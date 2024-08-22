8 Soruda Hangi Ünlünün Bakım Rutinini Denemen Gerektiğini Söylüyoruz!
8 Soruda Hangi Ünlünün Bakım Rutinini Denemen Gerektiğini Söylüyoruz!
Sen bize kendini, cildini ve sevdiklerini anlat biz de sana hangi ünlünün cilt bakım rutinini denemen gerektiğini söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz!
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1. Uyanır uyanmaz ilk işin ne?
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2. Cildin için en önemli şey ne?
3. Makyaj çantanın olmazsa olmazı nedir?
4. Cilt bakımı için ne kadar vakit ayırıyorsun?
5. Yediklerine ne kadar dikkat ediyorsun?
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