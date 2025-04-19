Ruhunun Buna İhtiyacı Var: Sam Garrett

Sam Garrett diye de bir gerçek var. Gerçekten de dinledikçe her şarkısıyla hepimizi etkisi altına alıyor ve işleri kolaylaştırıyor. He bir şarkısının ayrı güzel bir melodisi ve hikayesi var. Dinledikçe replay tuşuna çökesimiz geliyor. Kulaklıkları taktıysak şöyle keyifli bir Sam Garrett keşfine çıkalım mı?