söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz!

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1. Uyanır uyanmaz ilk işin ne?

2. Cildin için en önemli şey ne?

3. Makyaj çantanın olmazsa olmazı nedir?

4. Cilt bakımı için ne kadar vakit ayırıyorsun?

5. Yediklerine ne kadar dikkat ediyorsun?

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6. Haftada kaç kez maske yapıyorsun?

7. Cildinde memnun olmadığın şey ne?

8. Son olarak, gün içerisinde ne kadar su içiyorsun?

Angelina Jolie!

Angelina Jolie!

Yıllardır güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Angelina Jolie'nin cilt bakım rutini tam senlik! Bu cildin en büyük sırrı cildi temizlemeden önce, cildi makyajdan ve güneş kreminden arındırmak. Yağ bazlı temizleyiciler ile cildini temizledikten sonra temizleme jeli ve toniği kullanmayı ihmal etmemelisin. Aynı zamanda bu temizleyiciler cildinin nem dengesini korumaya da yardımcı oluyor!

Kim Kardashian!

Kim Kardashian!

Eşsiz makyajlara rağmen mükemmel bir cilt deyince akla gelen ilk isim Kim Kardashian! Cildine çok iyi şekilde bakan Kim Kardashian'ın cilt bakım rutini tam senlik. Her ne kadar makyaj yaparsan yap sağlıklı bir cildin olabilir, sadece doğru adımları uygulamaları ve ürünleri kullanmalısın. Peki Kardashian'ın cilt bakım rutini ne? Tabii ki nemlendirici! Cildini düzgün bir şekilde temizledikten sonra nemlendiricisini asla ihmal etmiyor. Günde 2 kez cildini nemlendirmen ışıltılı bir görünüm için çok önemli!

Kate Middleton!

Kate Middleton!

Senin cilt bakımın kesinlikle Kate Middleton gibi olmalı. Onun cildi her zaman parlak ve taze bir görünüme sahip. Her an cildi ışıldıyor. Peki Middleton'ın cilt bakım rutini ne? Öncelikle sabah ve akşam günde 2 kez cilt bakımı yapan Kate rutininde kesinlikle cildine özel serum kullandığını belirtmişti. Tonikten sonra, kremden önce temiz cildine uygulayacağın serum ile nem dengeni koruyabilir ve ışıltılı bir cilt elde edebilirsin. Aynı zamanda ayda 1 kez de cilt bakımına gidiyor, sen de gitmeyi ihmal etme!

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