8 Soruda Hangi Ünlünün Bakım Rutinini Denemen Gerektiğini Söylüyoruz!

Eşsiz makyajlara rağmen mükemmel bir cilt deyince akla gelen ilk isim Kim Kardashian! Cildine çok iyi şekilde bakan Kim Kardashian'ın cilt bakım rutini tam senlik. Her ne kadar makyaj yaparsan yap sağlıklı bir cildin olabilir, sadece doğru adımları uygulamaları ve ürünleri kullanmalısın. Peki Kardashian'ın cilt bakım rutini ne? Tabii ki nemlendirici! Cildini düzgün bir şekilde temizledikten sonra nemlendiricisini asla ihmal etmiyor. Günde 2 kez cildini nemlendirmen ışıltılı bir görünüm için çok önemli!