Ruhunun Buna İhtiyacı Var: Sam Garrett
Sam Garrett diye de bir gerçek var. Gerçekten de dinledikçe her şarkısıyla hepimizi etkisi altına alıyor ve işleri kolaylaştırıyor. He bir şarkısının ayrı güzel bir melodisi ve hikayesi var. Dinledikçe replay tuşuna çökesimiz geliyor. Kulaklıkları taktıysak şöyle keyifli bir Sam Garrett keşfine çıkalım mı?
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1. The River
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2. Light of Your Grace
3. Higher Than the Mountains
4. Call You Mine
5. Aum Namah Shivaya
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6. I Choose to Live in Love
7. One By One
8. Om Ganesha
9. Open Up Your Heart
10. The Dance and The Wonder
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11. Grace
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