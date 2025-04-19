Sen Hangi Şarkının Gizli Ana Karakterisin?
Bir an gelir bu şarkı benim için mi yazıldı dersin ya işte senin bu cümleyi kurmanı sağlayan şarkı hangisi onu açıklıyoruz!
Teste başla, hemen söyleyelim!
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1. Hayatının en zor anı neydi?
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2. Hayatında en büyük mutluluğu ne zaman yaşadın?
3. Hayallerimiz bizi ayakta tutan şeylerdir. En büyük hayalin nedir peki?
4. Seni en iyi tanımlayan kelimeyi seç bakalım!
5. Kendinde en sevmediğin huyun hangisi?
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6. Zor durumda kaldığında hızla çözüm üretebilir misin?
7. Hayatını bir sahneye dönüştüren olay ne olurdu?
8. Peki ya hayatının soundtrack'i nasıl bir şarkı olurdu?
Yaralı
Sen Eşittir Ben
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