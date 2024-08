8 Soruda Hangi Ünlünün Bakım Rutinini Denemen Gerektiğini Söylüyoruz!

Senin cilt bakımın kesinlikle Kate Middleton gibi olmalı. Onun cildi her zaman parlak ve taze bir görünüme sahip. Her an cildi ışıldıyor. Peki Middleton'ın cilt bakım rutini ne? Öncelikle sabah ve akşam günde 2 kez cilt bakımı yapan Kate rutininde kesinlikle cildine özel serum kullandığını belirtmişti. Tonikten sonra, kremden önce temiz cildine uygulayacağın serum ile nem dengeni koruyabilir ve ışıltılı bir cilt elde edebilirsin. Aynı zamanda ayda 1 kez de cilt bakımına gidiyor, sen de gitmeyi ihmal etme!