First Date Anlayışına Göre Doğru Kişiyi Bulmaya Ne Kadar Yakınsın?
İlk buluşmalar, hayatımızda önemli bir yer tutar çünkü bu anlar, karşımızdaki kişiyle bağ kurmaya ve ilişkimizin potansiyelini keşfetmeye başladığımız dönemeçlerdir. Ancak doğru kişiyi bulmak, çoğu zaman kolay bir iş değildir. Peki, doğru kişiyi bulmaya ne kadar yakınsın?
Bu testin sonunda!
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1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!
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2. İdeal first date mekanı senin için neresidir?
3. İlk buluşmada fiziksel çekim senin için ne kadar önemli?
4. Bir yere oturdunuz, sipariş tercihin hangisi olur?
5. Yediniz içtiniz. Sıra geldi hesap ödemeye. First date'de hesabı kim ödemeli?
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6. İlk buluşmada karşındaki kişiyle ilgili en çok neyi öğrenmek istersin?
7. First date'de first kiss gelmeli mi?
8. Ee ilk buluşmaya eli boş gelmek olmaz! Hangisini getirsin?
Doğru kişiyi bulmaya çok yakınsın!
Doğru kişiyi bulmaya yaklaştın!
Doğru kişiyi bulmaya uzaksın.
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