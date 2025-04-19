Bir Ağıt Gibi Geçti Bu Hayattan: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Bergen

Bazı sesler vardır ya hani... sadece kulağına değil, tam kalbine dokunur. Dinledikçe içini yakar, gözünü dolu dolu eder. İşte biz de bu hafta Müziğin Efsaneleri köşesinde, tam da böyle bir kadını anıyoruz. Acıların Kadını, ama aslında güçlü duruşuyla, sahne ışıltısının altındaki yaralarıyla milyonların kalbinde taht kurmuş o kadın: Bergen.