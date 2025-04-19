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Bir Ağıt Gibi Geçti Bu Hayattan: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Bergen

etiket Bir Ağıt Gibi Geçti Bu Hayattan: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Bergen

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
19.04.2025 - 23:10

Bazı sesler vardır ya hani... sadece kulağına değil, tam kalbine dokunur. Dinledikçe içini yakar, gözünü dolu dolu eder. İşte biz de bu hafta Müziğin Efsaneleri köşesinde, tam da böyle bir kadını anıyoruz. Acıların Kadını, ama aslında güçlü duruşuyla, sahne ışıltısının altındaki yaralarıyla milyonların kalbinde taht kurmuş o kadın: Bergen.

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Şimdi şöyle geriye saralım…

Şimdi şöyle geriye saralım…

Bergen’in asıl adı Belgin Sarılmışer. 1959’da Mersin’de doğuyor ama hayat ona daha baştan pek nazik davranmıyor. Annesiyle birlikte büyüyor, küçük yaşta ayrılıkların ve zorlukların ortasında kalıyor. daha küçücükken bile müziğe sevdalıydı. Ankara Devlet Konservatuvarı’na girecek kadar yetenekliydi ama hayat, onun için bambaşka bir senaryo yazmıştı.

Genç yaşta ailesiyle birlikte Adana'ya, sonra da Ankara'ya taşındı.

Genç yaşta ailesiyle birlikte Adana'ya, sonra da Ankara'ya taşındı.

O sıralar PTT’de memur olarak çalışıyormuş ama gönlü sahnelerde. Bir gün arkadaşlarıyla gittiği gece kulübünde sahneye çıkmış ve o an hayatının dönüm noktası olmuş. Işıklar, alkışlar, müzik… Hepsi o gece başlamış. O günden sonra artık Belgin değil, Bergen olmuş.

İlk albümünü çıkarıyor: “Şikayetim Var.”

İlk albümünü çıkarıyor: “Şikayetim Var.”

Ama öyle böyle değil, şarkılar dilden dile dolaşıyor. En çok da bu parça tutuyor:

🎵 Sen affetsen ben affetmem...

Bergen - Sen Affetsen Ben Affetmem

Şarkılar gibi hayatı da acı dolu...

Şarkılar gibi hayatı da acı dolu...

O çok sevilen sesi, sahnede süzülen o kadın, özel hayatında şiddetin tam ortasında. Evleniyor, boşanıyor… Ama o adam peşini bırakmıyor. Ve bir gün, sahne çıkışı Adana’da yüzüne kezzap atılıyor. Evet… Kezzap.

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Düşünsene... sadece şarkı söyleyen bir kadınsın. Hayalin, müzik yapmak. Ama biri seni susturmak istiyor.

Düşünsene... sadece şarkı söyleyen bir kadınsın. Hayalin, müzik yapmak. Ama biri seni susturmak istiyor.

Sağ gözünü kaybediyor. Yüzü yanıyor. Ama o sahneye dönüyor. Tek gözünü perçemiyle kapatıyor ve öyle çıkıyor sahneye. İşte o an, Bergen sadece bir şarkıcı değil; sembol oluyor.

Yıl 1986. Bergen’in belki de en bilinen albümü çıkıyor: Acıların Kadını.

Yıl 1986. Bergen’in belki de en bilinen albümü çıkıyor: Acıların Kadını.

🎵 Kahrediyor hayat beni, ben acıların kadınıyım

Bergen bu albümle birlikte artık başka bir yere evriliyor. Kadınlar onun şarkılarını ağlaya ağlaya dinliyor. Çünkü Bergen sahneye her çıktığında, şarkıdan önce yaşanmışlıklarını getiriyor yanına.

Bergen’in her albümü ayrı bir yara izi gibiydi. Şu şarkılara bir bakar mısınız?

Bergen’in her albümü ayrı bir yara izi gibiydi. Şu şarkılara bir bakar mısınız?

Bergen - Yıllar Affetmez

Bergen - Kader Diyemezsin

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O dönemler de Bergen’in başına gelmeyen kalmıyor.

O dönemler de Bergen’in başına gelmeyen kalmıyor.

Sahneye çıkması yasaklanıyor. Şehir şehir dolaşıyor, bazen kaçak sahneye çıkıyor. Ama sahneyi bırakmıyor. Çünkü şarkı söylemek onun için yaşamaktı.

Ve ne yazık ki hikâyenin sonu çok acı.

Ve ne yazık ki hikâyenin sonu çok acı.

4 Ağustos 1989’da, daha 30 yaşındayken, eski eşi tarafından vurularak öldürülüyor. Arabesk müzik sustu o gün. Ve toplum, bir kere daha kadın cinayetinin ortasında sessizliğe gömüldü.

Bergen’in ardından...

Bergen’in ardından...

Bergen’in hikâyesi sadece şarkılarla değil, beyaz perdeyle de yeniden hayat buldu. 2022’de vizyona giren 'Bergen' filmi, milyonlarca kişi tarafından izlendi.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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