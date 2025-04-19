Bir Ağıt Gibi Geçti Bu Hayattan: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Bergen
Bazı sesler vardır ya hani... sadece kulağına değil, tam kalbine dokunur. Dinledikçe içini yakar, gözünü dolu dolu eder. İşte biz de bu hafta Müziğin Efsaneleri köşesinde, tam da böyle bir kadını anıyoruz. Acıların Kadını, ama aslında güçlü duruşuyla, sahne ışıltısının altındaki yaralarıyla milyonların kalbinde taht kurmuş o kadın: Bergen.
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Şimdi şöyle geriye saralım…
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Genç yaşta ailesiyle birlikte Adana'ya, sonra da Ankara'ya taşındı.
İlk albümünü çıkarıyor: “Şikayetim Var.”
Bergen - Sen Affetsen Ben Affetmem
Şarkılar gibi hayatı da acı dolu...
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Düşünsene... sadece şarkı söyleyen bir kadınsın. Hayalin, müzik yapmak. Ama biri seni susturmak istiyor.
Yıl 1986. Bergen’in belki de en bilinen albümü çıkıyor: Acıların Kadını.
Bergen’in her albümü ayrı bir yara izi gibiydi. Şu şarkılara bir bakar mısınız?
Bergen - Yıllar Affetmez
Bergen - Kader Diyemezsin
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O dönemler de Bergen’in başına gelmeyen kalmıyor.
Ve ne yazık ki hikâyenin sonu çok acı.
Bergen’in ardından...
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