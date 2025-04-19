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First Date Anlayışına Göre Doğru Kişiyi Bulmaya Ne Kadar Yakınsın?

etiket First Date Anlayışına Göre Doğru Kişiyi Bulmaya Ne Kadar Yakınsın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
19.04.2025 - 23:01

İlk buluşmalar, hayatımızda önemli bir yer tutar çünkü bu anlar, karşımızdaki kişiyle bağ kurmaya ve ilişkimizin potansiyelini keşfetmeye başladığımız dönemeçlerdir. Ancak doğru kişiyi bulmak, çoğu zaman kolay bir iş değildir.  Peki, doğru kişiyi bulmaya ne kadar yakınsın?

Bu testin sonunda!

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1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!

2. İdeal first date mekanı senin için neresidir?

3. İlk buluşmada fiziksel çekim senin için ne kadar önemli?

4. Bir yere oturdunuz, sipariş tercihin hangisi olur?

5. Yediniz içtiniz. Sıra geldi hesap ödemeye. First date'de hesabı kim ödemeli?

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6. İlk buluşmada karşındaki kişiyle ilgili en çok neyi öğrenmek istersin?

7. First date'de first kiss gelmeli mi?

8. Ee ilk buluşmaya eli boş gelmek olmaz! Hangisini getirsin?

Doğru kişiyi bulmaya çok yakınsın!

İlk buluşmalarda, neyin ne olduğunu anlamak konusunda oldukça deneyimlisin.  İnce eleyip sık dokuman, aceleci olmaman ve duygusal kararlar almadan önce düşünmen, doğru kişiyi bulma yolunda sana büyük bir avantaj sağlıyor. Belki biraz zaman kaybı gibi geliyor bu kadar temkinli olmak ama geçmiş ilişkilerinden öğrendiğin şeyler, savunma mekanizmaların olmuş ve seni hayal kırıklığına uğratmamak için daha dikkatli olmanı sağlıyor. Ne istediğini çok iyi biliyorsun, bu da seni doğru yola çok daha yakın kılıyor. Bakın biraz daha çevrene. Elbet bulacaksın!

Doğru kişiyi bulmaya yaklaştın!

Fiziksel çekim elbette ilk buluşmalarda önemli bir rol oynar, ancak biraz daha derinlemesine düşündüğünde uzun vadede aslında daha önemli olan şeyler var. Kaşına, gözüne odaklanmak yerine, ortak hobileri, konuşacak zevkleri ve kafa yapısının uyumunu göz önüne getir. Eğer sadece dış görünüşten daha fazlasını kriter olarak görmeye başlarsan, doğru kişiyi bulma yolunda gerçekten bir adım daha yakın olabilirsin. Belki de seni gerçekten anlayacak ve paylaşacak birini bulmak için daha farklı açılardan yaklaşmanın zamanı gelmiştir. :)

Doğru kişiyi bulmaya uzaksın.

Şu anki yaklaşımın daha çok eğlenmeye ve anın tadını çıkarmaya odaklanmış gibi görünüyor. Ciddi bir ilişki arayışında değilsin ve bu da seni doğru kişiye bir adım daha uzaklaştırıyor olabilir. Eğer gerçekten ne istediğini bilip uzun vadeli bir ilişki kurma niyetindeysen, biraz daha ince eleyip sık dokumalısın. Farklı yönleriyle karşındaki kişiyi anlamaya çalışmak, sadece dış görünüş ve eğlencelik anlardan öteye geçmek, seni doğru kişiye daha da yakınlaştırabilir.

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