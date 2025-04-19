First Date Anlayışına Göre Doğru Kişiyi Bulmaya Ne Kadar Yakınsın?

İlk buluşmalarda, neyin ne olduğunu anlamak konusunda oldukça deneyimlisin. İnce eleyip sık dokuman, aceleci olmaman ve duygusal kararlar almadan önce düşünmen, doğru kişiyi bulma yolunda sana büyük bir avantaj sağlıyor. Belki biraz zaman kaybı gibi geliyor bu kadar temkinli olmak ama geçmiş ilişkilerinden öğrendiğin şeyler, savunma mekanizmaların olmuş ve seni hayal kırıklığına uğratmamak için daha dikkatli olmanı sağlıyor. Ne istediğini çok iyi biliyorsun, bu da seni doğru yola çok daha yakın kılıyor. Bakın biraz daha çevrene. Elbet bulacaksın!